Comment fonctionnent les serveurs du jeu ? | Dune Awakening

Conçu par Funcom (Conan Exiles), Dune Awakening est un jeu de survie en monde ouvert, certes, mais il s’agit surtout d’un MMORPG. Par conséquent, une connexion internet suffisamment puissante et stable est indispensable pour y jouer dans de bonnes conditions. Toutefois, la manière dont l’architecture de ses serveurs a été imaginée est assez différente et plus complexe à comprendre que celle de bon nombre d’autres productions du même genre commercialisées sur le marché. Dans cet article, nous allons essayer de vous expliquer aussi clairement que possible son fonctionnement.