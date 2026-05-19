Fortnite est de retour sur l’App Store, mais la bataille judiciaire entre Epic et Apple continue

Epic Games clame la victoire

Epic Games s’est fendu d’un communiqué pour se féliciter du retour de Fortnite sur l’App Store, dans lequel il indique qu’il compte désormais sur la cour fédérale américaine pour qu’Apple fasse davantage preuve de transparence lorsqu’il s’agit de facturer certains coûts via sa boutique en ligne. Cependant, le conflit entre les deux entreprises n’est pas terminé, même s’il approche de sa conclusion :

« Nous continuerons de contester les pratiques anticoncurrentielles de l’App Store d’Apple, qui interdisent les boutiques d’applications alternatives et la concurrence dans les paiements. Nous avons constaté une dynamique à travers le monde pour lutter contre ces pratiques, avec l’adoption de lois au Japon, dans l’Union européenne et au Royaume-Uni. Cependant, Apple a systématiquement contourné la loi en utilisant des écrans dissuasifs, des frais excessifs et des exigences abusives. Il est temps que les autorités de régulation appliquent réellement la loi afin que les développeurs et les consommateurs du monde entier puissent bénéficier d’un écosystème d’applications mobiles ouvert et équitable. »

Epic Games prévient que le jeu n’est pas encore de retour sur l’App Store australien, même si l’éditeur dit avoir gagné son procès ici. L’affaire n’est pourtant pas aussi bouclée qu’on pourrait le penser, et ce procès devrait encore faire parler de lui dans les prochains mois.