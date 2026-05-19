007 First Light profitera de la nouvelle version du PSSR dès sa sortie sur PS5 Pro

Bond aura une chevelure impeccable sur PS5 Pro

Juste avant la sortie du jeu, un article posté sur le PlayStation Blog donne la parole aux artistes techniques d’IO Interactive afin de passer en revue la version PS5 Pro de 007 First Light. Le titre profitera bien de la nouvelle version du PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), ce qui améliorera la stabilité de l’image et corrigera les défauts de scintillement. On nous prévient également que les détails comme les cheveux auront droit à une meilleure clarté, car James Bond ne peut pas se permettre d’être mal coiffé.

On nous promet ainsi que cela représente un « gain considérable pour les joueurs sur PS5 Pro », en espérant que cela ne signifie pas que la PS5 de base sera mal logée, même s’il est indiqué que les autres plateformes profiteront du FSR 3.1.5. Jon Rocatis, ingénieur de rendu en chef, explique de son côté que le développement de cette version optimisée s’est fait en un rien de temps :

« Nous avons intégré le PSSR amélioré en une journée à peine, et nous étions immédiatement satisfaits du résultat. Aucun ajustement en fonction de la scène, aucune correction au cas par cas… Ça a tout de suite marché dans le jeu tout entier. On n’a pas l’occasion de dire cela très souvent à propos d’une nouvelle technologie. »

007 First Light est attendu pour le 27 mai sur PC, PS5 et Xbox Series. Une version Switch 2 arrivera quant à elle à la fin de l’été.