Fortnite est de retour sur l’App Store, mais la bataille judiciaire entre Epic et Apple continue

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Se présentant comme le grand chevalier blanc autour d’un sujet qui méritait, il est vrai, d’être examiné (celui des commissions sur les différentes boutiques en ligne), Epic Games s’est opposé à Apple dans une longue bataille judiciaire dont on commence seulement à voir le bout, six ans après. Fortnite avait été retiré de l’App Store lorsque Epic Games cherchait à mettre en place son propre système de paiements sur les mobiles de la marque à la pomme, afin d’éviter les commissions jugées trop importantes de cette boutique. Cela prend aujourd’hui fin avec le retour du jeu sur l’App Store.

Star Wars dans Fortnite

Epic Games clame la victoire

Epic Games s’est fendu d’un communiqué pour se féliciter du retour de Fortnite sur l’App Store, dans lequel il indique qu’il compte désormais sur la cour fédérale américaine pour qu’Apple fasse davantage preuve de transparence lorsqu’il s’agit de facturer certains coûts via sa boutique en ligne. Cependant, le conflit entre les deux entreprises n’est pas terminé, même s’il approche de sa conclusion :

« Nous continuerons de contester les pratiques anticoncurrentielles de l’App Store d’Apple, qui interdisent les boutiques d’applications alternatives et la concurrence dans les paiements. Nous avons constaté une dynamique à travers le monde pour lutter contre ces pratiques, avec l’adoption de lois au Japon, dans l’Union européenne et au Royaume-Uni. Cependant, Apple a systématiquement contourné la loi en utilisant des écrans dissuasifs, des frais excessifs et des exigences abusives. Il est temps que les autorités de régulation appliquent réellement la loi afin que les développeurs et les consommateurs du monde entier puissent bénéficier d’un écosystème d’applications mobiles ouvert et équitable. »

Epic Games prévient que le jeu n’est pas encore de retour sur l’App Store australien, même si l’éditeur dit avoir gagné son procès ici. L’affaire n’est pourtant pas aussi bouclée qu’on pourrait le penser, et ce procès devrait encore faire parler de lui dans les prochains mois.

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Jaquette de Fortnite
Fortnite
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Date de sortie : 25/07/2017

Quelle console de jeux vidéo choisir en 2025 ?

Choisir une nouvelle console est toujours un véritable casse-tête car, après tout, acheter une PlayStation, une Switch ou une Xbox est un investissement souvent conséquent. Entre le prix de la machine, celui de ses accessoires et des quelques jeux nécessaires pour pouvoir en profiter, le montant de la facture finale peut vite grimper. Sincèrement, que ce soit pour faire un cadeau lors d’un anniversaire ou à Noël, ou juste pour se faire plaisir, il est important de se renseigner avant de sortir la carte bancaire. C’est pourquoi, voici quelques conseils pour savoir quelle plateforme est faite pour vous ou la personne à qui vous souhaitez l’offrir en 2025. Avant de poursuivre, sachez que ce guide d’achat n’a pas vocation à définir quelle est LA meilleure console du marché. En effet, nous avons la chance incroyable de vivre à une époque où les trois constructeurs historiques (PlayStation, Nintendo et Xbox) proposent des machines suffisamment différentes pour correspondre à des types de public variés (intérêt pour les exclusivités, passer d’agréables moments en famille, profiter de services et d’abonnements de qualité…). Cet article a donc surtout pour objectif de vous permettre de comprendre quelle plateforme est la plus susceptible de vous satisfaire, ou…

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