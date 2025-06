Planétologue | Dune Awakening

« Les planétologues sont à la fois des chercheurs et des explorateurs, formés pour survivre dans les plus hostiles environnements tout en entamant le processus de terraformation. Ils suivent un entrainement intensif avant de partir en mission, car ils sont toujours en première ligne pour explorer les nouvelles planètes découvertes par l’Imperium. »

Présentation de la classe Planétologue

Planétologue est une classe vraiment à part dans Dune Awakening. En plus de ne pouvoir être débloquée qu’en cours de partie, en accomplissant une quête pour un mentor que nous sommes susceptibles de rencontrer plusieurs fois pendant notre périple par la suite, ses arbres de talents sont moins fournis que ceux des autres backgrounds disponibles dès le début de l’aventure. Toutefois, il serait dommage de les laisser de côté pour autant, étant donné que leurs diverses compétences à déverrouiller dedans sont toutes intéressantes pour nous aider à explorer et survivre plus sereinement Arrakis.

Compétences de la classe Planétologue

Réparties dans les arbres « Scientifique » et « Explorateur » (celui appelé « Mécanicien » ne contenant que des aptitudes passives), voici la Capacité et la Technique de la classe Planétologue que nous pouvons déverrouiller et équiper :

Capacité

Bloc à suspenseur (Explorateur – 1 seul niveau disponible) : Utile surtout dans le cadre de la navigation et l’escalade, nous utilisons un appareil à suspenseur nous projetant dans les airs, nous et les personnes qui nous entourent

Technique

Conservation de l’énergie (Scientifique – 3 niveaux disponibles) : En nous concentrant, nous réduisons le coût en énergie de toutes nos actions

Mentor de la classe Planétologue

Contrairement aux autres backgrounds, un seul mentor est à rencontrer au moins deux fois en parcourant Arrakis, Derek Chinara, afin de débloquer la classe Planétologue, accéder à ses compétences les plus puissantes et/ou renforcer les aptitudes déjà apprises par son biais. Voici les lieux où vous pouvez le localiser :

Sud du Bassin de Hagga (la zone de départ du MMO) : Il se trouve au-dessus de la Station Expérimentale de l’Imperium 2, à l’est de la Marche du Griffon, et nous demandera d’explorer le lieu en échange d’XP, de Solaris et de ses précieuses connaissances

(la zone de départ du MMO) : Il se trouve au-dessus de la Station Expérimentale de l’Imperium 2, à l’est de la Marche du Griffon, et nous demandera d’explorer le lieu en échange d’XP, de Solaris et de ses précieuses connaissances Ouest de la Vallée de Vermilius : Il se trouve à proximité de la Station Expérimentale de l’Imperium 197

: Il se trouve à proximité de la Station Expérimentale de l’Imperium 197 Al-janub de l’Eifrit de Jabal : Il est piégé dans la première salle de la Station Expérimentale de l’Imperium 76

: Il est piégé dans la première salle de la Station Expérimentale de l’Imperium 76 Faille de Hagga (la zone où se situe le Village Harkonnen) : Il se trouve dans la première salle de la Station Expérimentale de l’Imperium 29

(la zone où se situe le Village Harkonnen) : Il se trouve dans la première salle de la Station Expérimentale de l’Imperium 29 L’O’Odham (présents à deux endroits différents !) Il se trouve à l’intérieur de la Station Expérimentale de l’Imperium 71 Mais aussi à l’intérieur de la Station Expérimentale de l’Imperium 163.

(présents à deux endroits différents !)

N’hésitez pas à nous dire si ce guide vous a été utile, si vous voyez d’autres conseils à ajouter dedans, et à consulter nos autres soluces et/ou astuces sur Dune Awakening en passant notamment par notre Guide complet.