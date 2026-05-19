Project Rabbit interprète Alice au pays des merveilles à la sauce « Extraction Soulslike Action-RPG »

Un terrier bien familier

On découvre Project Rabbit avec une première vidéo de gameplay, qui aide un peu mieux à comprendre le public visé : les amateurs de Soulslike. Après tout, le jeu est décrit comme un Extraction Soulslike Action-RPG salade tomates oignons et ce premier extrait nous invite en terrain connu avec un boss imposant et des patterns que l’on devine déjà.

La page Steam du jeu nous donne quand même un peu plus d’informations sur ce projet qui vient sans doute de démarrer sa production. On y découvre un premier synopsis :

« Lorsque l’équilibre des dimensions s’est effondré, des continents issus de différents royaumes se sont entremêlés pour ne former qu’un seul monde. C’est dans les failles de cette union qu’est né « l’Abîme du Temps ». L’Abîme est un monde déformé, scellé par la Reine de Sang. À l’intérieur errent des êtres qui ne vieillissent ni ne meurent, piégés dans un cycle temporel sans fin. Ceux qui ont survécu aux ténèbres de l’Abîme ont bâti l’ultime refuge sous une barrière de lumière faiblissante. Mais cette barrière perd lentement de son pouvoir. Pour survivre, quelqu’un doit à nouveau s’aventurer dans l’Abîme. Survivrez-vous à la folie qui ronge l’Abîme du Temps aux côtés d’Alice ? »

Vous n’explorerez pas forcément ces lieux en solo puisque de la coopération sera de la partie. Jusqu’ici, tous les éléments classiques d’un Soulslike donc. Mais la formule « Extraction » vient un peu bouger les lignes en vous demandant de récupérer des trésors et de survivre jusqu’à vous échapper.

Pas encore de date de sortie pour ce Project Rabbit.