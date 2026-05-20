PlayStation Plus : 5 jeux seront bientôt retirés de l’abonnement Extra, dont Red Dead Redemption

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Le catalogue du PlayStation Extra vient d’être mis à jour avec l’arrivée de nouveaux titres, de quoi occuper pendant des heures tous les abonnés. Cependant, qui dit nouvelles arrivées dit également nouveaux départs, et on constate aujourd’hui que ce sont 5 jeux qui vont prochainement quitter l’abonnement.

red dead redemption
Red Dead Redemption

Les prochains jeux à quitter le PS Plus Extra

Pour une fois, la liste des départs du PlayStation Plus Extra n’est pas bien longue, mais tous valent plus ou moins le coup. Il ne s’agit là que de 5 jeux, mais si vous souhaitez les terminer avant leur retrait du service, il faudra faire vite, étant donné que ces jeux ne seront plus accessibles dès le 16 juin prochain :

Si vous comptiez jouer à un jeu LEGO de super-héros qui n’est pas le dernier LEGO Batman, vous n’avez donc plus que quelques jours pour le faire via le PlayStation Plus Extra. Le retrait le plus important de la liste ici n’est autre que Red Dead Redemption, sans doute parce que le deuxième épisode vient tout juste d’être ajouté sur le service.

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Quelle console de jeux vidéo choisir en 2025 ?

Choisir une nouvelle console est toujours un véritable casse-tête car, après tout, acheter une PlayStation, une Switch ou une Xbox est un investissement souvent conséquent. Entre le prix de la machine, celui de ses accessoires et des quelques jeux nécessaires pour pouvoir en profiter, le montant de la facture finale peut vite grimper. Sincèrement, que ce soit pour faire un cadeau lors d’un anniversaire ou à Noël, ou juste pour se faire plaisir, il est important de se renseigner avant de sortir la carte bancaire. C’est pourquoi, voici quelques conseils pour savoir quelle plateforme est faite pour vous ou la personne à qui vous souhaitez l’offrir en 2025. Avant de poursuivre, sachez que ce guide d’achat n’a pas vocation à définir quelle est LA meilleure console du marché. En effet, nous avons la chance incroyable de vivre à une époque où les trois constructeurs historiques (PlayStation, Nintendo et Xbox) proposent des machines suffisamment différentes pour correspondre à des types de public variés (intérêt pour les exclusivités, passer d’agréables moments en famille, profiter de services et d’abonnements de qualité…). Cet article a donc surtout pour objectif de vous permettre de comprendre quelle plateforme est la plus susceptible de vous satisfaire, ou…

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