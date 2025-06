« Toutes les Grandes Maisons du Landsraad ont leur propre armée ou garde personnelle, laquelle est principalement constituée de soldats de métier. »

Présentation de la classe Soldat

Soldat est probablement la classe idéale pour les joueurs et joueuses débutant(e)s, en raison notamment de sa polyvalence à toutes épreuves. Facile à prendre en mains, elle est suffisamment équilibrée pour nous permettre de nous en sortir dès nos premières heures de jeu sur Arrakis, aussi bien en combat qu’en ce qui concerne l’aspect survie de l’expérience. Cependant, notez qu’il est possible de la débloquer assez vite en début de partie si nous le souhaitons. En sachant cela, certains et certaines pourraient ne voir que peu d’intérêt à l’idée de la choisir au moment de la création du background de leur avatar.

Compétences de la classe Soldat

Réparties dans les arbres « Artillerie », « Entrainement au suspenseur » et « Technologie tactique », voici la liste des Capacités et Techniques de la classe Soldat que nous pouvons déverrouiller et équiper :

Capacités

Capsule énergisante (Artillerie – 1 seul niveau disponible) : Confère un détachement nous permettant de mieux viser et d’infliger plus de dégâts à distance

(Technologie tactique – 3 niveaux disponibles) : Permet de se propulser ou de faire tituber un ennemi au combat à l’aide d’une griffe fixée à un câble en shigavrille Grenade explosive (Technologie tactique – 3 niveaux disponibles) : Permet de lancer une grenade projetant des débris métalliques au moment où elle explose. Peut infliger des dégâts aux ennemis équipés d’un bouclier.

Techniques

Centre d’inertie (Artillerie – 3 niveaux disponibles) : Augmente les dégâts infligés par nos tirs sur le corps des ennemis mais réduits ceux effectués à la tête

(Artillerie – 3 niveaux disponibles) : Permet de nous déplacer plus rapidement en maniant une arme lourde telle qu’un lance-flammes, un laser ou un Vulcan GAU-92 Ruée en suspension (Entrainement au suspenseur – 1 seul niveau disponible) : Nous permet d’utiliser la Ruée en étant dans les airs

(Entrainement au suspenseur – 3 niveaux disponibles) : Nous octroie un bonus de dégâts lorsque nous attaquons depuis les airs Expérience du combat (Technologie tactique – 3 niveaux disponibles) : Permet d’utiliser nos Capacités plus souvent

Mentors de la classe Soldat

Voici la liste et l’emplacement des mentors qu’il est indispensable de rencontrer en parcourant Arrakis afin de débloquer la classe Soldat, accéder à ses compétences les plus puissantes et/ou renforcer les aptitudes déjà apprises par son biais :

Ghavouri (Mentor de base) : Installé à la Marche du Griffon, dans le sud du Bassin de Hagga (la zone de départ du MMO), il vous demandera de traquer plusieurs cibles dans cette même région.

N’hésitez pas à nous dire si ce guide vous a été utile, si vous voyez d’autres conseils à ajouter dedans, et à consulter nos autres soluces et/ou astuces sur Dune Awakening en passant notamment par notre Guide complet.