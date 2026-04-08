Vous trouverez ici la présentation complète de Linnea avec les builds conseillés pour ses armes, ses artefacts, et tous les matériaux nécessaires pour sa progression.

Présentation de Linnea

Rareté : ★★★★★

: ★★★★★ Élément : Geo ( )

: Geo ( ) Arme : Arc

: Arc Seiyū : Haruka Shiraishi

: Haruka Shiraishi Anniversaire : 23 mai

: 23 mai Date d’arrivée bannière Linnea : 8 avril 2026

Description officielle : « Naturaliste et conseillère de la branche de Nod-Krai de la Guilde des aventuriers. »

Compétences Linnea

Compétences actives

Attaque normale – Protocole de capture : Enchaîne jusqu’à 3 tirs consécutifs.

: Enchaîne jusqu’à 3 tirs consécutifs. Attaque chargée : Effectue un tir visé plus précis infligeant davantage de dégâts. Lors de la visée, la flèche se charge de cristaux de pierre, infligeant des dégâts Géo quand elle est complètement chargée.

: Effectue un tir visé plus précis infligeant davantage de dégâts. Lors de la visée, la flèche se charge de cristaux de pierre, infligeant des dégâts Géo quand elle est complètement chargée. Attaque plongeante : Tire une pluie de flèches depuis les airs et plonge au sol, infligeant des dégâts de zone à l’impact.

: Tire une pluie de flèches depuis les airs et plonge au sol, infligeant des dégâts de zone à l’impact. Contre-mesure – Cri de guerre de Lumi ! : Partez à l’aventure avec Lumi ! L’attaque de Lumi est différente selon le type d’appui simple utilisé. Appui simple : Lumi attaque sans cesse en forme super puissante les ennemis proches, infligeant des dégâts Géo de zone. Si un voile lunaire est présent à proximité, Lumi inflige également des dégâts Géo de zone considérés comme des dégâts de réaction de Sélénocristallisation aux ennemis à proximité. Appui simple répété : Il est temps de montrer ce dont vous êtes vraiment capables ! Après avoir utilisé une compétence élémentaire, Linnea peut utiliser un appui simple répété avec sa compétence élémentaire ou son attaque normale pour nourrir Lumi avec des gemmes scintillantes. Lumi, le ventre plein, frappe alors en forme ultra puissante, infligeant une fois de puissants dégâts Géo de zone considérés comme des dégâts de réaction de Sélénocristallisation aux ennemis proches, puis passe en forme puissante. De plus, utiliser sa compétence élémentaire avec un appui simple répété augmente la résistance à l’interruption de Linnea.

: Partez à l’aventure avec Lumi ! L’attaque de Lumi est différente selon le type d’appui simple utilisé. Mémo – Guide de survie en conditions extrêmes : Même les aventuriers les plus aguerris ont besoin de repos ! Linnea invoque Lumi pour frapper en forme super puissante : elle soigne tous les personnages de l’équipe à proximité et, pendant un certain temps, soigne de façon continue tous les personnages déployés à proximité selon la défense de Linnea. Si Lumi est déjà sur le terrain lors du déclenchement du déchaînement élémentaire, sa durée est réinitialisée, tandis que sa forme d’attaque reste inchangée.

Compétences passives

Notes d’observation sur le terrain : Lorque Lumi est sur le terrain, la résistance Géo des ennemis près d’elle diminue de 15 %. Signelune « Lueur ascendante » : la compétence élémentaire Contre-mesure : Cri de guerre de Lumi ! et le déchaînement élémentaire Mémo : Guide de survie en conditions extrêmes de Linnea sont renforcés, et après avoir invoqué Lumi, la résistance Géo des ennemis près d’elle diminue de 15 % supplémentaires.

: Lorque Lumi est sur le terrain, la résistance Géo des ennemis près d’elle diminue de 15 %. Archive naturaliste universelle : Linnea augmente la maîtrise élémentaire selon votre personnage déployé d’une valeur équivalant à 5 % de sa défense : Si votre personnage déployé est un personnage signelunaire : la maîtrise élémentaire de ce dernier augmente. Si votre personnage déployé n’est pas un personnage signelunaire : la maîtrise élémentaire de Linnea augmente.

: Linnea augmente la maîtrise élémentaire selon votre personnage déployé d’une valeur équivalant à 5 % de sa défense : Bénédiction de signelune – Enquête sur l’habitat : Lorsqu’un personnage de l’équipe déclenche une réaction de Cristallisation Hydro, elle est convertie en réaction de Sélénocristallisation, dont les dégâts de base augmentent selon la défense de Linnea : chaque tranche de 100 pts de défense augmente les dégâts de base de 0,7 %, les dégâts pouvant être augmentés d’un maximum de 14 % de cette manière. De plus, la signelune de l’équipe augmente d’un niveau lorsque Linnea fait partie de l’équipe.

: Lorsqu’un personnage de l’équipe déclenche une réaction de Cristallisation Hydro, elle est convertie en réaction de Sélénocristallisation, dont les dégâts de base augmentent selon la défense de Linnea : chaque tranche de 100 pts de défense augmente les dégâts de base de 0,7 %, les dégâts pouvant être augmentés d’un maximum de 14 % de cette manière. De plus, la signelune de l’équipe augmente d’un niveau lorsque Linnea fait partie de l’équipe. Aventurière experte : Lorsqu’elle n’est pas en combat, le temps de charge requis lorsque Linnea effectue un tir visé diminue grandement et elle tire une flèche ultra-rapide à la place, déclenchant divers effets selon la cible touchée : Animal spécifique : la flèche ultra-rapide se transforme en filet spécial capable de capturer l’essence et la forme de l’animal, et de les utiliser comme support pour manifester à nouveau sa forme physique. Ce filet ne peut être utilisé qu’un nombre limité de fois par semaine. Filon de minerai utilisable en forge : Linnea envoie Lumi, qui frappe rapidement le minerai marqué par la flèche ultra-rapide et récupère le minerai délogé. Si Lumi n’est pas sur le terrain, Linnea l’invoque brièvement pour l’aider à récupérer le minerai. Les dégâts infligés aux ennemis par les flèches ultra-rapides diminuent à 20 % des dégâts d’origine. De plus, Linnea doit se reposer un certain temps après avoir tiré un certain nombre de flèches ultra-rapides avant de pouvoir continuer à en tirer.

: Lorsqu’elle n’est pas en combat, le temps de charge requis lorsque Linnea effectue un tir visé diminue grandement et elle tire une flèche ultra-rapide à la place, déclenchant divers effets selon la cible touchée :

Constellation

Classification provisoire : En utilisant sa compétence élémentaire Contre-mesure : Cri de guerre de Lumi ! ou en activant une harmonie de voile lunaire, Linnea obtient 6 catalogues de terrain pendant 10 secondes, cet effet pouvant être cumulé 18 fois maximum. Lorsqu’un personnage de l’équipe à proximité inflige des dégâts de réaction de Sélénocristallisation, un catalogue de terrain est consommé pour augmenter les dégâts infligés d’une valeur équivalant à 75 % de la défense de Linnea. De plus, lorsque Lumi utilise son marteau d’un million de tonnes en forme ultra puissante, Linnea peut consommer jusqu’à 5 catalogues de terrain, chaque catalogue consommé augmentant les dégâts infligés d’une valeur équivalant à 150 % de sa défense.

: En utilisant sa compétence élémentaire Contre-mesure : Cri de guerre de Lumi ! ou en activant une harmonie de voile lunaire, Linnea obtient 6 catalogues de terrain pendant 10 secondes, cet effet pouvant être cumulé 18 fois maximum. Lorsqu’un personnage de l’équipe à proximité inflige des dégâts de réaction de Sélénocristallisation, un catalogue de terrain est consommé pour augmenter les dégâts infligés d’une valeur équivalant à 75 % de la défense de Linnea. De plus, lorsque Lumi utilise son marteau d’un million de tonnes en forme ultra puissante, Linnea peut consommer jusqu’à 5 catalogues de terrain, chaque catalogue consommé augmentant les dégâts infligés d’une valeur équivalant à 150 % de sa défense. Présage de joie et de tristesse : Pendant 8 secondes après avoir activé une harmonie de voile lunaire, les dégâts critiques infligés par tous les personnages Hydro et Géo de l’équipe augmentent de 40 % et les dégâts critiques infligés par le marteau d’un million de tonnes de Lumi en forme ultra puissante augmentent de 150 % supplémentaires. Signelune « Lueur ascendante » : lorsque Lumi utilise son marteau de surcouple en forme super puissante ou utilise son marteau d’un million de tonnes en forme ultra puissante, elle active une harmonie de voile lunaire, harmonie pour laquelle tous les personnages Hydro et Géo de l’équipe sont considérés comme ayant appliqué leur élément lors de la réaction.

: Pendant 8 secondes après avoir activé une harmonie de voile lunaire, les dégâts critiques infligés par tous les personnages Hydro et Géo de l’équipe augmentent de 40 % et les dégâts critiques infligés par le marteau d’un million de tonnes de Lumi en forme ultra puissante augmentent de 150 % supplémentaires. Page de journal d’événements : Niveau d’aptitude Contre-mesure : Cri de guerre de Lumi ! +3.

: Niveau d’aptitude Contre-mesure : Cri de guerre de Lumi ! +3. Instinct d’experte : Pendant 5 secondes après avoir activé une harmonie de voile lunaire, la défense de Linnea et de votre personnage déployé augmente de 25 %. Cet effet d’augmentation de défense peut être cumulé lorsque Linnea est sur le terrain.

: Pendant 5 secondes après avoir activé une harmonie de voile lunaire, la défense de Linnea et de votre personnage déployé augmente de 25 %. Cet effet d’augmentation de défense peut être cumulé lorsque Linnea est sur le terrain. Cadeau d’adieu du pays des fées : Niveau d’aptitude Mémo : Guide de survie en conditions extrêmes +3.

: Niveau d’aptitude Mémo : Guide de survie en conditions extrêmes +3. Rêve du Brachet doré : La constellation Classification provisoire est renforcée : Linnea obtient directement le maximum de catalogues de terrain en utilisant la compétence élémentaire Contre-mesure : Cri de guerre de Lumi ! ou en déclenchant une harmonie de voile lunaire, et consommer des catalogues de terrain consomme une quantité de catalogues d’une valeur équivalant à 2 fois la quantité d’origine consommée afin d’augmenter l’amélioration de dégâts jusqu’à 150 % de sa valeur d’origine. Signelune « Lueur ascendante » : les dégâts de réaction de Sélénocristallisation des personnages de l’équipe à proximité bénéficient d’une élévation de 25 %

: La constellation Classification provisoire est renforcée : Linnea obtient directement le maximum de catalogues de terrain en utilisant la compétence élémentaire Contre-mesure : Cri de guerre de Lumi ! ou en déclenchant une harmonie de voile lunaire, et consommer des catalogues de terrain consomme une quantité de catalogues d’une valeur équivalant à 2 fois la quantité d’origine consommée afin d’augmenter l’amélioration de dégâts jusqu’à 150 % de sa valeur d’origine.

Comment jouer Linnea

Linnea est un personnage de soutien classique qui se joue uniquement en lançant sa compétence et son déchaînement élémentaire si besoin de soin. Entre l’appui simple et répété, les différences ne sont pas énormes, mais dans une équipe qui a déjà un DPS Sélénocristallisation, l’appui simple suffira largement pour vite enchaîner sur un personnage avec plus de dégâts personnels.

Avec qui jouer Linnea ?

Linnea se jouera naturellement dans toutes les équipes qui profitent de la Sélénocristallisation, donc celles de Nod-Krai, avec l’équipe de Zibai en tête. Elle pourra aussi donner un coup de boost à quelques DPS Géo.

Zibai

Columbina

Aino

Furina

Illuga

Navia

Zhongli

Chiori

Gorou

Meilleur équipement Linnea

Quelle arme pour Linnea ?

Serment de gel doré : L’arme signature du personnage.

: L’arme signature du personnage. Lance-pierres : Option gratuite qui booste bien le taux critique (n’importe quel arc taux critique comme le Descendant du soleil flamboyant est aussi viable)

Meilleur set pour Linnea

Aubade d’astre et de lune (4 pièces) : Booste les dégâts de réactions sélènes.

: Booste les dégâts de réactions sélènes. Coquille des rêves opulents (4 pièces) : Pour bien booster la défense du personnage.

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : DEF %

: DEF % Coupe : DEF%

: DEF% Coiffe/Couronne : Taux Critique > Dégâts critiques

Quelles sub-statistiques en premier pour Linnea ?

DEF % Taux Critique Dégâts Critiques Maitrise élémentaire

Matériaux d’élévation et d’aptitudes de Linnea

Matériaux d’élévation Linnea

Voici tout ce qu’il faudra pour monter en élévation le niveau de Linnea :

Niveau 20 : 1 x Eclat de Topaze Prithiva / 3 x Papillon à ailes d’éther / 3 x Mandat en lambeaux / 20.000 moras

: 1 x Eclat de Topaze Prithiva / 3 x Papillon à ailes d’éther / 3 x Mandat en lambeaux / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment de Topaze Prithiva / 2 x Plume de veilleur déchu / 10 x Papillon à ailes d’éther / 15 x Mandat en lambeaux / 40.000 moras

: 3 x Fragment de Topaze Prithiva / 2 x Plume de veilleur déchu / 10 x Papillon à ailes d’éther / 15 x Mandat en lambeaux / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment de Topaze Prithiva / 4 x Plume de veilleur déchu / 20 x Papillon à ailes d’éther / 12 x Mandat immaculé / 60.000 moras

: 6 x Fragment de Topaze Prithiva / 4 x Plume de veilleur déchu / 20 x Papillon à ailes d’éther / 12 x Mandat immaculé / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau de Topaze Prithiva / 8 x Plume de veilleur déchu / 30 x Papillon à ailes d’éther / 18 x Mandat immaculé / 80.000 moras

: 3 x Morceau de Topaze Prithiva / 8 x Plume de veilleur déchu / 30 x Papillon à ailes d’éther / 18 x Mandat immaculé / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Morceau de Topaze Prithiva / 12 x Plume de veilleur déchu / 45 x Papillon à ailes d’éther / 12 x Mandat gelé / 100.000 moras

: 6 x Morceau de Topaze Prithiva / 12 x Plume de veilleur déchu / 45 x Papillon à ailes d’éther / 12 x Mandat gelé / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre de Topaze Prithiva / 20 x Plume de veilleur déchu / 60 x Papillon à ailes d’éther / 24 x Mandat gelé / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude Linnea

Voici les matériaux et guides requis pour monter les aptitudes de Linnea :

Enseignement / Guide / Philosophie de l’Errance

Mandat en lambeaux / Mandat immaculé / Mandat gelé

Élixir de l’hérétique

Genshin Impact est disponible sur PC, PS5, Xbox Series et iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos différents guides sur le jeu pour en savoir plus.