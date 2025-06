Maitre d’armes | Dune Awakening

« Révérés dans tout l’Imperium, les maitres d’armes de l’ancienne Ecole de Ginaz sont les meilleurs combattants de l’univers connu. »

Présentation de la classe Maitre d’armes

Si vous aimez foncer dans le tas et attaquer au corps à corps en combat, alors la classe Maitre d’armes est taillée sur-mesure pour vous. En plus de pouvoir infliger de lourds dégâts aux ennemis, elle dispose des talents requis pour résister à leurs offensives, tout en s’extrayant de la mêlée sans trop de difficultés. Attention toutefois, elle n’est pas si facile qu’elle en a l’air à prendre en mains et, dans le cas où vous décidez de la laisser de côté en début de partie, vous devrez progresser jusqu’à un certain stade de l’aventure pour la débloquer auprès d’un mentor.

Compétences de la classe Maitre d’armes

Réparties dans les arbres « La Lame », « La Volonté » et « La Voie », voici la liste des Capacités et Techniques de la classe Maitre d’armes que nous pouvons déverrouiller et équiper :

Capacités

Riposte (La Lame – 1 seul niveau disponible) : La prochaine fois que nous sommes attaqués au corps à corps, nous effectuons automatiquement une parade parfaite puis ripostons avec une contre-attaque dévastatrice infligeant des dégâts et Saignement à notre assaillant

(La Lame – 1 seul niveau disponible) : La prochaine fois que nous sommes attaqués au corps à corps, nous effectuons automatiquement une parade parfaite puis ripostons avec une contre-attaque dévastatrice infligeant des dégâts et Saignement à notre assaillant Contre handicapant (La Lame – 1 seul niveau disponible) : La prochaine fois que nous sommes attaqués au corps à corps, nous effectuons automatiquement une parade parfaite puis ripostons avec une contre-attaque précise, blessant un des bras de notre adversaire. En conséquence, celui-ci est engourdi et inflige moins de dégâts pendant un court laps de temps.

(La Lame – 1 seul niveau disponible) : La prochaine fois que nous sommes attaqués au corps à corps, nous effectuons automatiquement une parade parfaite puis ripostons avec une contre-attaque précise, blessant un des bras de notre adversaire. En conséquence, celui-ci est engourdi et inflige moins de dégâts pendant un court laps de temps. Œil de la tempête (La Lame – 3 niveaux disponibles) : Nous effectuons des pirouettes avec notre lame, devenant un « véritable tourbillon » infligeant des dégâts tout autour de nous

(La Lame – 3 niveaux disponibles) : Nous effectuons des pirouettes avec notre lame, devenant un « véritable tourbillon » infligeant des dégâts tout autour de nous Parade de projectiles (La Volonté – 1 seul niveau disponible) : Nous prenons une posture défensive parant tous les tirs ennemis nous ciblant, jusqu’à épuisement de notre jauge d’endurance

(La Volonté – 1 seul niveau disponible) : Nous prenons une posture défensive parant tous les tirs ennemis nous ciblant, jusqu’à épuisement de notre jauge d’endurance Charge percutante (La Voie – 3 niveaux disponibles) : Nous nous ruons au combat en effectuant une charge percutante se concluant par un puissant coup de genou infligeant des dégâts et faisant fortement tituber notre adversaire. Attention cependant, cette compétence coûte de l’endurance à l’utilisation !

(La Voie – 3 niveaux disponibles) : Nous nous ruons au combat en effectuant une charge percutante se concluant par un puissant coup de genou infligeant des dégâts et faisant fortement tituber notre adversaire. Attention cependant, cette compétence coûte de l’endurance à l’utilisation ! Inspiration (La Voie – 3 niveaux disponibles) : Augmente les dégâts au corps à corps que nous infligeons, nous et nos allié(e)s

(La Voie – 3 niveaux disponibles) : Augmente les dégâts au corps à corps que nous infligeons, nous et nos allié(e)s Attaque handicapante (La Voie – 1 seul niveau disponible) : Nous frappons un adversaire en dessous d’un genou, ce qui le ralentit pendant quelques instants

Techniques

Danse des lames (La Lame – 3 niveaux disponibles) : Vaincre un ennemi avec une lame rend notre prochaine attaque avec cette arme plus puissante pendant un court laps de temps. Les meilleurs maitres d’armes peuvent même « danser » entre leurs adversaires en leur infligeant de lourds dégâts.

(La Lame – 3 niveaux disponibles) : Vaincre un ennemi avec une lame rend notre prochaine attaque avec cette arme plus puissante pendant un court laps de temps. Les meilleurs maitres d’armes peuvent même « danser » entre leurs adversaires en leur infligeant de lourds dégâts. Fente téméraire (La Volonté – 3 niveaux disponibles) : Après une fente, nos attaques sprintées nous confèrent un bonus de réduction des dégâts pendant un court laps de temps

(La Volonté – 3 niveaux disponibles) : Après une fente, nos attaques sprintées nous confèrent un bonus de réduction des dégâts pendant un court laps de temps Goût du danger (La Volonté – 1 seul niveau disponible) : Quand notre santé est faible, sa régénération est accélérée, nous subissons moins de dégâts d’équilibre et nos actions consomment moins d’endurance

(La Volonté – 1 seul niveau disponible) : Quand notre santé est faible, sa régénération est accélérée, nous subissons moins de dégâts d’équilibre et nos actions consomment moins d’endurance Respiration disciplinée (La Voie – 3 niveaux disponibles) : Régénération plus rapide de notre barre d’endurance

Mentors de la classe Maitre d’armes

Voici la liste et l’emplacement des mentors qu’il est indispensable de rencontrer en parcourant Arrakis afin de débloquer la classe Maitre d’armes, accéder à ses compétences les plus puissantes et/ou renforcer les aptitudes déjà apprises par son biais :

Arno (Mentor de base) : Ce mentor se trouve dans une zone située au nord d’Arrakeen, la forteresse principale des Atréides, à la frontière entre les régions de l’est du Bouclier et d’Al-gharab de l’Eifrit de Jabal

(Mentor de base) : Ce mentor se trouve dans une zone située au nord d’Arrakeen, la forteresse principale des Atréides, à la frontière entre les régions de l’est du Bouclier et d’Al-gharab de l’Eifrit de Jabal Seron Varlin (Mentor chevronné) : Ce mentor prend ses quartiers au Village Harkonnen qui est installé tout au sud de la région de la Faille de Hagga

N’hésitez pas à nous dire si ce guide vous a été utile, si vous voyez d’autres conseils à ajouter dedans, et à consulter nos autres soluces et/ou astuces sur Dune Awakening en passant notamment par notre Guide complet.