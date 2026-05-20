Embracer dit vouloir chercher activement des partenaires pour certaines de ses licences comme Deus Ex ou Legacy of Kain

Après avoir annulé plusieurs jeux, Embracer Group veut louer ses licences

Après avoir annoncé la séparation entre Embracer et Fellowship Entertainment, Lars Wingerfors, président du conseil d’administration d’Embracer Group, a pris la parole pour préciser la stratégie à venir de la seconde entité (propos rapportés par VGC). L’ex-PDG du groupe dit vouloir travailler avec plus de partenaires externes dans le futur, notamment autour de son catalogue de licences long comme le bras. Et si cela comprend les marques les plus célèbres, il indique également que l’entreprise est à la recherche de partenaires pour certaines licences oubliées :

« Au-delà de nos licences phares, nous explorerons plus activement les possibilités de partenariats externes autour de notre catalogue d’autres licences reconnues, comme Saints Row, Legacy of Kain, Deus Ex, Red Faction, The Mask, Thief, TimeSplitters, et bien d’autres. »

Legacy of Kain a récemment eu droit à un retour avec des remasters et un épisode inédit (très peu ambitieux), tandis que Deus Ex n’a cessé de voir son retour être mis à la poubelle. De même pour TimeSplitters et beaucoup d’autres séries, victimes de la mauvaise gestion d’Embracer durant l’ère Covid. Laisser ces licences malmenées en interne à des partenaires externes semble donc être une meilleure stratégie, à condition que l’ingérence ne soit pas trop gênante pour les studios sélectionnés.