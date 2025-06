Comment débloquer l’ornithoptère d’assaut ?

Indissociable de l’univers SF de Frank Herbert, l’ornithoptère est le troisième type de véhicule à crafter dans Dune Awakening. Au total, il en existe trois catégories différentes : éclaireur (pour l’exploration), d’assaut (pour les combats), et de transport (pour acheminer une grande quantité de loot et embarquer un joli petit escadron de joueurs et joueuses).

Concernant la deuxième, il s’agit avant tout d’un engin volant pensé pour nous permettre de combattre depuis et dans les cieux d’Arrakis, contre des PNJ ou d’autres joueurs et joueuses. Cependant, nous devons posséder les ressources et le carburant nécessaires à sa fabrication et maintenance, chose qui n’est possible qu’une fois que nous arrivons à nous balader un minimum sereinement dans les régions Est et Ouest du Bouclier (zone nord-ouest du monde ouvert). Par la suite, nous pourrons créer un seule version améliorée, en débloquant les plans associés par le biais de Renseignements à accumuler et dépenser dans le menu « Apprentissage ».

Pour rappel, un châssis, un cockpit, une cabine, un moteur, un générateur et six ailes de la même catégorie, à fixer avec un chalumeau plus ou moins puissant, sont indispensables à chaque fois que nous souhaitons en concevoir un. En plus de ces éléments, nous avons l’opportunité d’y ajouter un ou plusieurs module(s) secondaire(s) si besoin et quand c’est possible, tels qu’une queue (pour renforcer la protection de l’appareil), un lance-roquettes, un réacteur, ou encore une soute.

Ornithoptère d’assaut Mk 5

L’ornithoptère d’assaut Mk 5 peut être crafté depuis un Fabricateur de véhicules uniquement.

Pièces obligatoires

Châssis d’ornithoptère d’assaut Mk 5

680 ml d’Eau

70 Lingots de duraluminium

20 Servoks élaborés

25 Pâtes de cobalt

10 Ferrailles de carbure

Cockpit d’ornithoptère d’assaut Mk 5

680 ml d’Eau

70 Lingots de duraluminium

20 Servoks élaborés

25 Pâtes de cobalt

34 Plaques d’armure

10 Poudres de diamantine

Cabine d’ornithoptère d’assaut Mk 5

680 ml d’Eau

70 Lingots de duraluminium

20 Servoks élaborés

25 Pâtes de cobalt

34 Plaques d’armure

10 Poudres de diamantine

Moteur d’ornithoptère d’assaut Mk 5

675 ml d’Eau

50 Lingots de duraluminium

14 Condensateurs à particules

25 Pâtes de cobalt

21 Machines complexes

7 Pistons hydrauliques

Générateur d’ornithoptère d’assaut Mk 5

675 ml d’Eau

50 Lingots de duraluminium

30 Condensateurs à particules

25 Pâtes de cobalt

7 Régulateurs de puissance militaire

Aile d’ornithoptère d’assaut Mk 5 (liste des ressources pour un seul exemplaire !)

135 ml d’Eau

8 Lingots de duraluminium

5 Servoks élaborés

4 Pâtes de cobalt

2 Pompes industrielles

Modules secondaires

Queue d’ornithoptère d’assaut Mk 5

675 ml d’Eau

72 Lingots de duraluminium

20 Servoks élaborés

25 Pâtes de cobalt

Lance-roquettes d’adepte pour ornithoptère moyen Mk 5

1010 ml d’Eau

72 Lingots de duraluminium

40 Servoks élaborés

36 Pâtes de cobalt

15 Détecteurs de portée

10 de Mélange/d’Epice

Réacteur d’ornithoptère d’assaut Mk 5

1010 ml d’Eau

80 Lingots de duraluminium

50 Condensateurs à particules

36 Pâtes de cobalt

15 Actionneurs Holtzman

Soute d’ornithoptère d’assaut Mk 5

1013 ml d’Eau

72 Lingots de duraluminium

40 Servoks élaborés

36 Pâtes de cobalt

Ornithoptère d’assaut Mk 6

L’ornithoptère d’assaut Mk 6 peut être crafté depuis un Fabricateur de véhicules élaborés uniquement.

Pièces obligatoires

Châssis d’ornithoptère d’assaut Mk 6

1050 ml d’Eau

70 Lingots de plastanium

30 Servoks élaborés

45 Pâtes de cobalt

55 de Mélange/d’Epice

15 Ferrailles de carbure

Cockpit d’ornithoptère d’assaut Mk 6

1050 ml d’Eau

85 Lingots de plastanium

30 Servoks élaborés

45 Pâtes de cobalt

30 Plaques d’armure composite en plastacier

55 de Mélange/d’Epice

15 Poudres de diamantine

Cabine d’ornithoptère d’assaut Mk 6

1050 ml d’Eau

85 Lingots de plastanium

30 Servoks élaborés

45 Pâtes de cobalt

30 Plaques d’armure composite en plastacier

55 de Mélange/d’Epice

15 Poudres de diamantine

Moteur d’ornithoptère d’assaut Mk 6

1050 ml d’Eau

60 Lingots de plastanium

18 Condensateurs à particules

45 Pâtes de cobalt

30 Machines complexes

54 de Mélange/d’Epice

9 Pistons hydrauliques triforgés

Générateur d’ornithoptère d’assaut Mk 6

1050 ml d’Eau

60 Lingots de plastanium

36 Condensateurs à particules

45 Pâtes de cobalt

54 de Mélange/d’Epice

9 Régulateurs de puissance surcadencée

Aile d’ornithoptère d’assaut Mk 6 (liste des ressources pour un seul exemplaire !)

250 ml d’Eau

10 Lingots de plastanium

6 Servoks élaborés

8 Pâtes de cobalt

9 de Mélange/d’Epice

3 Pompes industrielles

Modules secondaires

Queue d’ornithoptère d’assaut Mk 6

1050 ml d’Eau

85 Lingots de plastanium

30 Servoks élaborés

45 Pâtes de cobalt

30 Plaques d’armure composite en plastacier

55 de Mélange/d’Epice

15 Poudres de diamantine

Lance-roquettes d’ornithoptère d’assaut Mk 6

1580 ml d’Eau

85 Lingots de plastanium

54 Servoks élaborés

67 Pâtes de cobalt

13 Détecteurs de portée de précision

81 de Mélange/d’Epice

Réacteur d’ornithoptère d’assaut Mk 6

1580 ml d’Eau

95 Lingots de plastanium

68 Condensateurs à particules

81 de Mélange/d’Epice

17 Actionneurs Holtzman améliorés

N’hésitez pas à nous dire si ce guide vous a été utile, si vous voyez d’autres conseils à ajouter dedans, et à consulter nos autres soluces et/ou astuces sur Dune Awakening en passant notamment par notre Guide complet.