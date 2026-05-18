Nintendo sera une nouvelle fois présent à la Gamescom de cette année en août

Un line-up encore assez flou

Si jamais vous comptiez faire un tour du côté du salon allemand du 26 au 30 août prochain, sachez que vous pourrez bien y trouver un stand Nintendo. C’est le constructeur lui-même qui a officialisé la nouvelle via sa branche allemande :

« Nintendo sera de retour à la Gamescom en 2026 ! Nous serons à Cologne du 26 au 30 août et nous réjouissons de vous y voir. Gardez un œil sur nos canaux pour plus d’informations ! »

Mais reste à voir ce que Nintendo veut y présenter. Hormis quelques titres comme le prochain Fire Emblem et quelques jeux tiers, comme The Duskbloods ou encore des portages de titres à l’image de 007 First Light, on ignore encore ce que la Switch 2 nous réservera d’ici la fin de l’année et en 2027. Il est plus que jamais temps qu’un Nintendo Direct vienne clarifier les choses, et puisque l’on approche du Summer Game Fest, il n’est pas impossible qu’il soit annoncé d’ici peu. Réponse d’ici quelques jours, mais on sera au moins ravi de savoir que Nintendo ne fera pas l’impasse sur la Gamescom cette année.