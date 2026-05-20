Ubisoft promet que de nouveaux jeux Assassin’s Creed, Far Cry et Rainbow Six sortiront entre avril 2027 et mars… 2029

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En pleine restructuration, Ubisoft doit sacrifier ses revenus à court terme, après avoir déjà sacrifié ses employés via des vagues de licenciements. Dans son nouveau bilan, l’éditeur français accuse un peu le coup avec un Yves Guillemot qui reconnaît que cette année fiscale à venir ne sera pas grandiose, mais le PDG promet aux investisseurs que tout ira mieux d’ici les deux années qui suivront.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Une année de transition pour l’éditeur français

Dans son rapport relayé par Kotaku, Ubisoft est contraint d’admettre que les résultats de son dernier trimestre font forcément pâle figure par rapport à l’année dernière, étant donné qu’en mars 2025, Assassin’s Creed Shadows avait bien boosté les résultats.

Et cela ne va pas s’arranger pour cette année fiscale qui a débuté le 1ᵉʳ avril dernier, et qui se terminera en mars 2027. Ubisoft indique ici que cette année sera plus « légère » côté sorties, ce qui veut dire que l’éditeur se reposera essentiellement sur Assassin’s Creed: Black Flag Resynced et les autres jeux déjà sortis de son catalogue. On parle plutôt de Rainbow Six Siege et d’autres jeux sur consoles que des jeux de l’éditeur sur mobiles, qui connaissent un départ mitigé. À voir si cela n’est pas synonyme de nouveaux licenciements, surtout dans une année « plus calme ».

Mais Yves Guillemot demande un peu de patience aux investisseurs. Il indique donc que de nouveaux jeux Assassin’s Creed, Far Cry et Rainbow Six sortiront dès la prochaine année fiscale, ou lors de la suivante. Autrement dit, une fourchette – plutôt une fourche à ce stade – qui s’étend d’avril 2027 à mars 2029. On sent donc bien qu’Ubisoft n’est pas des plus confiants sur son calendrier, à cause d’une restructuration qui prend beaucoup de temps et de nombreuses annulations qui font que l’éditeur n’a pas beaucoup de cartouches en stock.

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Quelle console de jeux vidéo choisir en 2025 ?

Choisir une nouvelle console est toujours un véritable casse-tête car, après tout, acheter une PlayStation, une Switch ou une Xbox est un investissement souvent conséquent. Entre le prix de la machine, celui de ses accessoires et des quelques jeux nécessaires pour pouvoir en profiter, le montant de la facture finale peut vite grimper. Sincèrement, que ce soit pour faire un cadeau lors d’un anniversaire ou à Noël, ou juste pour se faire plaisir, il est important de se renseigner avant de sortir la carte bancaire. C’est pourquoi, voici quelques conseils pour savoir quelle plateforme est faite pour vous ou la personne à qui vous souhaitez l’offrir en 2025. Avant de poursuivre, sachez que ce guide d’achat n’a pas vocation à définir quelle est LA meilleure console du marché. En effet, nous avons la chance incroyable de vivre à une époque où les trois constructeurs historiques (PlayStation, Nintendo et Xbox) proposent des machines suffisamment différentes pour correspondre à des types de public variés (intérêt pour les exclusivités, passer d’agréables moments en famille, profiter de services et d’abonnements de qualité…). Cet article a donc surtout pour objectif de vous permettre de comprendre quelle plateforme est la plus susceptible de vous satisfaire, ou…

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