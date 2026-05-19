Hasbro explique pourquoi il préfère produire des jeux premium comme Exodus ou Warlock plutôt que des jeux service

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La division jeu vidéo de Hasbro a été complètement revitalisée par le succès de Baldur’s Gate 3. Avant le jeu de Larian, la licence Donjons & Dragons ne se portait pas forcément bien dans notre industrie, ce qui poussait Hasbro à moins investir. Mais tout a changé. Désormais, l’entreprise souhaite investir davantage dans ce milieu, à condition de ne pas faire ça n’importe comment.

Exodus

Moins d’argent en jeu, moins de risques

Le PDG de Hasbro, Chris Cocks, a accordé une interview à The Game Business dans laquelle il revient sur sa stratégie à venir concernant les futurs jeux vidéo édités par la marque. Parmi eux, on retrouve Exodus, que Chris Cocks n’hésite pas à qualifier de « Donjons & Dragons dans l’espace », et qui est développé par un studio composé de vétérans de BioWare. Un pari assez osé pour Hasbro, qui se reposait jusqu’ici sur ses marques fortes. Surtout dans une industrie où chaque entreprise cherche à trouver sa propre poule aux œufs d’or dans le marché du jeu service.

Mais Hasbro est bien conscient des risques d’une telle stratégie, et préfère ainsi se focaliser sur des jeux d’action ou des RPG qui viseront certes moins de monde, mais qui auront moins de chance de faire énormément d’argent à l’entreprise :

« Vous pouvez investir 100 millions de dollars pour créer un excellent jeu mobile, ou un excellent jeu service, comme un shooter. Vous pouvez gagner des milliards. Mais combien y parviennent ? Un très faible pourcentage. Le risque, c’est de ne rien récupérer et d’accuser une perte sèche. […] Investir une somme conséquente et laisser suffisamment de temps à une équipe talentueuse pour développer un jeu plus traditionnel ne générera probablement pas des milliards, mais vos chances de rentabiliser votre investissement seront bien plus élevées. Et même en cas d’échec, vous récupérerez probablement 50, 60 ou 70 % de votre mise. »

Une prudence qui fait les affaires d’une partie du public qui souhaite moins de jeux service, et davantage de jeux dits premiums. Cocks ne nie pas pour autant les difficultés qui entourent la production de jeux AAA de la sorte. Pour faire des économies, il pense par exemple à délocaliser certaines productions en allant voir des équipes de l’Europe de l’Est ou celles basées à Montréal, plutôt que de confier des projets uniquement à des studios nord-américains. Rappelons que Hasbro vient de fermer Atomic Arcade, qui s’occupait d’un jeu G.I. Joe.

Il se dit en tout cas confiant pour Exodus, car le marché manque de jeux du genre depuis Mass Effect selon lui :

« C’est un univers qui n’a pas connu de bon jeu depuis longtemps. Ça fait un bail depuis Mass Effect 2 et 3. Je pense qu’il y a un gros besoin sur le marché, et on le voit bien avec les réactions des fans. Alors, même si c’est un pari audacieux, voire risqué, j’espère qu’il sera gagnant. J’y joue de temps en temps, et je suis plutôt content de la façon dont il prend forme. L’avenir nous dira si c’est un bon investissement. »

Réponse en 2027, lorsque Exodus sortira sur PC, PS5 et Xbox Series.

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Jaquette d'Exodus
Exodus
pc ps5 xbox series

Date de sortie : N/C

Quelle console de jeux vidéo choisir en 2025 ?

Choisir une nouvelle console est toujours un véritable casse-tête car, après tout, acheter une PlayStation, une Switch ou une Xbox est un investissement souvent conséquent. Entre le prix de la machine, celui de ses accessoires et des quelques jeux nécessaires pour pouvoir en profiter, le montant de la facture finale peut vite grimper. Sincèrement, que ce soit pour faire un cadeau lors d’un anniversaire ou à Noël, ou juste pour se faire plaisir, il est important de se renseigner avant de sortir la carte bancaire. C’est pourquoi, voici quelques conseils pour savoir quelle plateforme est faite pour vous ou la personne à qui vous souhaitez l’offrir en 2025. Avant de poursuivre, sachez que ce guide d’achat n’a pas vocation à définir quelle est LA meilleure console du marché. En effet, nous avons la chance incroyable de vivre à une époque où les trois constructeurs historiques (PlayStation, Nintendo et Xbox) proposent des machines suffisamment différentes pour correspondre à des types de public variés (intérêt pour les exclusivités, passer d’agréables moments en famille, profiter de services et d’abonnements de qualité…). Cet article a donc surtout pour objectif de vous permettre de comprendre quelle plateforme est la plus susceptible de vous satisfaire, ou…

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