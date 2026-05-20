PlayStation Plus : 5 jeux seront bientôt retirés de l’abonnement Extra, dont Red Dead Redemption

Les prochains jeux à quitter le PS Plus Extra

Pour une fois, la liste des départs du PlayStation Plus Extra n’est pas bien longue, mais tous valent plus ou moins le coup. Il ne s’agit là que de 5 jeux, mais si vous souhaitez les terminer avant leur retrait du service, il faudra faire vite, étant donné que ces jeux ne seront plus accessibles dès le 16 juin prochain :

Si vous comptiez jouer à un jeu LEGO de super-héros qui n’est pas le dernier LEGO Batman, vous n’avez donc plus que quelques jours pour le faire via le PlayStation Plus Extra. Le retrait le plus important de la liste ici n’est autre que Red Dead Redemption, sans doute parce que le deuxième épisode vient tout juste d’être ajouté sur le service.