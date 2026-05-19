007 First Light profitera de la nouvelle version du PSSR dès sa sortie sur PS5 Pro

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

La PS5 Pro a fait sa petite révolution avec une nouvelle version du PSSR, qui ne justifie pas pour autant le fait que la console coûte désormais une centaine d’euros supplémentaires qu’à sa sortie. Mais les possesseurs de la machine seront ravis d’apprendre que de plus en plus de jeux bénéficient de ces améliorations, comme 007 First Light, qui sera à l’aise sur la dernière console de Sony.

007 First Light

Bond aura une chevelure impeccable sur PS5 Pro

Juste avant la sortie du jeu, un article posté sur le PlayStation Blog donne la parole aux artistes techniques d’IO Interactive afin de passer en revue la version PS5 Pro de 007 First Light. Le titre profitera bien de la nouvelle version du PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), ce qui améliorera la stabilité de l’image et corrigera les défauts de scintillement. On nous prévient également que les détails comme les cheveux auront droit à une meilleure clarté, car James Bond ne peut pas se permettre d’être mal coiffé.

On nous promet ainsi que cela représente un « gain considérable pour les joueurs sur PS5 Pro », en espérant que cela ne signifie pas que la PS5 de base sera mal logée, même s’il est indiqué que les autres plateformes profiteront du FSR 3.1.5. Jon Rocatis, ingénieur de rendu en chef, explique de son côté que le développement de cette version optimisée s’est fait en un rien de temps :

« Nous avons intégré le PSSR amélioré en une journée à peine, et nous étions immédiatement satisfaits du résultat. Aucun ajustement en fonction de la scène, aucune correction au cas par cas… Ça a tout de suite marché dans le jeu tout entier. On n’a pas l’occasion de dire cela très souvent à propos d’une nouvelle technologie. »

007 First Light est attendu pour le 27 mai sur PC, PS5 et Xbox Series. Une version Switch 2 arrivera quant à elle à la fin de l’été.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de 007 First Light
007 First Light
pc ps5 xbox series switch 2

Date de sortie : 27/05/2026

Quelle console de jeux vidéo choisir en 2025 ?

Choisir une nouvelle console est toujours un véritable casse-tête car, après tout, acheter une PlayStation, une Switch ou une Xbox est un investissement souvent conséquent. Entre le prix de la machine, celui de ses accessoires et des quelques jeux nécessaires pour pouvoir en profiter, le montant de la facture finale peut vite grimper. Sincèrement, que ce soit pour faire un cadeau lors d’un anniversaire ou à Noël, ou juste pour se faire plaisir, il est important de se renseigner avant de sortir la carte bancaire. C’est pourquoi, voici quelques conseils pour savoir quelle plateforme est faite pour vous ou la personne à qui vous souhaitez l’offrir en 2025. Avant de poursuivre, sachez que ce guide d’achat n’a pas vocation à définir quelle est LA meilleure console du marché. En effet, nous avons la chance incroyable de vivre à une époque où les trois constructeurs historiques (PlayStation, Nintendo et Xbox) proposent des machines suffisamment différentes pour correspondre à des types de public variés (intérêt pour les exclusivités, passer d’agréables moments en famille, profiter de services et d’abonnements de qualité…). Cet article a donc surtout pour objectif de vous permettre de comprendre quelle plateforme est la plus susceptible de vous satisfaire, ou…

En savoir plus
Sponsorisé

Sur le même thème

007 First Light passe gold est sortira donc à temps le 27 mai

pc ps5 xbox series switch 2
007 First Light passe gold est sortira donc à temps le 27 mai

007 First Light nous apprend à devenir un bon espion dans sa nouvelle présentation de gameplay

pc ps5 xbox series switch 2
007 First Light nous apprend à devenir un bon espion dans sa nouvelle présentation de gameplay

La manette PS5 DualSense édition limitée aux couleurs de 007 First Light est disponible en précommande

ps5
La manette PS5 DualSense édition limitée aux couleurs de 007 First Light est disponible en précommande

007 First Light : Le thème principal interprété par Lana Del Rey est désormais disponible à l’écoute

pc ps5 xbox series switch 2
007 First Light : Le thème principal interprété par Lana Del Rey est désormais disponible à l’écoute
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Hasbro explique pourquoi il préfère produire des jeux premium comme Exodus ou Warlock plutôt que des jeux service
pc ps5 xbox series
Hasbro explique pourquoi il préfère produire des jeux premium comme Exodus ou Warlock plutôt que des jeux service
Outward 2 sortira en accès anticipé le 7 juillet prochain sur PC
pc
Outward 2 sortira en accès anticipé le 7 juillet prochain sur PC
Fortnite est de retour sur l’App Store, mais la bataille judiciaire entre Epic et Apple continue
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Fortnite est de retour sur l’App Store, mais la bataille judiciaire entre Epic et Apple continue
Xbox Game Pass : Forza Horizon 6, FF VI ou encore Jurassic World Evolution 3, voici les jeux ajoutés au service
pc xbox series
Xbox Game Pass : Forza Horizon 6, FF VI ou encore Jurassic World Evolution 3, voici les jeux ajoutés au service
Project Rabbit interprète Alice au pays des merveilles à la sauce « Extraction Soulslike Action-RPG »
pc
Project Rabbit interprète Alice au pays des merveilles à la sauce « Extraction Soulslike Action-RPG »
The Adventures of Elliot: The Millennium Tales a droit à une nouvelle démo sur toutes les plateformes
pc ps5 xbox series switch 2
The Adventures of Elliot: The Millenium Tales
Nintendo annonce Pictonico!, un jeu loufoque où vous pourrez créer vos propres mini-jeux sur mobiles
ios android
Nintendo annonce Pictonico!, un jeu loufoque où vous pourrez créer vos propres mini-jeux sur mobiles
XBOX veut être à l’écoute et lance son programme XBOX Player Voice pour recueillir les souhaits de la communauté
xbox series
XBOX veut être à l’écoute et lance son programme XBOX Player Voice pour recueillir les souhaits de la communauté
Les jeux solo de PlayStation redeviennent exclusifs et ne sortiront plus sur PC
ps5
Les jeux solo de PlayStation redeviennent exclusifs et ne sortiront plus sur PC
Nintendo sera une nouvelle fois présent à la Gamescom de cette année en août
switch 2
Nintendo sera une nouvelle fois présent à la Gamescom de cette année en août
Après la PS5, c’est au tour du PlayStation Plus de voir ses prix être augmentés pour les nouveaux adhérents
PlayStation plus jeux logo bleu sony ps4
Cyclope et la Chose viennent en renfort dans un premier DLC pour Marvel Cosmic Invasion
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Cyclope et la Chose viennent en renfort dans un premier DLC pour Marvel Cosmic Invasion
Rocksteady (Batman Arkham) a participé au développement de LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir
pc ps5 xbox series switch 2
Rocksteady (Batman Arkham) a participé au développement de LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir
Virtuos aimerait travailler sur des portages Switch de GTA V et de Red Dead Redemption 2
pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one ps3 xbox 360
Virtuos aimerait travailler sur des portages Switch de GTA V et de Red Dead Redemption 2
L’AG French Direct de retour le mercredi 27 mai 2026 avec +40 jeux dévoilés et de nombreuses démos jouables
L’AG French Direct de retour le mercredi 27 mai 2026 avec +40 jeux dévoilés et de nombreuses démos jouables
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 accueillera prochainement le terrible Doma en DLC
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 accueillera prochainement le terrible Doma en DLC
PUBG x PAYDAY : Le jour de paie arrive dans le Battle Royale à succès de Krafton
pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one
PUBG x PAYDAY : Le jour de paie arrive dans le Battle Royale à succès de Krafton
Il ne faut visiblement plus dire « Xbox », mais « XBOX » à partir de maintenant
xbox series
Il ne faut visiblement plus dire « Xbox », mais « XBOX » à partir de maintenant
Selon le PDG de Take-Two, le redesign du premier Borderlands aurait coûté pas moins de 50 millions de dollars
Selon le PDG de Take-Two, le redesign du premier Borderlands aurait coûté pas moins de 50 millions de dollars
Sucker Punch confirme que Ghost of Yotei: Legends ne recevra plus aucune mise à jour majeure
ps5
Sucker Punch confirme que Ghost of Yotei: Legends ne recevra plus aucune mise à jour majeure
Mixtape ne sera jamais retiré de la vente à cause de l’expiration des droits de licence sur sa bande-son, selon Annapurna
pc ps5 xbox series switch 2
Mixtape ne sera jamais retiré de la vente à cause de l’expiration des droits de licence sur sa bande-son, selon Annapurna
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 18 mai (Forza Horizon 6, LEGO Batman, Yoshi and the Mysterious Book…)
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 18 mai (Forza Horizon 6, LEGO Batman, Yoshi and the Mysterious Book…)
Débrief : Stellar Blade 2, DokeV, Lies of P 2, MMO Seigneur des Anneaux et SEGA
Débrief : Stellar Blade 2, DokeV, Lies of P 2, MMO Seigneur des Anneaux et SEGA
EA Sports FC 26 dévoile les dernières équipes de la Team Of The Season
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
La Team Of The Season