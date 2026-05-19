The Adventures of Elliot: The Millennium Tales a droit à une nouvelle démo sur toutes les plateformes

Prenez de l’avance dans votre aventure

Cette nouvelle démo de The Adventures of Elliot: The Millennium Tales a l’avantage d’être disponible dès maintenant sur toutes les plateformes où le jeu sortira, et pas exclusivement sur Nintendo Switch 2. Si vous avez déjà joué à la précédente démo, le téléchargement vaudra tout de même le coup puisqu’il s’agit d’une version améliorée selon les différents retours de la communauté.

De plus, votre sauvegarde pourra ensuite être transférée vers le jeu final lorsque celui-ci sera en votre possession. Vous l’aurez donc deviné, cette démo vous permet de tester le prologue du jeu afin de découvrir le monde de Philabieldia ainsi que les bases de gameplay du jeu. Une nouvelle bande-annonce a été diffusée pour fêter l’arrivée de cette démo, même si les images montrées vont bien au-delà du prologue (gare aux spoilers donc).

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales sortira le 18 juin prochain sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Une version physique du jeu est également prévue. Vous pouvez aussi retrouver nos impressions sur la première démo du jeu.