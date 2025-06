Nos 8 conseils pour les débutants voulant survivre sur Arrakis – Dune Awakening

Bien que le début d’une partie soit relativement bien guidé dans Dune Awakening, il est toujours possible que certains et certaines d’entre vous rencontrent des difficultés à avancer sans trop se prendre la tête. Auquel cas, voici une liste de conseils que nous vous recommandons de suivre pour vous faciliter légèrement la vie. Si ça ne vous suffit pas, rappelons que de nombreux tutos peuvent également être consultés en jeu, depuis le menu « Périple » puis en sélectionnant l’onglet « Tutoriel ».

Bien réfléchir au background d’origine de son avatar

Avant même de poser le pied sur Arrakis, le titre nous invite à créer notre propre personnage puis son background, en répondant aux quelques questions posées par la Révérende Mère. Pendant cette discussion, si le choix de notre monde de naissance et caste dans laquelle nous avons évoluée nous octroie deux traits de personnalité (accès à des choix de dialogues supplémentaires) et une emote unique, décider du type s’enseignement suivi par le passé détermine la classe de notre avatar : Maitre d’armes (combat rapproché), Adepte du Bene Gesserit (maitrise physique et manipulation), Mentat (reconnaissance et stratégie) ou Soldat (attaque et démolition).

Ne prenez pas ce choix à la légère et n’hésitez pas à revenir en arrière si vous souhaitez le modifier, quand la Révérende Mère vous y invitera, car chaque classe dispose d’un arbre de compétences uniques. De plus, vous ne pourrez déverrouiller les autres classes qu’en accomplissant des quêtes spécifiques auprès de PNJ précis et que vous ne rencontrerez qu’après un certain nombre d’heures de jeu. Par ailleurs, notez qu’il existe une dernière classe, celle du Planétologue, qui ne peut être acquise qu’en cours de partie.

Gardez un œil averti sur votre jauge d’hydratation

Outre une barre de santé et d’endurance, le gameplay intègre une jauge d’hydratation. Ce n’est pas anodin, étant donné qu’Arrakis est une planète désertique où les sources d’eau sont extrêmement rares. En conséquence, faites attention à la gestion du niveau d’eau dans le corps de votre personnage, surtout en début de partie où il peut être plus risqué de mourir de déshydratation. Jusqu’à ce que vous ayez les moyens de vous créer des réserves suffisantes, assurez-vous de rester le plus souvent possible à l’ombre, afin d’éviter l’insolation en plein jour, privilégiez les déplacements nocturnes, et tachez de progresser en restant à proximité des champs de primevères que vous croiserez sur votre route.

Toujours avoir des ressources de base à disposition

Dans Dune Awakening, à part l’eau, il existe trois ressources de base à posséder en toutes circonstances : les fibres végétales, le métal et le granit. En avoir toujours sur soi et/ou en stock nous permet de crafter les outils de premières nécessités liés à notre survie sur Arrakis, tels que les trousses de secours, pour se soigner, le couteau en ferraille et le pistolet maula improvisé équipé de petites aiguilles, afin de pouvoir se défendre, le tailleray, nous permettant de briser des blocs de matériaux (granit, métal, cuivre…), ou encore les poches et l’extracteur de sang, très utiles pour récupérer celui de nos ennemis dans le but d’extraire l’eau qu’il contient par la suite.

Ces trois ressources de base sont aussi requises en vue de se construire un abri (sol, murs, porte, toit…) et les premiers objets à ajouter dedans (générateur, caisses de stockage, purificateur de sang, etc.) Prenez très au sérieux l’acquisition de ces matériaux pendant vos première heures de jeu car la plupart des éléments craftés s’usent avec le temps et vous ne pourrez pas les réparer avant d’avoir suffisamment progressé dans votre partie.

Se méfier des tempêtes et vers de sables en permanence

Bien que la déshydratation et les pilleurs représentent une réelle menace sur Arrakis, ce n’est pas grand-chose à côté des tempêtes et vers de sables. Pour preuve, lorsque nous mourrons par manque d’eau ou de la main d’un ennemi, il nous suffit de récupérer notre sac à dos sur le lieu de notre décès afin d’en récupérer le contenu. Dans le cas des tempêtes de sable, mieux vaut se mettre rapidement à l’abri quand il y en a une qui nous fonce dangereusement dessus. Quant aux vers des sables, si un d’entre eux nous dévore, nous perdons définitivement la totalité de ce que nous avions sur nous à ce moment-là, excepté la première fois en guise d’avertissement. Vous voilà prévenus !

Progresser dans la campagne principale

C’est une astuce complètement bateau qu’il est pourtant toujours intéressant de rappeler pour un jeu de survie comme Dune Awakening : avancer dans la campagne principale est souvent très utile. En début de partie, par exemple, suivre les différentes missions confiées par le titre nous débloquent l’accès à divers outils à fabriquer par l’intermédiaire du menu « Apprentissage », ceux de premières nécessités évoqués précédemment notamment. Par la suite, couplés aux Renseignements à dénicher un peu partout dans le monde ouvert, les quêtes prioritaires continueront de nous ouvrir une flopée de nouvelle portes en matière de crafting (armes, objets, tenues, pièces de véhicules, matériaux de construction…)

Se préparer avant d’attaquer un gros camp de pilleurs

En parlant de Renseignements justement, sachez que des camps de pilleurs sont présents un peu partout sur Arrakis. Si les petits n’abritent que de 2 ou 3 ennemis et peu de choses à récupérer en général, il en existe des plus grands qui accueillent davantage de ressources, ainsi que les fameux « Intels » nous aidant à débloquer de nouveaux plans d’objets à crafter. Toutefois, ces lieux sont également gardés par plus d’adversaires. Préparez-vous donc minutieusement avant de vous attaquer à l’un d’eux, en vérifiant que vos armes ne sont pas trop usées, que vous avez ce qu’il faut en matière de munitions et de soins, d’utiliser vos jumelles pour identifier les emplacements et rondes des PNJ, etc. De plus, si ce n’est pas déjà fait, n’oubliez pas que lancer une sonde d’observation dans le ciel vous permet de lever le « brouillard de guerre » de la zone où vous vous trouvez.

Economisez vos Solaris

En fouillant les corps des ennemis, ouvrant les caisses présentes dans les camps de pilleurs, ou accomplissant des contrats, vous devriez amasser au fur et à mesure une certaine quantité de Solaris, la monnaie d’Arrakis. Dans l’optique de vous faciliter les choses sur le long terme, économisez l’argent récupéré. En effet, elle ne prend aucune place dans votre inventaire, la majorité des ressources peut être obtenue lors des phases d’exploration, et la campagne principal ne vous demandera d’acheter qu’un seul objet pendant les premières heures de jeu. Qui plus est, le sud du Bassin de Hagga, la région de départ du MMO, n’accueille qu’une boutique, située à la Marche du Griffon, qui ne nous a pas semblé vendre beaucoup d’articles intéressants sur le moment. En revanche, vous pouvez vous rendre sur place pour utiliser le Service de taxis par Ornithoptère local si besoin éventuellement (l’équivalent du voyage rapide en jeu).

Privilégiez le jeu en coopération quand c’est possible

En conclusion, même s’il est possible d’en profiter en solo, rappelons que Dune Awakening est un MMO. Autrement dit, son expérience de jeu reste pensée pour la coopération du type JcE (ou PvE en anglais). Si vous en avez envie et l’occasion, n’hésitez donc surtout pas à jouer avec d’autres joueurs et joueuses. C’est pratique pour progresser plus rapidement et efficacement. A long terme, vous pourrez même potentiellement fonder votre propre guilde. De plus, chaque zone d’un de vos abris délimitée par une porte peut se voir dotée d’un niveau d’accès au besoin, allant de 1 (réservée au/à la propriétaire des lieux uniquement) à 5 (tout le monde y a accès). Pratique, non ?

N’hésitez pas à nous dire si ce guide vous a été utile, si vous voyez d’autres conseils à ajouter dedans, et à consulter nos autres soluces et/ou astuces sur Dune Awakening en passant notamment par notre Guide complet.