Vous trouverez ici la présentation complète de Varka dans Genshin Impact.

Présentation de Varka

Rareté : ★★★★★

: ★★★★★ Élément : Anémo ( )

: Anémo ( ) Arme : Epée à deux mains

: Epée à deux mains Seiyū : Tomokazu Sugita

: Tomokazu Sugita Anniversaire : 17 février

: 17 février Date de première bannière : 25 février 2026

Description officielle : « Le Grand Maître de l’Ordre de Favonius, le Chevalier de Borée et le protecteur de Mondstadt. »

Compétences

Compétences actives

Attaque normale – Valse radieuse : Imite une ancienne valse chevaleresque pour enchaîner jusqu’à 5 coups avec ses lames.

: Imite une ancienne valse chevaleresque pour enchaîner jusqu’à 5 coups avec ses lames. Attaque chargée : Consomme de l’endurance pour foncer en avant et exécuter une attaque puissante avec deux lames.

: Consomme de l’endurance pour foncer en avant et exécuter une attaque puissante avec deux lames. Attaque plongeante : Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts de zone à l’impact.

: Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts de zone à l’impact. Exécution liée au vent : Varka déchaîne la véritable essence de l’escrime de Favonius avec une puissance absolue, différents effets se produisant selon la méthode de déclenchement : Appui simple : Varka bondit en avant et frappe d’un seul mouvement fluide, infligeant des dégâts Anémo de zone et activant son mode Charge de tempête. Pendant sa charge de tempête, les dégâts infligés par les attaques normales et chargées de Varka augmentent, Varka ne peut plus effectuer d’attaques plongeantes, et les deux lames de ses attaques normales et chargées infligent chacune des dégâts élémentaires ne pouvant pas être enchantés selon les éléments des personnages de l’équipe. De plus, si l’équipe contient un personnage Pyro, Hydro, Électro ou Cryo pendant sa charge de tempête, la compétence élémentaire Exécution liée au vent de Varka est convertie en la compétence élémentaire spéciale Ascension des quatre vents, infligeant des dégâts élémentaires correspondants et des dégâts Anémo. Varka peut également consommer le nombre d’utilisations de sa compétence élémentaire spéciale Ascension des quatre vents pour effectuer une attaque chargée spéciale Dévoreur azur qui ne consomme pas d’endurance et inflige des dégâts élémentaires correspondants et des dégâts Anémo. Appui long : Après une période de charge, Varka effectue un bond en avant, la durée de la charge déterminant la distance du saut.

: Varka déchaîne la véritable essence de l’escrime de Favonius avec une puissance absolue, différents effets se produisant selon la méthode de déclenchement : Avatar du vent du nord : Au nom du plus grand Chevalier de Borée, Varka lance une puissante attaque de double taillade vers l’avant, infligeant deux fois des dégâts Anémo. Si l’équipe contient un personnage Pyro, Hydro, Électro ou Cryo, la première taillade est convertie pour infliger des dégâts élémentaires selon l’ordre de priorité des éléments concernés.

Compétences passives

Marche du vent d’aube : Lorsque l’équipe contient un personnage Pyro, Hydro, Électro ou Cryo, chaque tranche de 1 000 points d’attaque de Varka lui accorde un bonus de dégâts Anémo et de l’élément correspondant, selon ce même ordre de priorité, de 10 % (un seul des éléments mentionnés précédemment peut bénéficier d’un bonus de dégâts de cette manière), un bonus maximum de 25 % pouvant être obtenu de cette manière. De plus, si l’équipe contient au moins 2 personnages Anémo ou au moins 2 personnages d’un élément identique parmi les éléments Pyro, Hydro, Électro et Cryo, les attaques normales, les attaques chargées, les attaques chargées spéciales Dévoreur azur et les compétences élémentaires spéciales Ascension des quatre vents que Varka utilise pendant sa charge de tempête infligent des dégâts d’une valeur équivalant à 140 % des dégâts d’origine. Si l’équipe contient au moins 2 personnages Anémo et au moins 2 personnages d’un élément identique parmi les éléments Pyro, Hydro, Électro et Cryo, cet effet passe à 220 %.

: Lorsque l’équipe contient un personnage Pyro, Hydro, Électro ou Cryo, chaque tranche de 1 000 points d’attaque de Varka lui accorde un bonus de dégâts Anémo et de l’élément correspondant, selon ce même ordre de priorité, de 10 % (un seul des éléments mentionnés précédemment peut bénéficier d’un bonus de dégâts de cette manière), un bonus maximum de 25 % pouvant être obtenu de cette manière. De plus, si l’équipe contient au moins 2 personnages Anémo ou au moins 2 personnages d’un élément identique parmi les éléments Pyro, Hydro, Électro et Cryo, les attaques normales, les attaques chargées, les attaques chargées spéciales Dévoreur azur et les compétences élémentaires spéciales Ascension des quatre vents que Varka utilise pendant sa charge de tempête infligent des dégâts d’une valeur équivalant à 140 % des dégâts d’origine. Si l’équipe contient au moins 2 personnages Anémo et au moins 2 personnages d’un élément identique parmi les éléments Pyro, Hydro, Électro et Cryo, cet effet passe à 220 %. Avant-garde du vent : Lorsqu’un membre de l’équipe à proximité déclenche une réaction de Dispersion, Varka obtient un cumul de serment de croc azur, augmentant les dégâts de ses attaques normales, de ses attaques chargées, de ses attaques chargées spéciales Dévoreur azur et de ses compétences élémentaires spéciales Ascension des quatre vents de 7,5 % pendant 8 secondes, cet effet pouvant être cumulé 4 fois maximum. Chaque personnage peut accorder un cumul de serment de croc azur toutes les secondes à Varka de cette manière.

: Lorsqu’un membre de l’équipe à proximité déclenche une réaction de Dispersion, Varka obtient un cumul de serment de croc azur, augmentant les dégâts de ses attaques normales, de ses attaques chargées, de ses attaques chargées spéciales Dévoreur azur et de ses compétences élémentaires spéciales Ascension des quatre vents de 7,5 % pendant 8 secondes, cet effet pouvant être cumulé 4 fois maximum. Chaque personnage peut accorder un cumul de serment de croc azur toutes les secondes à Varka de cette manière. Veillée des sorcières : Retour de l’aube : Après avoir terminé le devoir de la sorcière « Question sans titre », Varka devient un personnage héxère. Si l’équipe contient au moins 2 personnages héxères, elle bénéficie de l’effet Hexerei : Rituel secret qui améliore les personnages héxères. Hexerei : Rituel secret : La compétence élémentaire spéciale Ascension des quatre vents est renforcée : lorsque Varka touche un ennemi avec une attaque normale pendant sa charge de tempête, le temps de recharge d’Ascension des quatre vents diminue maintenant de 1 seconde.

: Après avoir terminé le devoir de la sorcière « Question sans titre », Varka devient un personnage héxère. Si l’équipe contient au moins 2 personnages héxères, elle bénéficie de l’effet Hexerei : Rituel secret qui améliore les personnages héxères. Péan du vent de retour : Chaque personnage de Mondstadt dans l’équipe diminue le TdR de la version déclenchée avec un appui long de la compétence élémentaire Exécution liée au vent de 5 %. Cet effet ne s’applique pas dans les donjons, dans les Donjons de la conquête et dans les Profondeurs spiralées.

Constellation

« Viens, mon ami, dansons la valse sous la douce lueur de la lune. » : Varka obtient une utilisation supplémentaire de sa compétence élémentaire spéciale Ascension des quatre vents lorsqu’il active sa charge de tempête. De plus, Varka obtient l’effet Libation lyrique pendant sa charge de tempête : cet effet est consommé en utilisant la compétence élémentaire spéciale Ascension des quatre vents ou en effectuant l’attaque chargée spéciale Dévoreur azur pour que les dégâts d’Ascension des quatre vents ou de Dévoreur azur soient d’une valeur équivalant à 200 % des dégâts d’origine.

: Varka obtient une utilisation supplémentaire de sa compétence élémentaire spéciale Ascension des quatre vents lorsqu’il active sa charge de tempête. De plus, Varka obtient l’effet Libation lyrique pendant sa charge de tempête : cet effet est consommé en utilisant la compétence élémentaire spéciale Ascension des quatre vents ou en effectuant l’attaque chargée spéciale Dévoreur azur pour que les dégâts d’Ascension des quatre vents ou de Dévoreur azur soient d’une valeur équivalant à 200 % des dégâts d’origine. « Au lever du jour, notre voyage prendra son envol. » : En utilisant la compétence élémentaire spéciale Ascension des quatre vents et en effectuant l’attaque chargée spéciale Dévoreur azur, Varka déclenche une attaque supplémentaire infligeant des dégâts Anémo de zone d’une valeur équivalant à 800 % de son attaque.

: En utilisant la compétence élémentaire spéciale Ascension des quatre vents et en effectuant l’attaque chargée spéciale Dévoreur azur, Varka déclenche une attaque supplémentaire infligeant des dégâts Anémo de zone d’une valeur équivalant à 800 % de son attaque. « Ô ami, ne bois pas ce vin amer qui fait couler des larmes de douleur. » : Niveau d’aptitude Exécution liée au vent +3.

: Niveau d’aptitude Exécution liée au vent +3. « Car personne ne peut nous priver de notre liberté de chanter… » : Lorsque Varka déclenche une réaction de Dispersion, tous les personnages de l’équipe à proximité bénéficient d’un bonus de dégâts Anémo et de l’élément correspondant de 20 % pendant 10 secondes.

: Lorsque Varka déclenche une réaction de Dispersion, tous les personnages de l’équipe à proximité bénéficient d’un bonus de dégâts Anémo et de l’élément correspondant de 20 % pendant 10 secondes. « Remplis la coupe de bon vin, car les tyrans vont et viennent. » : Niveau d’aptitude Avatar du vent du nord +3.

: Niveau d’aptitude Avatar du vent du nord +3. « Ô Mondstadt bien-aimée, tu brilleras à jamais avec constance. » : La charge de tempête est renforcée : Pendant un court moment après avoir utilisé sa compétence élémentaire spéciale Ascension des quatre vents, Varka peut utiliser sa compétence élémentaire avec un appui simple ou son attaque normale avec un appui long pour déclencher une fois supplémentaire une attaque chargée spéciale Dévoreur azur sans consommer d’utilisation d’Ascension des quatre vents. Pendant un court moment après avoir effectué son attaque chargée spéciale Dévoreur azur, Varka peut utiliser sa compétence élémentaire avec un appui simple pour déclencher une fois supplémentaire Ascension des quatre vents sans consommer d’utilisation d’Ascension des quatre vents. Lorsque vous déclenchez une fois supplémentaire une attaque chargée spéciale Dévoreur azur ou une compétence élémentaire spéciale Ascension des quatre vents de ces manières, les effets mentionnés ci-dessus ne peuvent pas être déclenchés. De plus, l’effet du serment de croc azur de l’aptitude d’élévation Avant-garde du vent est renforcé : chaque cumul de serment de croc azur augmente également les dégâts CRIT de Varka de 20 %.

: La charge de tempête est renforcée :

Comment jouer Varka ?

Varka est un personnage plutôt simple à manier et agira en temps que main DPS qui restera longtemps sur le terrain. Vous devez simplement déclencher sa compétence élémentaire (plutôt en appui simple) puis enchaîner les attaques normales et chargées en profitant des bonus de vos supports.

Avec qui jouer Varka ?

C’est là que ça se complique pour Varka, qui n’a pas tant d’équipes optimales. Sur le papier, Varka se présente comme un DPS très flexible, car il peut bénéficier de boosts Pyro, Electro, Hydro et Cryo. Cependant, c’est plutôt avec une équipe Pyro qu’il va briller, sa meilleure étant aujourd’hui constituée de Durin, Bennett et Venti, même si d’autres options restent viables.

Le plus important reste de le jouer dans une équipe qui comporte un autre personnage Anémo, et deux autres personnages d’un même type (Pyro, Hydro…), et c’est encore mieux si c’est un personnage héxère afin d’activer l’un des passifs de Varka.

Meilleur équipement pour Varka

Quelle arme pour Varka ?

Geste du loup puissant : C’est la meilleure arme possible, de très loin, qui augmente considérablement les dégaâts de Varka.

: C’est la meilleure arme possible, de très loin, qui augmente considérablement les dégaâts de Varka. Mort du loup / Balise de la mer de roseaux / Mille soleils brûlants : D’autres options 5 étoiles valides.

: D’autres options 5 étoiles valides. Trancheuse de Rochenoire : Une option valable si vous n’avez pas d’amre 5 étoiles.

: Une option valable si vous n’avez pas d’amre 5 étoiles. Ossature du dragon : Bonne arme, à condition d’être sûr de pouvoir éviter les attaques ou de profiter d’un boublier.

Meilleur set pour Varka

Journée sculptée par les vents ascendants (4 pièces) : Le set à prioriser absolument, qui offre de l’éattaque et du taux critique.

: Le set à prioriser absolument, qui offre de l’éattaque et du taux critique. Chronique du Pavillon du désert (4 pièces) : Autre option qui peut s’envisager en attendant de récolter le set ci-dessus.

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : ATK %

: ATK % Coupe : ATK% > Pyro (si vous jouez le personnage dans une équipe Pyro)

: ATK% > Pyro (si vous jouez le personnage dans une équipe Pyro) Coiffe/Couronne : Taux critique > Dégâts critiques

Quelles sub-statistiques en premier pour Varka ?

Taux Critique Dégâts Critiques ATK % Maîtrise élémentaire

Matériaux d’élévation et d’aptitudes de Varka

Matériaux d’élévation

Voici tout ce qu’il faudra pour monter en élévation le niveau de Varka :

Niveau 20 : 1 x Eclat de Turquoise Vaydua / 3 x Baie à crochet / 3 x Arbre de transmission cassé / 20.000 moras

: 1 x Eclat de Turquoise Vaydua / 3 x Baie à crochet / 3 x Arbre de transmission cassé / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment de Turquoise Vaydua / 2 x Queue coupée prismatique / 10 x Baie à crochet / 15 x Arbre de transmission cassé / 40.000 moras

: 3 x Fragment de Turquoise Vaydua / 2 x Queue coupée prismatique / 10 x Baie à crochet / 15 x Arbre de transmission cassé / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment de Turquoise Vaydua / 4 x Queue coupée prismatique / 20 x Baie à crochet / 12 x Arbre de transmission renforcé / 60.000 moras

: 6 x Fragment de Turquoise Vaydua / 4 x Queue coupée prismatique / 20 x Baie à crochet / 12 x Arbre de transmission renforcé / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau de Turquoise Vaydua / 8 x Queue coupée prismatique / 30 x Baie à crochet / 18 x Arbre de transmission renforcé / 80.000 moras

: 3 x Morceau de Turquoise Vaydua / 8 x Queue coupée prismatique / 30 x Baie à crochet / 18 x Arbre de transmission renforcé / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Morceau de Turquoise Vaydua / 12 x Queue coupée prismatique / 45 x Baie à crochet / 12 x Arbre de transmission raffiné / 100.000 moras

: 6 x Morceau de Turquoise Vaydua / 12 x Queue coupée prismatique / 45 x Baie à crochet / 12 x Arbre de transmission raffiné / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre de Turquoise Vaydua / 20 x Queue coupée prismatique / 60 x Baie à crochet / 24 x Arbre de transmission raffiné / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude de Varka

Voici les matériaux et guides requis pour monter les aptitudes :

Enseignement / Guide / Philosophie de la Liberté

Arbre de transmission cassé / Arbre de transmission renforcé / Arbre de transmission raffiné

Échantillon ascensionné : Tour

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.