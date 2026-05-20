Fondé par des vétérans de BioWare, Studio Reset travaille sur un jeu « surnaturel neon-noir »

Un jeu qui reposera sur l’observation avant la logique

Studio Reset est aujourd’hui géré par Kaelin Lavallee (Lead Narrative Designer sur Dragon Age Inquisition et Mass Effect Andromeda), Kris Schoneberg (directrice créative sur Anthem), et Francis Lacuna (ex-Character Director chez BioWare). Le trio dit vouloir se concentrer sur des projets à échelle plus réduite que ceux sur lesquels il a travaillé ces dernières années, et sur de nouvelles licences.

Son premier jeu est décrit comme un jeu rempli de mystères, dans une ambiance « neon-noir surnaturelle » (oui, « neon » et pas « neo » visiblement). Le studio dit vouloir faire en sorte que les énigmes proposées reposent sur l’observation et le contexte plutôt que sur la logique personnelle :

« Le premier projet de Studio Reset puise son inspiration dans les jeux d’aventure et de mystère classiques tout en modernisant le genre grâce à des graphismes 3D audacieux, plusieurs enquêteurs, une résolution d’énigmes intuitive, des thèmes matures et une excellente rejouabilité. Ce jeu est conçu pour les joueurs en quête d’une histoire énigmatique à la fois étrange, immersive et très développée, sans pour autant les contraindre à résoudre des casse-têtes artificiels. »

Pour le moment, seuls quelques concept-arts viennent illustrer un projet qui n’en est qu’à ses balbutiements. Le studio recherche encore des partenaires pour mener à bien ce premier jeu.