Spellcasters Chronicles : Le jeu multijoueur de Quantic Dream ferme déjà ses portes après quelques mois d’existence

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Voir Quantic Dream à la tête d’un jeu comme Spellcasters Chronicles avait de quoi étonner. Plus connu pour ses productions narratives, le studio s’est ici engouffré dans un marché très volatile, où la réussite est très aléatoire. Pas de chance pour lui, Spellcasters Chronicles est un échec, à tel point que Quantic Dream n’est même pas prêt à aller au-delà de la période d’accès anticipé.

Spellcasters Chronicles

Des licenciements sont attendus

On pourra dire que c’était couru d’avance, surtout depuis le début de l’accès anticipé de Spellcasters Chronicles qui n’avait pas réussi à attirer l’attention du grand public. Avec des scores plutôt faibles sur Steam, le MOBA avait peu de chances de s’en sortir, et Quantic Dream (sans doute via NetEase, son propriétaire) préfère stopper les frais dès maintenant, seulement trois mois après le lancement du jeu.

Dans un communiqué envoyé à IGN, le studio indique que le jeu n’a pas l’audience nécessaire pour que le développement puisse continuer, ce qui veut aussi dire que des licenciements devraient être annoncés :

« Ce jeu a permis à notre studio d’explorer de nouveaux horizons créatifs et d’expérimenter de nouveaux concepts. Cependant, dans le contexte actuel d’un marché particulièrement difficile, nous devons reconnaître que le jeu, dans sa forme actuelle, n’a pas rencontré un public suffisant pour assurer sa pérennité. Nous avons pris la difficile décision d’interrompre le développement de Spellcasters Chronicles et de recentrer nos efforts sur nos autres projets. […] Par conséquent, le studio va entreprendre une réorganisation interne. Nous nous engageons pleinement à ce que cette transition se déroule avec équité, bienveillance et respect. Dans la mesure du possible, nous privilégierons les mutations internes afin de soutenir nos autres productions. »

On ignore combien de personnes seront affectées par cette décision. Le jeu restera accessible jusqu’au 19 juin prochain, date à laquelle les serveurs seront débranchés. Des remboursements seront proposés pour les personnes ayant dépensé de l’argent dans Spellcasters Chronicles durant la période d’accès anticipé.

Quantic Dream indique que cela n’affecte pas le développement de Star Wars Eclipse, dont on reste cependant sans nouvelle depuis plusieurs années maintenant.

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Jaquette de Spellcasters Chronicles
Spellcasters Chronicles
pc

Date de sortie : 28/02/2026

Quelle console de jeux vidéo choisir en 2025 ?

Choisir une nouvelle console est toujours un véritable casse-tête car, après tout, acheter une PlayStation, une Switch ou une Xbox est un investissement souvent conséquent. Entre le prix de la machine, celui de ses accessoires et des quelques jeux nécessaires pour pouvoir en profiter, le montant de la facture finale peut vite grimper. Sincèrement, que ce soit pour faire un cadeau lors d’un anniversaire ou à Noël, ou juste pour se faire plaisir, il est important de se renseigner avant de sortir la carte bancaire. C’est pourquoi, voici quelques conseils pour savoir quelle plateforme est faite pour vous ou la personne à qui vous souhaitez l’offrir en 2025. Avant de poursuivre, sachez que ce guide d’achat n’a pas vocation à définir quelle est LA meilleure console du marché. En effet, nous avons la chance incroyable de vivre à une époque où les trois constructeurs historiques (PlayStation, Nintendo et Xbox) proposent des machines suffisamment différentes pour correspondre à des types de public variés (intérêt pour les exclusivités, passer d’agréables moments en famille, profiter de services et d’abonnements de qualité…). Cet article a donc surtout pour objectif de vous permettre de comprendre quelle plateforme est la plus susceptible de vous satisfaire, ou…

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