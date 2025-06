Adepte du Bene Gesserit | Dune Awakening

« Ordre secret uniquement constitué de femmes, dont les objectifs sont délibérément obscurs. Ses adeptes sont très appréciées des Grandes Maisons, et craintes par le reste de l’Imperium. »

Présentation de la classe Adepte du Bene Gesserit

Adepte du Bene Gesserit est probablement la classe la moins évidente à présenter et à utiliser dans Dune Awakening. Concrètement, ses principales forces reposent essentiellement sur l’infiltration, le camouflage et la manipulation des ennemis qui nous entourent, des aspects de l’expérience de jeu que le MMORPG n’exploite pas de façon particulièrement poussée à nos yeux. Il est donc conseillé de faire preuve de prudence et de patience pour réussir à en comprendre et maitriser toutes les facettes. De plus, dans le cas où nous n’avons pas choisi ce background en début de partie, il est nécessaire de progresser jusqu’à un certain stade de l’aventure avant de pouvoir le débloquer auprès d’un mentor.

Compétences de la classe Adepte du Bene Gesserit

Réparties dans les arbres « Voie du subterfuge », « La Voix » et « Contrôle du corps », voici la liste des Capacités et Techniques de la classe Adepte du Bene Gesserit que nous pouvons déverrouiller et équiper :

Capacités

Sprint du bindu (Voie du subterfuge – 3 niveaux disponibles) : Nous permet de courir à une vitesse « prodigieuse »

(Voie du subterfuge – 3 niveaux disponibles) : Nous permet de courir à une vitesse « prodigieuse » Subterfuge (Voie du subterfuge – 1 seul niveau disponible) : En combinant la Voix avec une forme limitée du Sprint du bindu, nous forçons un ennemi à nous ignorer pendant que nous nous déplaçons à une vitesse « surhumaine » afin de nous placer dans son dos

(Voie du subterfuge – 1 seul niveau disponible) : En combinant la Voix avec une forme limitée du Sprint du bindu, nous forçons un ennemi à nous ignorer pendant que nous nous déplaçons à une vitesse « surhumaine » afin de nous placer dans son dos Frappes du prana-bindu (Voie du subterfuge – 1 seul niveau disponible) : Nous permet de porter une série d’attaques puissantes faisant tituber plusieurs ennemis

(Voie du subterfuge – 1 seul niveau disponible) : Nous permet de porter une série d’attaques puissantes faisant tituber plusieurs ennemis Contrainte (La Voix – 1 seul niveau disponible) : Nous utilisons la Voix pour forcer un ennemi à nous rejoindre, même s’il est loin de nous

(La Voix – 1 seul niveau disponible) : Nous utilisons la Voix pour forcer un ennemi à nous rejoindre, même s’il est loin de nous Indifférence (La Voix – 1 seul niveau disponible) : Nous utilisons la Voix pour forcer un ennemi à nous ignorer, au point d’agir comme si nous étions invisibles

(La Voix – 1 seul niveau disponible) : Nous utilisons la Voix pour forcer un ennemi à nous ignorer, au point d’agir comme si nous étions invisibles Stop (La Voix – 1 seul niveau disponible) : Nous utilisons la Voix pour empêcher un ennemi d’agir pendant un bref instant

(La Voix – 1 seul niveau disponible) : Nous utilisons la Voix pour empêcher un ennemi d’agir pendant un bref instant Litanie contre la peur (Contrôle du corps – 3 niveaux disponibles) : Nous permet de réciter une litanie nous octroyant, à nous et nos allié(e)s, un bonus de réduction des dégâts et une résistance accrue aux attaques censées nous et/ou les faire tituber

Techniques

Manipulation de l’instabilité (Voie du subterfuge – 3 niveaux disponibles) : Quand un ennemi est étourdi, repoussé ou qu’il titube, nous pouvons frapper ses terminaisons nerveuses afin de lui infliger davantage de dégâts

(Voie du subterfuge – 3 niveaux disponibles) : Quand un ennemi est étourdi, repoussé ou qu’il titube, nous pouvons frapper ses terminaisons nerveuses afin de lui infliger davantage de dégâts Evaluation rapide (La Voix – 1 seul niveau disponible) : La Voix ne fonctionne désormais que sur les ennemis que nous avons pris le temps d’évaluer. Cela nous permet, en nous concentrant, de les évaluer et d’utiliser la Voix contre eux plus vite.

(La Voix – 1 seul niveau disponible) : La Voix ne fonctionne désormais que sur les ennemis que nous avons pris le temps d’évaluer. Cela nous permet, en nous concentrant, de les évaluer et d’utiliser la Voix contre eux plus vite. Récupération post-traumatique (Contrôle du corps – 3 niveaux disponibles) : Augmente l’efficacité et la fréquence des soins que nous recevons

(Contrôle du corps – 3 niveaux disponibles) : Augmente l’efficacité et la fréquence des soins que nous recevons Métabolisation du poison (Contrôle du corps – 1 seul niveau disponible) : Nous permet de résister à n’importe quelle tentative d’empoisonnement, à condition d’avoir suffisamment d’endurance afin d’évacuer la toxine utilisée de notre organisme

(Contrôle du corps – 1 seul niveau disponible) : Nous permet de résister à n’importe quelle tentative d’empoisonnement, à condition d’avoir suffisamment d’endurance afin d’évacuer la toxine utilisée de notre organisme Stabilité du prana-bindu (Contrôle du corps – 3 niveaux disponibles) : Nous permet de résister plus efficacement aux attaques censées nous faire tituber

Mentors de la classe Adepte du Bene Gesserit

Voici la liste et l’emplacement des mentors qu’il est indispensable de rencontrer en parcourant Arrakis afin de débloquer la classe Adepte du Bene Gesserit, accéder à ses compétences les plus puissantes et/ou renforcer les aptitudes déjà apprises par son biais :

Sœur Mesa (Mentor de base) : Ce mentor est situé non loin d’Arrakeen, la forteresse principale des Atréides située dans la région de l’est du Bouclier

(Mentor de base) : Ce mentor est situé non loin d’Arrakeen, la forteresse principale des Atréides située dans la région de l’est du Bouclier Jocasta Cleo (Mentor chevronné) : Ce mentor prend ses quartiers au Village Harkonnen qui est installé tout au sud de la région de la Faille de Hagga

N’hésitez pas à nous dire si ce guide vous a été utile, si vous voyez d’autres conseils à ajouter dedans, et à consulter nos autres soluces et/ou astuces sur Dune Awakening en passant notamment par notre Guide complet.