Spellcasters Chronicles : Le jeu multijoueur de Quantic Dream ferme déjà ses portes après quelques mois d’existence

Des licenciements sont attendus

On pourra dire que c’était couru d’avance, surtout depuis le début de l’accès anticipé de Spellcasters Chronicles qui n’avait pas réussi à attirer l’attention du grand public. Avec des scores plutôt faibles sur Steam, le MOBA avait peu de chances de s’en sortir, et Quantic Dream (sans doute via NetEase, son propriétaire) préfère stopper les frais dès maintenant, seulement trois mois après le lancement du jeu.

Dans un communiqué envoyé à IGN, le studio indique que le jeu n’a pas l’audience nécessaire pour que le développement puisse continuer, ce qui veut aussi dire que des licenciements devraient être annoncés :

« Ce jeu a permis à notre studio d’explorer de nouveaux horizons créatifs et d’expérimenter de nouveaux concepts. Cependant, dans le contexte actuel d’un marché particulièrement difficile, nous devons reconnaître que le jeu, dans sa forme actuelle, n’a pas rencontré un public suffisant pour assurer sa pérennité. Nous avons pris la difficile décision d’interrompre le développement de Spellcasters Chronicles et de recentrer nos efforts sur nos autres projets. […] Par conséquent, le studio va entreprendre une réorganisation interne. Nous nous engageons pleinement à ce que cette transition se déroule avec équité, bienveillance et respect. Dans la mesure du possible, nous privilégierons les mutations internes afin de soutenir nos autres productions. »

On ignore combien de personnes seront affectées par cette décision. Le jeu restera accessible jusqu’au 19 juin prochain, date à laquelle les serveurs seront débranchés. Des remboursements seront proposés pour les personnes ayant dépensé de l’argent dans Spellcasters Chronicles durant la période d’accès anticipé.

Quantic Dream indique que cela n’affecte pas le développement de Star Wars Eclipse, dont on reste cependant sans nouvelle depuis plusieurs années maintenant.