Cyclope et la Chose viennent en renfort dans un premier DLC pour Marvel Cosmic Invasion

It’s Clobberin’ Time

Après avoir attiré plus de 1,5 million de personnes, Marvel Cosmic Invasion se met à jour avec l’arrivée d’un nouveau DLC. Celui-ci se concentre donc sur l’ajout de deux nouveaux personnages, à savoir Cyclope et la Chose. Scott Summers pourra naturellement utiliser son énergie cinétique pour frapper à distance ses ennemis, de quoi le rendre particulièrement redoutable contre les ennemis qui peuvent voler. Ben Grimm se la joue plus terre-à-terre en étant un colosse inarrêtable qui aura malgré tout une bonne mobilité.

Vous pouvez dès à présent vous procurer ce DLC dans Marvel Cosmic Invasion pour la somme de 3,99 € seulement. Une deuxième extension est bien au programme et arrivera cet automne. En plus des nouveaux personnages qui viendront rejoindre le roster de base, ce DLC permettra aussi de tester un nouveau mode de jeu, dont on ignore tout jusqu’à présent.

Marvel Cosmic Invasion est disponible sur PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series (directement sur le Xbox Game Pass), et Nintendo Switch 1 & 2.