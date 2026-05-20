Embracer se divise et fonde Fellowship Entertainment, centré sur Tomb Raider, le Seigneur des Anneaux ou Darksiders
Depuis qu’il a mis fin à sa boulimie qui a causé plus d’un millier de licenciements dans ses rangs, Embracer Group espère s’en sortir en se divisant en plusieurs sociétés. L’année dernière, il annonçait se séparer de Coffee Stain Group avant de fonder Fellowship Entertainment, qui avait pour but de remplacer Middle Earth & Friends. C’est cette société qui est au cœur de l’actualité aujourd’hui.
Les plus grosses licences d’un côté, le reste de l’autre
Dans un nouveau communiqué, Embracer Group AB officialise cette sorte de rupture qu’il met en place avec, d’un côté, Embracer, et de l’autre, Fellowship Entertainment. Les deux entités vont se partager beaucoup de studios et de licences, étant donné qu’Embracer a été particulièrement gourmand ces dernières années lorsqu’il s’agissait de rachats. Dès cette année fiscale 2026/2027, Embracer Group AB sera donc divisé en deux sociétés séparées.
Chez Fellowship, vous retrouverez les studios suivants :
- 4A Games
- Crystal Dynamics
- Dambuster Studios
- Dark Horse Media
- Eidos-Montréal
- Fishlabs
- Flying Wild Hog Studios
- Gunfire Games
- Middle-earth Enterprises
- Redoctane Games
- Warhorse Studios
Cela englobe donc des licences comme Tomb Raider, le Seigneur des Anneaux, Darksiders, Dead Island, Kingdom Come Deliverance, Metro, ou encore Remnant. En somme, une société qui repose sur les licences fortes du groupe, amenées à être déclinées.
Du côté d’Embracer, on retrouve :
- Aspyr
- Beamdog
- CrazyLabs
- Deca
- Demiurge
- DPI Merchandising
- Limited Run Games
- Milestone
- PLAION Partners
- PLAION Pictures
- THQ Nordic
- Tripwire
- Vertigo Games
Ici, il s’agira de licences moins importantes, dans le sens où le public visé est moins grand et l’investissement demandé est moindre. On y retrouve notamment Bob l’Eponge, Arizona Sunshine, Biomutant, Destroy All Humans!, Desperados, Gothic, Killing Floor, Kingdom of Amalur, MX vs. ATV, Reanimal, Ride, Screamer, Titan Quest, Wreckfest, ou Hot Wheels Unleashed.
Phil Rogers, actuel PDG d’Embracer Group, devrait devenir le PDG de Fellowship. Le but est ici de laisser Fellowship se reposer sur des studios renommés pour travailler sur des licences importantes, tandis qu’Embracer pourra continuer ses acquisitions dans certains secteurs clés, comme le mobile, tout en investissant sur quelques marchés lucratifs comme celui des remakes/remasters.