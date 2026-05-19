XBOX veut être à l’écoute et lance son programme XBOX Player Voice pour recueillir les souhaits de la communauté

Le retour aux exclusivités arrive en tête de liste

Le programme XBOX Player Voice se présente de manière très simple. Ce forum va à l’essentiel et vous laisse poster des suggestions concernant l’amélioration de la marque XBOX. Ces remarques sont ensuite commentées et votées par la communauté, faisant ainsi ressortir les souhaits les plus demandés. Une mesure qui amène évidemment à certaines suggestions hors-sol et/ou stupides, mais on regardera avec attention les mesures les plus retenues.

En première place, c’est bien le retour aux exclusivités qui est souhaité, avec un simple commentaire :

« Xbox s’est construit sur des exclusivités exceptionnelles. Impossible de vendre une console sans une raison valable de l’acheter par rapport à la concurrence, ou sans lui proposer ses jeux phares. Rendez-les-nous ! »

En deuxième place, c’est le sujet de la rétrocompatibilité qui est abordé, chose très importante pour la préservation du jeu vidéo et pratique à laquelle XBOX a accordé beaucoup d’attention par le passé. En troisième position, le public souhaite que le jeu multijoueur devienne gratuit, ce qui est un souhait sans doute un peu naïf mais compréhensible. Puis il est question du système de succès, du programme familial du Game Pass, des jeux physiques sur la prochaine console Helix, et bien d’autres choses.

À voir si XBOX (on ne va pas s’y faire à ses lettres capitales) va vraiment écouter cela ou si ce n’est qu’un grand coup de com’.