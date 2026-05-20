Le réalisateur de Returnal fonde un nouveau studio pour travailler sur un jeu solo

Un jeu centré sur son gameplay et son histoire

VGC nous apprend que Harry Krueger a finalement fondé un nouveau studio en Finlande qui répond au nom de Cosmic Division. Son but est maintenant d’œuvrer sur une nouvelle licence, qui promet d’être un jeu solo à destination du PC et des consoles. Une expérience résolument centrée autour du gameplay selon les mots du PDG, avec une histoire qui devrait être impactante. En somme, comme ce que Housemarque a tenté de créer avec Returnal :

« Chez Cosmic Division, nous misons sur nos atouts tout en nous démarquant grâce à des thèmes, des idées et des talents inédits. Nous sommes convaincus qu’il y a toujours de la place pour des jeux fondés sur des valeurs intemporelles, qui font confiance au joueur et laissent une empreinte durable. »

On ignore cependant le genre associé à ce projet, même s’il y a des chances pour que l’on y retrouve des bouboules de toutes les couleurs qui foncent sur vous, vu le CV du bonhomme. Le financement de ce projet est apparemment sécurisé, et le développement peut donc avancer, même si le studio recherche tout de même des partenaires. Affaire à suivre.