Le jeu d’action et d’aventure Donjons & Dragons de Stig Asmussen (Star Wars Jedi) est annulé

Échec critique, sans relance

Hasbro a beau vouloir multiplier les projets Donjons & Dragons, il a visiblement du mal à les laisser aller jusqu’au bout. Le studio Giant Skull avait justement été recruté pour travailler sur la licence en juin 2025. Il s’agit là d’une équipe fondée par Stig Asmussen, réalisateur des deux épisodes de la saga Star Wars Jedi. Un studio qui avait déjà commencé à réfléchir à son premier jeu avant que celui-ci soit transposé dans l’univers de Donjons & Dragons suite à un accord avec Wizards of the Coast.

Cependant, ce jeu ne verra pas le jour, du moins pas sous l’étiquette Donjons & Dragons :

« Nous avons évalué les concepts à chaque étape de leur développement. Bien que nous ayons décidé de ne pas donner suite à un concept préliminaire de Giant Skull, nous avons un grand respect pour Stig Asmussen et son équipe et nous attachons une grande importance à notre collaboration. »

Asmussen dit ne pas avoir de rancœur envers Wizards of the Coast pour cet échec, et promet que les choses vont bien chez Giant Skull. Le studio serait maintenant à la recherche de nouveaux partenaires. On imagine que tout n’est peut-être pas perdu pour cette équipe, contrairement à la licence Donjons & Dragons qui a bien du mal à exister dans l’industrie du jeu vidéo malgré le succès de Baldur’s Gate 3.