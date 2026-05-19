Xbox Game Pass : Forza Horizon 6, FF VI ou encore Jurassic World Evolution 3, voici les jeux ajoutés au service

Les ajouts du XBOX Game Pass

Forcément, tous les regards seront tournés vers la sortie de Forza Horizon 6 aujourd’hui, qui débarque dans la formule premium et PC du Game Pass. Si sa sortie sera le temps fort de ce mois de mai pour les abonnés, le reste de la sélection mérite naturellement le coup d’œil, avec la sortie d’Echo Generation 2 ou encore un retour en arrière offert par Final Fantasy VI.

Voici les jeux ajoutés au XBOX Game Pass :

Des jeux devront malheureusement quitter le service dès le 31 mai pour laisser la place à ceux cités précédemment. Les voici :