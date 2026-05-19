The Adventures of Elliot: The Millennium Tales a droit à une nouvelle démo sur toutes les plateformes

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Le style HD-2D a surtout servi à mettre en valeur des RPG classiques au tour par tour, mais avec The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, Square Enix veut montrer autre chose, davantage tourné vers l’action en temps réel. Le titre sortira d’ici quelques semaines, et l’éditeur s’est dit qu’il était temps de proposer une nouvelle démo pour nous faire tester cela nous-mêmes, tout en nous préparant pour l’expérience finale.

The Adventures of Elliot: The Millenium Tales
The Adventures of Elliot: The Millenium Tales

Prenez de l’avance dans votre aventure

Cette nouvelle démo de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales a l’avantage d’être disponible dès maintenant sur toutes les plateformes où le jeu sortira, et pas exclusivement sur Nintendo Switch 2. Si vous avez déjà joué à la précédente démo, le téléchargement vaudra tout de même le coup puisqu’il s’agit d’une version améliorée selon les différents retours de la communauté.

De plus, votre sauvegarde pourra ensuite être transférée vers le jeu final lorsque celui-ci sera en votre possession. Vous l’aurez donc deviné, cette démo vous permet de tester le prologue du jeu afin de découvrir le monde de Philabieldia ainsi que les bases de gameplay du jeu. Une nouvelle bande-annonce a été diffusée pour fêter l’arrivée de cette démo, même si les images montrées vont bien au-delà du prologue (gare aux spoilers donc).

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales sortira le 18 juin prochain sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Une version physique du jeu est également prévue. Vous pouvez aussi retrouver nos impressions sur la première démo du jeu.

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Jaquette de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
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Date de sortie : 18/06/2026

Quelle console de jeux vidéo choisir en 2025 ?

Choisir une nouvelle console est toujours un véritable casse-tête car, après tout, acheter une PlayStation, une Switch ou une Xbox est un investissement souvent conséquent. Entre le prix de la machine, celui de ses accessoires et des quelques jeux nécessaires pour pouvoir en profiter, le montant de la facture finale peut vite grimper. Sincèrement, que ce soit pour faire un cadeau lors d’un anniversaire ou à Noël, ou juste pour se faire plaisir, il est important de se renseigner avant de sortir la carte bancaire. C’est pourquoi, voici quelques conseils pour savoir quelle plateforme est faite pour vous ou la personne à qui vous souhaitez l’offrir en 2025. Avant de poursuivre, sachez que ce guide d’achat n’a pas vocation à définir quelle est LA meilleure console du marché. En effet, nous avons la chance incroyable de vivre à une époque où les trois constructeurs historiques (PlayStation, Nintendo et Xbox) proposent des machines suffisamment différentes pour correspondre à des types de public variés (intérêt pour les exclusivités, passer d’agréables moments en famille, profiter de services et d’abonnements de qualité…). Cet article a donc surtout pour objectif de vous permettre de comprendre quelle plateforme est la plus susceptible de vous satisfaire, ou…

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