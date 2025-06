Où trouver de l’aluminium sur Arrakis ? | Dune Awakening

Où obtenir de l’aluminium sur Arrakis ?

Pour acquérir de l’aluminium, nous avons tout intérêt à explorer les régions situées au nord-ouest du monde ouvert, à savoir l’Est et l’Ouest du Bouclier, l’O’Odham et Mysa Tarill. Attention cependant, il faut posséder, au minimum, un tailleray Mk 3 (et la puissance qui va avec pour le faire fonctionner !) pour cela. Voici les composants nécessaires pour le crafter depuis le Fabricateur de survie d’une de nos bases :

90 ml d’Eau

15 Lingots d’acier

10 Générateurs de FEM

10 Pâtes de cobalt

5 Amplificateurs de rayon

Notez que l’aluminium a surtout comme utilité de servir de matière première, avec l’eau, afin de créer des lingots d’aluminium depuis une raffinerie de minerais de taille moyenne, ce qui nous aidera par la suite à crafter divers objets tels que les armes de Maison, les armures d’homme des dunes, le tailleray industriel Mk 4 ou encore un ornithoptère éclaireur.

