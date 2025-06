« L’Ordre des mentats est une organisation secrète conditionnant ses membres à stocker et à analyser d’incroyables quantités de données à une vitesse surhumaine. »

Présentation de la classe Mentat

Mentat est une classe qui devrait répondre aux souhaits des personnes cherchant à incarner à la fois un avatar de type Assassin et Stratège dans l’esprit. Particulièrement efficace lorsqu’il s’agit d’attaquer à distance, il dispose de talents nous donnant la possibilité d’exploiter les points faibles de nos ennemis, tout en nous assurant de contrôler au mieux le terrain de jeu qui nous entoure. Etant donné qu’il faut progresser jusqu’à un certain stade de la partie pour pouvoir la débloquer, une partie des joueurs et des joueuses devraient estimer qu’il est plus intéressant de choisir ce background avant même de poser le pied sur Arrakis.

Compétences de la classe Mentat

Réparties dans les arbres « Calcul mental », « Assassinat » et « Technicien », voici la liste des Capacités et Techniques de la classe Mentat que nous pouvons déverrouiller et équiper :

Capacités

Sentinelle (Calcul mental – 3 niveaux disponibles) : Permet de déployer une tourelle appelée « lance-aiguilles à suspenseur » et équipée d’un détecteur de mouvement afin de couvrir un large champ de tir

(Calcul mental – 3 niveaux disponibles) : Permet de déployer une tourelle appelée « lance-aiguilles à suspenseur » et équipée d’un détecteur de mouvement afin de couvrir un large champ de tir Capsule de poison (Assassinat – 3 niveaux disponibles) : Permet d’utiliser un lance-aiguilles afin de tirer une capsule remplie de spores empoisonnées sur nos ennemis

(Assassinat – 3 niveaux disponibles) : Permet d’utiliser un lance-aiguilles afin de tirer une capsule remplie de spores empoisonnées sur nos ennemis Mine à nuage de poison (Assassinat – 3 niveaux disponibles) : Permet de placer une mine qui libère un nuage de spores empoisonnées lorsqu’elle se déclenche

(Assassinat – 3 niveaux disponibles) : Permet de placer une mine qui libère un nuage de spores empoisonnées lorsqu’elle se déclenche Etourdisseur (Assassinat – 1 seul niveau disponible) : Permet d’utiliser un lance-aiguilles afin de tirer une aiguille contenant un sédatif empêchant un ennemi touché d’attaquer et de se déplacer

(Assassinat – 1 seul niveau disponible) : Permet d’utiliser un lance-aiguilles afin de tirer une aiguille contenant un sédatif empêchant un ennemi touché d’attaquer et de se déplacer Chercheur-tueur (Assassinat – 1 seul niveau disponible) : Nous permet d’utiliser une arme capable d’éliminer instantanément un ennemi sans nous faire repérer. Attention cependant, nous restons tout de même vulnérables jusqu’à ce que nous ayons atteint notre objectif.

(Assassinat – 1 seul niveau disponible) : Nous permet d’utiliser une arme capable d’éliminer instantanément un ennemi sans nous faire repérer. Attention cependant, nous restons tout de même vulnérables jusqu’à ce que nous ayons atteint notre objectif. Barrière (Technicien – 3 niveaux disponibles) : Fait apparaitre un bouclier Holtzman nous protégeant, nous et nos allié(e)s, et ralentissant les ennemis essayant de le franchir

(Technicien – 3 niveaux disponibles) : Fait apparaitre un bouclier Holtzman nous protégeant, nous et nos allié(e)s, et ralentissant les ennemis essayant de le franchir Leurre solido (Technicien – 1 seul niveau disponible) : Projette une fausse image de notre avatar afin d’induire nos ennemis en erreur

(Technicien – 1 seul niveau disponible) : Projette une fausse image de notre avatar afin d’induire nos ennemis en erreur Mine gravitationnelle (Technicien – 1 seul niveau disponible) : Permet de placer une mine qui génère un champ sphérique amplifiant la gravité lorsqu’elle se déclenche, ce qui peut ralentir les ennemis, absorber leur puissance et/ou réduire la vitesse de leurs tirs

(Technicien – 1 seul niveau disponible) : Permet de placer une mine qui génère un champ sphérique amplifiant la gravité lorsqu’elle se déclenche, ce qui peut ralentir les ennemis, absorber leur puissance et/ou réduire la vitesse de leurs tirs Mine antigravitationnelle (Technicien – 1 seul niveau disponible) : Permet de placer une mine qui génère un champ sphérique annulant l’effet de la gravité lorsqu’elle se déclenche, ce qui peut faire soulever nos ennemis ou empêcher, nous ou un(e) allié(e), de subir des dégâts de chute

(Technicien – 1 seul niveau disponible) : Permet de placer une mine qui génère un champ sphérique annulant l’effet de la gravité lorsqu’elle se déclenche, ce qui peut faire soulever nos ennemis ou empêcher, nous ou un(e) allié(e), de subir des dégâts de chute Source de puissance (Technicien – 1 seul niveau disponible) : Nous permet de placer un générateur régénérant en continu la puissance de nos allié(e)s qui en sont proches

Techniques

Tireur d’élite (Calcul mental – 3 niveaux disponibles) : Augmente les dégâts infligés par nos tirs à la tête mais réduits ceux effectués sur le corps des ennemis

(Calcul mental – 3 niveaux disponibles) : Augmente les dégâts infligés par nos tirs à la tête mais réduits ceux effectués sur le corps des ennemis Exploitation de point faible (Calcul mental – 1 seul niveau disponible) : Lorsque nous infligeons des dégâts avec une arme à distance sur un ennemi dépourvu de bouclier, la partie ciblée précédemment sur ce dernier devient un point faible venant faciliter notre visée

(Calcul mental – 1 seul niveau disponible) : Lorsque nous infligeons des dégâts avec une arme à distance sur un ennemi dépourvu de bouclier, la partie ciblée précédemment sur ce dernier devient un point faible venant faciliter notre visée Dent remplie de poison (Assassinat – 3 niveaux disponibles) : Mordre dans cette dent libère un nuage de gaz empoisonné affectant toutes les personnes se trouvant autour de nous, nous compris

(Assassinat – 3 niveaux disponibles) : Mordre dans cette dent libère un nuage de gaz empoisonné affectant toutes les personnes se trouvant autour de nous, nous compris Volonté de fer (Technicien – 1 seul niveau disponible) : Nous permet d’empêcher les adeptes les moins « doués » du Bene Gesserit de nous manipuler avec la Voix

Mentors de la classe Mentat

Voici la liste et l’emplacement des mentors qu’il est indispensable de rencontrer en parcourant Arrakis afin de débloquer la classe Mentat, accéder à ses compétences les plus puissantes et/ou renforcer les aptitudes déjà apprises par son biais :

Samin Moro (Mentor de base) : Ce mentor est situé non loin du Village Harkonnen qui est installé tout au sud de la région de la Faille de Hagga

(Mentor de base) : Ce mentor est situé non loin du Village Harkonnen qui est installé tout au sud de la région de la Faille de Hagga Zayn de Witte (Mentor chevronné) : Ce mentor prend ses quartiers à Arrakeen, la forteresse principale des Atréides située dans la région de l’est du Bouclier

N’hésitez pas à nous dire si ce guide vous a été utile, si vous voyez d’autres conseils à ajouter dedans, et à consulter nos autres soluces et/ou astuces sur Dune Awakening en passant notamment par notre Guide complet.