Un State of Play aura lieu le 2 juin avec Marvel’s Wolverine et d’autres jeux PS5

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Sony n’a vraiment plus envie de produire un nouveau PlayStation Showcase, mais pas question pour autant de louper la période des conférences estivales. Un State of Play sera donc prochainement diffusé, et ce juste avant le Summer Game Fest. Autant dire que les attentes seront grandes.

State of Play du 2 juin 2026

Que peut-on attendre du prochain State of Play

Sony vient tout juste d’officialiser le prochain State of Play, qui aura donc lieu le mardi 2 juin à 23 heures. Comme le précédent State of Play, celui-ci devrait durer aux alentours d’une heure, faisant ainsi de cette édition l’une des plus longues de ce format.

Et pour cause, au programme de ce State of Play, Marvel’s Wolverine aura droit à une longue présentation inédite. Le titre d’Insomniac Games ouvrira le State of Play avec de nouvelles images et une séquence que l’on imagine être plutôt longue. Même si l’on connaît déjà la date de sortie du titre, c’est la première fois que l’on verra véritablement du gameplay du jeu, après un premier trailer composé d’images in-game.

Mais Logan ne sera pas la seule star de ce State of Play. Sony nous promet « plus de 60 minutes d’actualités, d’annonces et de présentations de gameplay des plus grands studios du monde entier », avec aussi bien des PlayStation Studios que des jeux d’éditeurs tiers. Lesquels, cela reste à voir étant donné que beaucoup auront peut-être pris rendez-vous pour le Summer Game Fest qui aura lieu quelques jours plus tard. Au sein des PlayStation Studios, on ne pariera pas forcément sur Intergalactic étant donné que sa sortie reste lointaine (mais qui sait), tout comme Fairgames même s’il a survécu à la vague d’annulation. Peut-être un jeu de Santa Monica Studios ? On vous laisse faire les paris !

Ce sera en tout cas un State of Play crucial pour Sony. Si ses ventes de PS5 se portent bien, son image a quelque peu été écorchée ces derniers mois avec une hausse du prix des consoles et celle du PlayStation Plus. C’est donc le moment ou jamais de se rattraper en affichant un line-up solide. Allez savoir si c’est à cause de cela qu’il a été annoncé si tôt, puisque Sony a d’ordinaire plutôt l’habitude de nous tenir au courant 24 à 48 heures avant la diffusion.

Le State of Play sera à suivre sur YouTube ainsi que sur Twitch. Puisqu’il aura lieu à une heure tardive (on commence à en avoir l’habitude), tout le monde ne pourra pas le regarder en direct, mais rassurez-vous, vous retrouverez un résumé complet sur notre site ainsi que des articles pour chaque annonce.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Quelle console de jeux vidéo choisir en 2025 ?

Choisir une nouvelle console est toujours un véritable casse-tête car, après tout, acheter une PlayStation, une Switch ou une Xbox est un investissement souvent conséquent. Entre le prix de la machine, celui de ses accessoires et des quelques jeux nécessaires pour pouvoir en profiter, le montant de la facture finale peut vite grimper. Sincèrement, que ce soit pour faire un cadeau lors d’un anniversaire ou à Noël, ou juste pour se faire plaisir, il est important de se renseigner avant de sortir la carte bancaire. C’est pourquoi, voici quelques conseils pour savoir quelle plateforme est faite pour vous ou la personne à qui vous souhaitez l’offrir en 2025. Avant de poursuivre, sachez que ce guide d’achat n’a pas vocation à définir quelle est LA meilleure console du marché. En effet, nous avons la chance incroyable de vivre à une époque où les trois constructeurs historiques (PlayStation, Nintendo et Xbox) proposent des machines suffisamment différentes pour correspondre à des types de public variés (intérêt pour les exclusivités, passer d’agréables moments en famille, profiter de services et d’abonnements de qualité…). Cet article a donc surtout pour objectif de vous permettre de comprendre quelle plateforme est la plus susceptible de vous satisfaire, ou…

En savoir plus
Sponsorisé

Sur le même thème

Embracer dit vouloir chercher activement des partenaires pour certaines de ses licences comme Deus Ex ou Legacy of Kain

Deus Ex : Human Revolution

Le réalisateur de Returnal fonde un nouveau studio pour travailler sur un jeu solo

pc ps5
Returnal

Genshin Impact : La version 6.6 du jeu est désormais disponible avec de nouveaux personnages à invoquer

pc ps5 xbox series ios android ps4
Genshin Impact : La version 6.6 du jeu est désormais disponible avec de nouveaux personnages à invoquer

PlayStation Plus : 5 jeux seront bientôt retirés de l’abonnement Extra, dont Red Dead Redemption

ps5 ps4
red dead redemption
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Warhorse Studios travaille sur un RPG Seigneur des Anneaux en monde ouvert, en plus d’un nouveau jeu Kingdom Come
pc ps5 xbox series
Warhorse Studios travaille sur un RPG Seigneur des Anneaux en monde ouvert, en plus d’un nouveau jeu Kingdom Come
Embracer se divise et fonde Fellowship Entertainment, centré sur Tomb Raider, le Seigneur des Anneaux ou Darksiders
Embracer Group
Le jeu d’action et d’aventure Donjons & Dragons de Stig Asmussen (Star Wars Jedi) est annulé
Le jeu d’action et d’aventure Donjons & Dragons de Stig Asmussen (Star Wars Jedi) est annulé
007 First Light profitera de la nouvelle version du PSSR dès sa sortie sur PS5 Pro
ps5
007 First Light profitera de la nouvelle version du PSSR dès sa sortie sur PS5 Pro
Hasbro explique pourquoi il préfère produire des jeux premium comme Exodus ou Warlock plutôt que des jeux service
pc ps5 xbox series
Hasbro explique pourquoi il préfère produire des jeux premium comme Exodus ou Warlock plutôt que des jeux service
Outward 2 sortira en accès anticipé le 7 juillet prochain sur PC
pc
Outward 2 sortira en accès anticipé le 7 juillet prochain sur PC
Fortnite est de retour sur l’App Store, mais la bataille judiciaire entre Epic et Apple continue
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Fortnite est de retour sur l’App Store, mais la bataille judiciaire entre Epic et Apple continue
Xbox Game Pass : Forza Horizon 6, FF VI ou encore Jurassic World Evolution 3, voici les jeux ajoutés au service
pc xbox series
Xbox Game Pass : Forza Horizon 6, FF VI ou encore Jurassic World Evolution 3, voici les jeux ajoutés au service
Project Rabbit interprète Alice au pays des merveilles à la sauce « Extraction Soulslike Action-RPG »
pc
Project Rabbit interprète Alice au pays des merveilles à la sauce « Extraction Soulslike Action-RPG »
The Adventures of Elliot: The Millennium Tales a droit à une nouvelle démo sur toutes les plateformes
pc ps5 xbox series switch 2
The Adventures of Elliot: The Millenium Tales
Nintendo annonce Pictonico!, un jeu loufoque où vous pourrez créer vos propres mini-jeux sur mobiles
ios android
Nintendo annonce Pictonico!, un jeu loufoque où vous pourrez créer vos propres mini-jeux sur mobiles
XBOX veut être à l’écoute et lance son programme XBOX Player Voice pour recueillir les souhaits de la communauté
xbox series
XBOX veut être à l’écoute et lance son programme XBOX Player Voice pour recueillir les souhaits de la communauté
Les jeux solo de PlayStation redeviennent exclusifs et ne sortiront plus sur PC
ps5
Les jeux solo de PlayStation redeviennent exclusifs et ne sortiront plus sur PC
Nintendo sera une nouvelle fois présent à la Gamescom de cette année en août
switch 2
Nintendo sera une nouvelle fois présent à la Gamescom de cette année en août
Après la PS5, c’est au tour du PlayStation Plus de voir ses prix être augmentés pour les nouveaux adhérents
PlayStation plus jeux logo bleu sony ps4
Cyclope et la Chose viennent en renfort dans un premier DLC pour Marvel Cosmic Invasion
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Cyclope et la Chose viennent en renfort dans un premier DLC pour Marvel Cosmic Invasion
Rocksteady (Batman Arkham) a participé au développement de LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir
pc ps5 xbox series switch 2
Rocksteady (Batman Arkham) a participé au développement de LEGO Batman: L’Héritage du Chevalier Noir
Virtuos aimerait travailler sur des portages Switch de GTA V et de Red Dead Redemption 2
pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one ps3 xbox 360
Virtuos aimerait travailler sur des portages Switch de GTA V et de Red Dead Redemption 2
L’AG French Direct de retour le mercredi 27 mai 2026 avec +40 jeux dévoilés et de nombreuses démos jouables
L’AG French Direct de retour le mercredi 27 mai 2026 avec +40 jeux dévoilés et de nombreuses démos jouables
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 accueillera prochainement le terrible Doma en DLC
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 accueillera prochainement le terrible Doma en DLC
PUBG x PAYDAY : Le jour de paie arrive dans le Battle Royale à succès de Krafton
pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one
PUBG x PAYDAY : Le jour de paie arrive dans le Battle Royale à succès de Krafton
Il ne faut visiblement plus dire « Xbox », mais « XBOX » à partir de maintenant
xbox series
Il ne faut visiblement plus dire « Xbox », mais « XBOX » à partir de maintenant
Selon le PDG de Take-Two, le redesign du premier Borderlands aurait coûté pas moins de 50 millions de dollars
Selon le PDG de Take-Two, le redesign du premier Borderlands aurait coûté pas moins de 50 millions de dollars
Sucker Punch confirme que Ghost of Yotei: Legends ne recevra plus aucune mise à jour majeure
ps5
Sucker Punch confirme que Ghost of Yotei: Legends ne recevra plus aucune mise à jour majeure