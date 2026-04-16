En émergeant de l’Autre-Monde, Noah débarque dans un nouveau lieu inconnu, la Citadelle. Il retrouve également Elsa, qui aura décidément bien avancé seule. Le but de ce chapitre est de permettre à Noah de récupérer l’Etoile de Shamash, vitale pour rejoindre la prison de Cthulhu et mettre un terme à tout cela. Suivez le seul chemin qu’il vous est possible de prendre au début jusqu’à trouver un pont brisé. Vous remarquez au loin la présence en haut d’une tour de l’objet convoité, mais pour y parvenir, vous allez devoir d’abord passer ce pont.

Sautez en contrebas, puis retournez-vous et sautez une nouvelle fois sur le pont brisé pour vous retrouver dans l’eau. Remontez à la surface et suivez au loin la petite lueur jaunâtre qui vous attend. En montant l’escalier suivant, vous tombez sur un membre d’Océan-I. Vous pouvez le laisser tranquille ou interagir avec lui (il connaîtra alors un destin funeste), cela n’aura pas d’incidence sur votre voyage. Continuez votre ascension en passant les tombeaux pour rejoindre le pied de la tour et faire la connaissance du… Gardien de ces lieux.

Atteindre l’Etoile de Shamash

L’Etoile de Shamash se situe tout en haut de la tour protégée par le Gardien. Celui-ci vous observe de ses gros yeux et vous ne pourrez pas passer aussi facilement. Repérez sur le sol une drôle de substance à analyser pour débloquer la fréquence « Sécrétion organique » sur votre sonar. Quand vous faites face au Gardien, prenez à gauche en passant ses tentacules pour trouver un camp de fortune d’Océan-I. Analysez la stèle présente sur place pour débloquer la fréquence « Symboles dorés » ainsi qu’une interrogation, « Comment traduire les symboles alphabétiques étranges ? ».

Vous allez devoir comprendre que pour circuler ici, vous aurez besoin d’apercevoir la trace de tentacules invisibles émanant du Gardien, qui s’en sert pour vous repérer et vous éliminer si besoin. Les membres d’Océan-I ayant laissé des documents et enregistrements mentionnant pouvant « marcher dans le vide », il n’en est finalement rien. Équipez-vous de la fréquence « Sécrétion organique » pour apercevoir grâce au sonar la présence de ces tentacules invisibles. Faites aussi vite que possible quand vous voulez les emprunter, puisqu’une trop grande exposition vous enverra vers une mort certaine.

En prenant le couloir se trouvant derrière vous (et contenant un obélisque d’évolution tout au fond), vous trouvez l’entrée du Laboratoire. Ici, de très nombreuses choses sont à scanner et analyser pour accroître vos connaissances et vos possibilités d’action. Analysez d’abord la substance visqueuse se dénichant à l’entrée pour débloquer la fréquence « Sève extradimensionnelle ». Utilisez également votre fréquence « Symboles dorés » pour dénicher toutes les stèles du lieu (et notamment la stèle de dévotion incomplète contenant l’alphabet à déchiffrer pour comprendre les inscriptions) et vous faire un bon pécul d’informations avant de rejoindre le centre du laboratoire pour trouver la deuxième partie de la stèle incomplète.

Comment traduire les symboles alphabétiques étranges ?

Joignez les deux parties de stèles brisées pour comprendre la signification de toutes ces inscriptions en langage Yith et conclure cette déduction

Montez à l’étage du laboratoire et analysez toutes les stèles présentes ici pour déclencher une nouvelle interrogation à résoudre dans votre inventaire.

Quelle créature a été utilisée comme enveloppe du Gardien ? Remettez dans l’ordre le processus de création du Gardien en plaçant les stèles dans le bon ordre sur l’interrogation en fonction de leur titre et contenu : Stèle : Expériences instables

Quelle créature a été mélangée au Shoggoth ? Stèle : Résultat inattendu

Quel organisme a rendu une partie du Gardien invisible ? Stèle : Percée sur les expériences du Gardien



Vous déduisez de ce travail d’enquête la composition du Gardien, à savoir du Shoggoth, du sang humain et du macroplancton. Vous trouverez tous ces éléments à analyser obligatoirement, au rez-de-chaussée du laboratoire.

Le macroplancton se trouve dès l’entrée du laboratoire

Le sang humain peut être déniché dans la flaque de sang sous l’humain pendu par les pieds non loin de là

Un cœur de Shoggoth se situe sur l’étagère au-dessus du premier coffre magnétique que vous rencontrez ici (examinez les plaques dorées pour le repérer si jamais)

Combinez ces trois fréquences dans votre menu de sonar et retournez à l’étage supérieur du laboratoire pour l’utiliser et voir apparaître devant vos yeux ébahis les fameuses tentacules jusqu’alors invisibles. Vous pouvez donc traverser les zones inaccessibles auparavant, en circulant sur ces tentacules au centre de la pièce, en prenant garde à ne pas perdre de temps et ainsi éviter de vous faire… manger. De l’autre côté du laboratoire, empruntez le trou dans le mur pour grimper sur la tentacule et rejoindre l’étage supérieur de la tour centrale de la Citadelle. Avancez jusqu’à la cinématique et ramassez un morceau de pierre au sol pour le garder dans votre inventaire.

Neutraliser le gardien

Regardez ensuite vers la droite et utilisez votre sonar (avec les trois fréquences précédentes) pour révéler des tentacules invisibles vous guidant jusqu’au prochain lieu, la Maison d’écriture. Analysez tous les indices présents dans ce lieu, dont les nouvelles stèles. L’une d’elles pourra être lue si vous parvenez à ouvrir le coffre métallique situé ici. En réalité, il faudra vous équiper d’une sorte de palet électromagnétique permettant l’ouverture de coffres et de portes à son approche. La stèle en question mentionnera l’existence d’une Forge, indice capital pour poursuivre sur la voie à basse corruption à venir. Reprenez le palet métallique et analysez-le pour débloquer la fréquence « Alliage Yith » si jamais vous ne l’avez pas encore débloquée et approchez des portes métalliques présentes dans cette maison.

Ces portes s’ouvrent grâce au palet métallique qu’il vous suffira de brandir pour les ouvrir. Descendez l’escalier jusqu’en bas de la pièce pour dégotter un nouveau monolithe d’amélioration mais aussi une tablette des anciens « Barrière mentale ». C’est à partir d’ici que vous devrez choisir entre les deux voies de corruption désormais habituelles et qui scelleront le destin du Gardien de la Citadelle.

Voie à haute corruption

Cette voie consistera à tout simplement éliminer le Gardien. C’est ici que la pierre verte ramassée plus tôt vous sera fortement utile. En analysant toutes les stèles de la Maison d’écriture, vous avez pu déclencher l’interrogation suivante :

Que désigne la matière du dieu déchu dans les écrits yiths ?

En réalité, vous la connaissez déjà : il s’agit de la sève extradimensionnelle que vous avez pu croiser au laboratoire notamment. Vous pouvez donc d’ores et déjà faire glisser cette découverte sur cette interrogation : vous provoquez la déduction sur les expériences menées ici et le pouvoir de cette substance.

Vous avez deux possibilités : rejoindre la coursive de la Maison d’écriture où se trouve de la sève extradimensionnelle (accroupissez-vous en prenant garde aux tentacules invisibles), ou rejoindre le laboratoire pour en trouver. Dans tous les cas, plantez votre pierre dans la sève pour voir la réaction chimique et ainsi espérer détruire la créature. Récupérez votre pierre désormais « active » (éclat de roche phosphorescent) pour vous lancer dans l’ultime partie de cette quête.

Les autres stèles présentes mentionnaient la faiblesse du Gardien située sous terre dans sa partie inférieure. Rejoignez la coursive, sur la droite par rapport à l’entrée dans la Citadelle et repérez la tentacule descendant au niveau inférieur (voir notre image). Un homme tout fraîchement décédé s’y trouve. Équipez votre pierre phosphorescente, utilisez votre fréquence permettant de distinguer les tentacules invisibles et approchez-vous au contact de la créature.

Interagissez avec cette dernière pour planter la pierre dans la créature. Dorénavant hors d’état de nuire, vous pouvez monter jusqu’au sommet de la tour et décrocher l’Étoile de Shamash. Vous devrez faire en route une ou deux découvertes assez marquantes pour votre aventure et ce qui s’y joue. En touchant l’étoile, vous passez l’avant-dernier chapitre, le Chapitre 6 : La Dernière Porte.

Voie à basse corruption

L’objectif de cette voie est d’hypnotiser le Gardien pour passer sans le tuer. En lisant les différentes stèles présentes dans la Maison d’écriture, vous apprenez la possibilité d’user de méthodes pacifiques avec lui, grâce à l’utilisation de la Forge présente non loin d’ici. Elle se trouve derrière la porte pour l’instant bloquée puisque votre seul palet métallique n’est pas assez puissant. Vous allez devoir en trouver au moins un autre. L’enregistrement audio de l’entrée de la Maison d’écriture mentionne sa localisation : le palet se trouve en haut des escaliers menant à la Citadelle, après avoir traversé les tombeaux.

Derrière une caisse, vous trouverez le palet que vous avez pu louper en rencontrant pour la première fois le Gardien. Si vous voulez y aller plus vite, descendez l’escalier et trouvez une porte magnétique s’ouvrant avec un seul palet. Tournez à droite dans la coursive, et poursuivez tout droit jusqu’à traverser les tentacules au sol à gauche pour rejoindre votre point de départ dans cette Citadelle. Le palet en poche, revenez à la porte de la Forge (précédemment bloquée) et présentez les deux palets (par exemple un au sol et un dans vos mains) pour ouvrir l’accès et pénétrer dans la Forge.

Utilisez la fréquence « Alliage Yith » pour trouver un troisième palet sur les étagères et ouvrez le coffret métallique juste à côté. En lisant la stèle, vous débloquez une nouvelle interrogation :

Comment identifier le métal d’acceptation ?

Pour résoudre cette interrogation, faites glisser le sous-indice « Tablette : Registre des matières » sur celle-ci et ainsi en déduire le rôle central du Zirconium dans votre affaire.

Utilisez la fréquence « Zirconium » ainsi obtenue pour trouver une tige de ce matériau juste à côté dans la Forge. La suite est un peu plus difficile à comprendre soi-même. Il vous faudra placer cet élément de Zirconium dans la sphère de la Forge (crevasse rocheuse à l’entrée de la pièce) puis tenir un palet métallique dans votre main pour activer la Forge et produire une Sphère Yith en Zirconium, objet nécessaire à l’hypnose du Gardien. Il vous faudra trouver des plaques au sol faisant office d’intermédiaire pour lancer cette hypnose. L’une d’elles se trouve à l’étage de la tour de la Citadelle de laquelle vous avez emprunté le chemin menant à la Maison d’écriture.

Vous pouvez tout aussi bien utiliser la fréquence « Alliage Yith » pour localiser cet endroit, puis placez-y l’orbe juste créée. Le Gardien ainsi hypnotisé, vous pouvez emprunter sans trop de risques l’escalier juste à côté et ainsi suivre le chemin des tentacules invisibles (grâce à vos trois fréquences déduites plus tôt) jusqu’à rejoindre le siège de l’Étoile de Shamash. Vous devrez faire en route une ou deux découvertes assez marquantes pour votre aventure et ce qui s’y joue.

En touchant l’étoile, vous passez l’avant-dernier chapitre, le Chapitre 6 : La Dernière Porte. Pour plus d’informations sur Cthulhu: The Cosmic Abyss, rendez-vous sur notre guide complet.