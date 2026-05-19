Les jeux solo de PlayStation redeviennent exclusifs et ne sortiront plus sur PC

Les jeux solo PlayStation sur PC, c’est terminé

En mars dernier, Bloomberg rapportait déjà ce changement de stratégie chez PlayStation, qui consistait à se retirer du monde du PC pour ses jeux issus des PlayStation Studios. Enfin, pas tous, puisqu’il s’agissait essentiellement des jeux solo, comme Ghost of Yotei, qui pourrait ne pas sortir sur PC.

Le journaliste Jason Schreier confirme aujourd’hui son enquête en indiquant que lors d’une réunion qui s’est tenue ce lundi chez PlayStation, Hermen Hulst a indiqué que les jeux solo des PlayStation Studios allaient bien redevenir complètement exclusifs. Cela veut donc dire que les jeux service ou orientés multijoueur comme Marvel Tokon, Fairgames et tous les autres jeux du genre continueront bien à sortir sur PC (sans doute de manière simultanée), mais pour Marvel’s Wolverine et compagnie, vous pouvez faire une croix dessus. Enfin, avant que la stratégie ne change à nouveau.

Une décision sans doute motivée par des chiffres que nous n’avons pas, et c’est sans doute pour cela qu’elle est difficile à comprendre. Dans la mesure où les ventes de PS5 se portent bien, on a du mal à croire que la sortie de ces portages PC freinait l’acquisition de consoles. Mais à l’heure où cette dernière voit son prix être augmenté, remettre en place une forme d’exclusivité sur certains jeux a une certaine forme de logique capitaliste.