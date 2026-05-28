Marathon sera jouable gratuitement pendant une semaine pour le lancement de sa saison 2

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Maintenant que Destiny 2 a été placé en arrêt respiratoire, Bungie se concentre sur Marathon, sa dernière chance de salut. La première saison a su convaincre une base de fidèles, mais les chiffres restent cependant encore peu impressionnants pour un titre qui doit viser plus haut. Le studio compte donc sur sa saison 2 pour rehausser l’intérêt autour du titre, et pour attirer un nouveau public, rien de mieux qu’un essai gratuit.

Marathon

Un petit échauffement gratuit

Bungie a présenté la saison 2 de Marathon dans une longue vidéo qui fait le tour des nouveautés attendues. On y trouvera notamment une nouvelle zone nommée Night Marsh, qui promet d’être particulièrement sombre et silencieuse, vous obligeant à être encore plus discrets que d’ordinaire si vous souhaitez rester invisibles aux yeux de vos ennemis. On a un avant-goût de cette ambiance dans un nouveau trailer cinématique.

La saison 2 introduit également la Sentinelle, cadre défensif qui dispose d’outils mortels pour attirer ses adversaires dans des pièges. Les moins prudents seront donc rapidement punis, et c’est là le build parfait pour la nouvelle zone du jeu.

On découvrira également le Berceau, qui est un nouveau système d’amélioration pour vos Coureurs afin de personnaliser un peu plus votre style de jeu. Deux nouvelles armes seront aussi disponibles, la mitraillette légère KKV et le pistolet D54. Tous les changements sont détaillés sur le billet du PlayStation Blog.

Rappelons que l’arrivée de cette saison coïncide également avec une réinitialisation complète, histoire que tous les Coureurs repartent à zéro pour relancer la compétition. Ce qui est idéal pour accueillir des néophytes, et c’est pourquoi Bungie proposera une semaine gratuite sur Marathon du 2 juin (date de lancement de la saison 2) au 9 juin. Vous n’aurez ici pas besoin d’un abonnement pour jouer en ligne, vous laissant ainsi découvrir le jeu dans son entièreté sans rien débourser.

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Jaquette de Marathon
Marathon
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Date de sortie : 05/03/2026

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