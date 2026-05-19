Xbox Game Pass : Forza Horizon 6, FF VI ou encore Jurassic World Evolution 3, voici les jeux ajoutés au service
Pendant que XBOX se cherche une nouvelle identité en lettres capitales (et c’est déjà insupportable à écrire), les abonnés du XBOX Game Pass ont heureusement de quoi s’occuper de manière un peu plus ludique. De nouveaux débarquent dans le service dès cette semaine et ce jusqu’à la fin du mois, avec un programme particulièrement chargé.
Les ajouts du XBOX Game Pass
Forcément, tous les regards seront tournés vers la sortie de Forza Horizon 6 aujourd’hui, qui débarque dans la formule premium et PC du Game Pass. Si sa sortie sera le temps fort de ce mois de mai pour les abonnés, le reste de la sélection mérite naturellement le coup d’œil, avec la sortie d’Echo Generation 2 ou encore un retour en arrière offert par Final Fantasy VI.
Voici les jeux ajoutés au XBOX Game Pass :
- Forza Horizon 6 (Cloud, XBOX Series X|S, portable et PC) – 19 mai (Ultimate, PC)
- Dead Static Drive (Cloud, console et PC) – 20 mai (Premium, Ultimate, PC)
- My Friend Peppa Pig (Cloud, console et PC) – 20 mai (Ultimate, Premium, PC)
- Pigeon Simulator (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 20 mai (Premium, Ultimate, PC)
- Remnant II (Cloud, console et PC) – 20 mai (Ultimate, Premium, PC)
- Winter Burrow (Cloud, console et PC) – 20 mai (Premium, Ultimate, PC)
- Luna Abyss (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 21 mai (Ultimate, PC)
- Escape Simulator (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 26 mai (Ultimate, Premium, PC)
- Echo Generation 2 (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 27 mai (Ultimate, PC)
- The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 27 mai (Ultimate, Premium, PC)
- Crashout Crew (Cloud, XBOX Series X|S, appareils portables et PC) – 28 mai (Ultimate, PC)
- Kabuto Park (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 28 mai (Ultimate, Premium, PC)
- Final Fantasy VI (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 2 juin (Ultimate, Premium, PC)
- Jurassic World Evolution 3 (Cloud, XBOX Series X|S et PC) – 2 juin (Ultimate, Premium, PC)
Des jeux devront malheureusement quitter le service dès le 31 mai pour laisser la place à ceux cités précédemment. Les voici :
- Against the Storm (Cloud, Console, et PC)
- Crypt Custodian (Cloud, Console, et PC)
- Metaphor: ReFantazio (Cloud, Console, et PC)
- Persona 4 Golden (Cloud, Console, et PC)
- Spray Paint Simulator (Cloud, Console, et PC)