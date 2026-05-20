Ubisoft promet que de nouveaux jeux Assassin’s Creed, Far Cry et Rainbow Six sortiront entre avril 2027 et mars… 2029

Une année de transition pour l’éditeur français

Dans son rapport relayé par Kotaku, Ubisoft est contraint d’admettre que les résultats de son dernier trimestre font forcément pâle figure par rapport à l’année dernière, étant donné qu’en mars 2025, Assassin’s Creed Shadows avait bien boosté les résultats.

Et cela ne va pas s’arranger pour cette année fiscale qui a débuté le 1ᵉʳ avril dernier, et qui se terminera en mars 2027. Ubisoft indique ici que cette année sera plus « légère » côté sorties, ce qui veut dire que l’éditeur se reposera essentiellement sur Assassin’s Creed: Black Flag Resynced et les autres jeux déjà sortis de son catalogue. On parle plutôt de Rainbow Six Siege et d’autres jeux sur consoles que des jeux de l’éditeur sur mobiles, qui connaissent un départ mitigé. À voir si cela n’est pas synonyme de nouveaux licenciements, surtout dans une année « plus calme ».

Mais Yves Guillemot demande un peu de patience aux investisseurs. Il indique donc que de nouveaux jeux Assassin’s Creed, Far Cry et Rainbow Six sortiront dès la prochaine année fiscale, ou lors de la suivante. Autrement dit, une fourchette – plutôt une fourche à ce stade – qui s’étend d’avril 2027 à mars 2029. On sent donc bien qu’Ubisoft n’est pas des plus confiants sur son calendrier, à cause d’une restructuration qui prend beaucoup de temps et de nombreuses annulations qui font que l’éditeur n’a pas beaucoup de cartouches en stock.