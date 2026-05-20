Un State of Play aura lieu le 2 juin avec Marvel’s Wolverine et d’autres jeux PS5

Que peut-on attendre du prochain State of Play

Sony vient tout juste d’officialiser le prochain State of Play, qui aura donc lieu le mardi 2 juin à 23 heures. Comme le précédent State of Play, celui-ci devrait durer aux alentours d’une heure, faisant ainsi de cette édition l’une des plus longues de ce format.

Et pour cause, au programme de ce State of Play, Marvel’s Wolverine aura droit à une longue présentation inédite. Le titre d’Insomniac Games ouvrira le State of Play avec de nouvelles images et une séquence que l’on imagine être plutôt longue. Même si l’on connaît déjà la date de sortie du titre, c’est la première fois que l’on verra véritablement du gameplay du jeu, après un premier trailer composé d’images in-game.

Mais Logan ne sera pas la seule star de ce State of Play. Sony nous promet « plus de 60 minutes d’actualités, d’annonces et de présentations de gameplay des plus grands studios du monde entier », avec aussi bien des PlayStation Studios que des jeux d’éditeurs tiers. Lesquels, cela reste à voir étant donné que beaucoup auront peut-être pris rendez-vous pour le Summer Game Fest qui aura lieu quelques jours plus tard. Au sein des PlayStation Studios, on ne pariera pas forcément sur Intergalactic étant donné que sa sortie reste lointaine (mais qui sait), tout comme Fairgames même s’il a survécu à la vague d’annulation. Peut-être un jeu de Santa Monica Studios ? On vous laisse faire les paris !

Ce sera en tout cas un State of Play crucial pour Sony. Si ses ventes de PS5 se portent bien, son image a quelque peu été écorchée ces derniers mois avec une hausse du prix des consoles et celle du PlayStation Plus. C’est donc le moment ou jamais de se rattraper en affichant un line-up solide. Allez savoir si c’est à cause de cela qu’il a été annoncé si tôt, puisque Sony a d’ordinaire plutôt l’habitude de nous tenir au courant 24 à 48 heures avant la diffusion.

Le State of Play sera à suivre sur YouTube ainsi que sur Twitch. Puisqu’il aura lieu à une heure tardive (on commence à en avoir l’habitude), tout le monde ne pourra pas le regarder en direct, mais rassurez-vous, vous retrouverez un résumé complet sur notre site ainsi que des articles pour chaque annonce.