Que faut-il savoir sur le monde ouvert d’Arrakis ?

Dans Dune Awakening, hors Désert profond, le monde ouvert d’Arrakis se découpe principalement en douze grandes régions :

le sud du Bassin de Hagga (zone de départ du MMO)

Est de la Vallée de Vermilius

Ouest de la Vallée de Vermilius

Al-janub de l’Eifrit de Jabal

Al-gharab de l’Eifrit de Jabal

Al-sharq de l’Eifrit de Jabal

Faille de Hagga (zone où se situe la base principale des Harkonnen)

Est du Bouclier (zone où se situe la base principale des Atréides)

Ouest du Bouclier

L’O’Odham

Mysa Tarill

Shéol

Pour rappel, chaque région dispose de son propre « brouillard de guerre » (à lever en lançant une sonde d’observation dans le ciel), caractéristiques géographiques et peut accueillir de nombreux points d’intérêts divers et variés. Par exemple, il y a des matériaux à récupérer (métal, granit, cuivre, fer…), des campements et avant-postes ennemis à piller (ressources, Renseignements), des boutiques avec lesquelles commercer, des grottes à humidité préservée (abritant des composants pour fabriquer de l’équipement pour s’hydrater ou récolter de l’eau), des épaves (contenant des composants pour nos armes et armures), des stations expérimentales de l’Imperium (nous permettant de dénicher des objets technologiques pour nos véhicules), etc.

Existe-t-il une carte interactive d’Arrakis ?

En cas de besoin, sachez qu’il existe plusieurs cartes interactives qui sont toutes plus ou moins utiles pour nous guider à travers la planète Arrakis. Au moment d’écrire ces lignes, celle de MapGenie nous semble la plus complète et détaillée. D’ailleurs, ce site nous propose déjà de consulter aussi les maps des forteresses Atréides et Harkonnen, ainsi qu’une autre entièrement dédiée aux Renseignements à obtenir en fouillant les avant-postes de pilleurs.

Si cela ne vous suffit pas, vous pouvez également vous aider de la carte accessible sur le site Wiki du MMORPG, ainsi que celle créée par l’internaute DaOpa sur son propre fansite.

N’hésitez pas à nous dire si ce guide vous a été utile, si vous voyez d’autres conseils à ajouter dedans, et à consulter nos autres soluces et/ou astuces sur Dune Awakening en passant notamment par notre Guide complet.