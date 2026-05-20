Embracer se divise et fonde Fellowship Entertainment, centré sur Tomb Raider, le Seigneur des Anneaux ou Darksiders

Les plus grosses licences d’un côté, le reste de l’autre

Dans un nouveau communiqué, Embracer Group AB officialise cette sorte de rupture qu’il met en place avec, d’un côté, Embracer, et de l’autre, Fellowship Entertainment. Les deux entités vont se partager beaucoup de studios et de licences, étant donné qu’Embracer a été particulièrement gourmand ces dernières années lorsqu’il s’agissait de rachats. Dès cette année fiscale 2026/2027, Embracer Group AB sera donc divisé en deux sociétés séparées.

Chez Fellowship, vous retrouverez les studios suivants :

4A Games

Crystal Dynamics

Dambuster Studios

Dark Horse Media

Eidos-Montréal

Fishlabs

Flying Wild Hog Studios

Gunfire Games

Middle-earth Enterprises

Redoctane Games

Warhorse Studios

Cela englobe donc des licences comme Tomb Raider, le Seigneur des Anneaux, Darksiders, Dead Island, Kingdom Come Deliverance, Metro, ou encore Remnant. En somme, une société qui repose sur les licences fortes du groupe, amenées à être déclinées.

Du côté d’Embracer, on retrouve :

Aspyr

Beamdog

CrazyLabs

Deca

Demiurge

DPI Merchandising

Limited Run Games

Milestone

PLAION Partners

PLAION Pictures

THQ Nordic

Tripwire

Vertigo Games

Ici, il s’agira de licences moins importantes, dans le sens où le public visé est moins grand et l’investissement demandé est moindre. On y retrouve notamment Bob l’Eponge, Arizona Sunshine, Biomutant, Destroy All Humans!, Desperados, Gothic, Killing Floor, Kingdom of Amalur, MX vs. ATV, Reanimal, Ride, Screamer, Titan Quest, Wreckfest, ou Hot Wheels Unleashed.

Phil Rogers, actuel PDG d’Embracer Group, devrait devenir le PDG de Fellowship. Le but est ici de laisser Fellowship se reposer sur des studios renommés pour travailler sur des licences importantes, tandis qu’Embracer pourra continuer ses acquisitions dans certains secteurs clés, comme le mobile, tout en investissant sur quelques marchés lucratifs comme celui des remakes/remasters.