Xbox Game Pass : Forza Horizon 6, FF VI ou encore Jurassic World Evolution 3, voici les jeux ajoutés au service

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Pendant que XBOX se cherche une nouvelle identité en lettres capitales (et c’est déjà insupportable à écrire), les abonnés du XBOX Game Pass ont heureusement de quoi s’occuper de manière un peu plus ludique. De nouveaux débarquent dans le service dès cette semaine et ce jusqu’à la fin du mois, avec un programme particulièrement chargé.

La sélection du XBOX Game Pass de fin mai 2026

Les ajouts du XBOX Game Pass

Forcément, tous les regards seront tournés vers la sortie de Forza Horizon 6 aujourd’hui, qui débarque dans la formule premium et PC du Game Pass. Si sa sortie sera le temps fort de ce mois de mai pour les abonnés, le reste de la sélection mérite naturellement le coup d’œil, avec la sortie d’Echo Generation 2 ou encore un retour en arrière offert par Final Fantasy VI.

Voici les jeux ajoutés au XBOX Game Pass :

Des jeux devront malheureusement quitter le service dès le 31 mai pour laisser la place à ceux cités précédemment. Les voici :

  • Against the Storm (Cloud, Console, et PC)
  • Crypt Custodian (Cloud, Console, et PC)
  • Metaphor: ReFantazio (Cloud, Console, et PC)
  • Persona 4 Golden (Cloud, Console, et PC)
  • Spray Paint Simulator (Cloud, Console, et PC)

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Quelle console de jeux vidéo choisir en 2025 ?

Choisir une nouvelle console est toujours un véritable casse-tête car, après tout, acheter une PlayStation, une Switch ou une Xbox est un investissement souvent conséquent. Entre le prix de la machine, celui de ses accessoires et des quelques jeux nécessaires pour pouvoir en profiter, le montant de la facture finale peut vite grimper. Sincèrement, que ce soit pour faire un cadeau lors d’un anniversaire ou à Noël, ou juste pour se faire plaisir, il est important de se renseigner avant de sortir la carte bancaire. C’est pourquoi, voici quelques conseils pour savoir quelle plateforme est faite pour vous ou la personne à qui vous souhaitez l’offrir en 2025. Avant de poursuivre, sachez que ce guide d’achat n’a pas vocation à définir quelle est LA meilleure console du marché. En effet, nous avons la chance incroyable de vivre à une époque où les trois constructeurs historiques (PlayStation, Nintendo et Xbox) proposent des machines suffisamment différentes pour correspondre à des types de public variés (intérêt pour les exclusivités, passer d’agréables moments en famille, profiter de services et d’abonnements de qualité…). Cet article a donc surtout pour objectif de vous permettre de comprendre quelle plateforme est la plus susceptible de vous satisfaire, ou…

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