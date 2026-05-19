Les jeux solo de PlayStation redeviennent exclusifs et ne sortiront plus sur PC

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L’heure de l’ouverture chez les constructeurs sonne peut-être déjà à sa fin. Tandis qu’Asha Sharma examine l’état de Xbox afin de voir si un retour des exclusivités est souhaitable sous une quelconque forme, Sony confirme quant à lui son retrait partiel du monde du PC. C’est du moins ce qu’a confirmé Hermen Hulst, patron des PlayStation Studios, à ses équipes lors d’une réunion qui s’est tenue hier, et qui a été rapportée par Jason Schreier de Bloomberg.

Ghost of Yotei

Les jeux solo PlayStation sur PC, c’est terminé

En mars dernier, Bloomberg rapportait déjà ce changement de stratégie chez PlayStation, qui consistait à se retirer du monde du PC pour ses jeux issus des PlayStation Studios. Enfin, pas tous, puisqu’il s’agissait essentiellement des jeux solo, comme Ghost of Yotei, qui pourrait ne pas sortir sur PC.

Le journaliste Jason Schreier confirme aujourd’hui son enquête en indiquant que lors d’une réunion qui s’est tenue ce lundi chez PlayStation, Hermen Hulst a indiqué que les jeux solo des PlayStation Studios allaient bien redevenir complètement exclusifs. Cela veut donc dire que les jeux service ou orientés multijoueur comme Marvel Tokon, Fairgames et tous les autres jeux du genre continueront bien à sortir sur PC (sans doute de manière simultanée), mais pour Marvel’s Wolverine et compagnie, vous pouvez faire une croix dessus. Enfin, avant que la stratégie ne change à nouveau.

Une décision sans doute motivée par des chiffres que nous n’avons pas, et c’est sans doute pour cela qu’elle est difficile à comprendre. Dans la mesure où les ventes de PS5 se portent bien, on a du mal à croire que la sortie de ces portages PC freinait l’acquisition de consoles. Mais à l’heure où cette dernière voit son prix être augmenté, remettre en place une forme d’exclusivité sur certains jeux a une certaine forme de logique capitaliste.

SCOOP: PlayStation studio business CEO Hermen Hulst told staff in a town hall Monday morning that the company's narrative single-player games will now be PlayStation exclusive, confirming Bloomberg's reporting from earlier this year.Original story from March: www.bloomberg.com/news/article…

Jason Schreier (@jasonschreier.bsky.social) 2026-05-18T18:47:45.020Z

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Quelle console de jeux vidéo choisir en 2025 ?

Choisir une nouvelle console est toujours un véritable casse-tête car, après tout, acheter une PlayStation, une Switch ou une Xbox est un investissement souvent conséquent. Entre le prix de la machine, celui de ses accessoires et des quelques jeux nécessaires pour pouvoir en profiter, le montant de la facture finale peut vite grimper. Sincèrement, que ce soit pour faire un cadeau lors d’un anniversaire ou à Noël, ou juste pour se faire plaisir, il est important de se renseigner avant de sortir la carte bancaire. C’est pourquoi, voici quelques conseils pour savoir quelle plateforme est faite pour vous ou la personne à qui vous souhaitez l’offrir en 2025. Avant de poursuivre, sachez que ce guide d’achat n’a pas vocation à définir quelle est LA meilleure console du marché. En effet, nous avons la chance incroyable de vivre à une époque où les trois constructeurs historiques (PlayStation, Nintendo et Xbox) proposent des machines suffisamment différentes pour correspondre à des types de public variés (intérêt pour les exclusivités, passer d’agréables moments en famille, profiter de services et d’abonnements de qualité…). Cet article a donc surtout pour objectif de vous permettre de comprendre quelle plateforme est la plus susceptible de vous satisfaire, ou…

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