Dernière grosse portion de jeu avant le dénouement, vous risquerez de passer un nombre important d’heures à tenter de percer les secrets de ce chapitre. Nous allons donc tenter de vous expliquer pas à pas la procédure à effectuer pour tout saisir et agir par vous-même jusqu’à l’ouverture de cette Dernière Porte. Chaque étape est importante, en sachant qu’un dernier choix de voie corrompue ou non aura lieu en toute fin de chapitre, prenez-y garde avant d’agir trop rapidement.

Rejoindre la Dernière Porte

Au commencement du chapitre, inspectez les différents éléments de la pièce puis repérez la présence d’un réceptacle sur le côté du pilier central. Équipez-vous de votre Étoile de Shamash puis faites-la tourner (dans le menu Analyser) pour que ses gravures correspondent à celles du pilier, avant de la reprendre en main. Le jeu gardera en mémoire ce mouvement et donc la face que vous avez voulu exposer, élément capital de la suite des intrigues à venir. Cela devrait suffire à alimenter le pilier et ainsi débloquer la porte derrière vous. Récupérez l’Étoile de Shamash et suivez le seul chemin possible jusqu’à la salle de la Dernière Porte.

Ouvrir la Dernière Porte

Placez l’Étoile de Shamash sur le piédestal devant vous, puis reprenez-la pour que la salle se mette en place de haut en bas, y compris les escaliers vous permettant de descendre juste au niveau inférieur pour commencer. Analysez l’intégralité des piliers (appelés Prières dans cette partie du jeu) et récupérez aussi le lichen attenant à l’un d’eux. Tout autour de cette salle circulaire se trouvent des salles contenant d’autres piliers. La plupart de ces salles sont inaccessibles pour l’instant, mais vous pourrez en trouver une qui l’est en bas de l’un des deux escaliers descendant une nouvelle fois au niveau inférieur.

Cependant, la porte est fermée. En l’analysant, celle-ci vous parle d’un « chant » qui pourrait l’ouvrir. Si vous avez bien lu tout ce que vous disaient les Prières de l’étage supérieur, vous avez pu constater que la « Prière des Maîtres » mentionnait ce même chant et que son analyse vous a permis de débloquer la fréquence « Roche ultrasonique » sur votre sonar. Utilisez votre sonar à proximité de la porte en équipant cette fréquence pour ouvrir cette salle, le Mémorial de l’Emprisonnement. Vous repérez dans cette salle un pilier central mais également de nombreux réceptacles aux différentes gravures que vous pourrez appliquer à volonté sur toutes les faces de l’Étoile de Shamash en fin d’enquête.

Le pilier central contient un symbole (sorte de I majuscule). Repérez ce symbole sur les murs avoisinants (en bas à gauche du mur de gauche en entrant) puis positionnez l’Étoile de Shamash dessus pour que le symbole se grave. Récupérez ensuite l’Étoile de Shamash dans votre inventaire. Placez-la ensuite sur le réceptacle du pilier central pour vous téléporter dans une réalité alternative en compagnie des Yith.

Examinez tous les indices de cette vision « Reconstitution : L’Emprisonnement » grâce à vos différentes fréquences, et notamment l’une des stèles qui vous permet de débloquer l’interrogation « Comment déverrouiller la porte ? ». Récupérez l’Étoile de Shamash pour retourner dans le monde réel, puis remontez au niveau des Prières pour emprunter le second escalier descendant afin de retrouver une nouvelle pièce (Mémorial des Possibles) vous proposant, grâce à son pilier central, d’assister à une autre vision du passé des Yith.

Dans cette vision « Reconstitution : Les Possibles », analysez tous les indices de la pièce, dont surtout la Carte céleste et les cristaux présents. En analysant ces derniers, vous débloquerez la fréquence « Pyrite » pour votre sonar, pouvant modifier la forme de matériaux métalliques. D’autres indices sont présents dans cette vision, comme les « serrures » permettant de faire avancer votre interrogation sur l’ouverture de la porte, vous permettant d’en conclure que chaque serrure de la porte correspond à une constellation. Une nouvelle interrogation s’ouvre donc.

Comment connaître la position des constellations ?

Pour résoudre cela, reliez la Prière du Déchu à cette interrogation, puisqu’elle mentionne que chacun doit être à sa place. Vous comprenez donc qu’il y a plusieurs Maîtres et que chacun dispose de sa place pour ouvrir la Dernière Porte, avec une nouvelle interrogation à la clé.

Quelle position des Maîtres permet d’ouvrir la porte ?

Mais ce n’est pas tout car, toujours dans cette salle de vision, vous trouvez deux tablettes mentionnant la possibilité d’une téléportation ainsi qu’une tablette des anciens, Guérison mentale. Un élément capital pour la suite qui vous fera gagner du temps. En réalité, vous pourrez passer de salle en salle grâce à cette technique. Pour cela, il vous faudra poser l’Étoile de Shamash le symbole précédemment gravé face à vous, sur les réceptacles des salles, attendre quelques secondes que l’objet se mette à briller fortement pour le ramasser, provoquant ainsi la téléportation. À défaut, vous pouvez aussi utiliser la Pyrite pour transformer le cube métallique en haut des escaliers en format triangulaire et le placer au bord des couloirs menant aux salles pour déplier une passerelle et y accéder dans l’ordre que vous le souhaitez.

Si vous utilisez la téléportation, il vous suffira de l’essayer dès votre retour dans le monde réel. Le réceptacle de la salle visitée vous mènera dans un mémorial caché. Fouillez cette pièce à la recherche d’indices grâce à vos fréquences diverses puis visitez le squelette et les objets posés sur la paillasse, dont les traces d’un « pigment » ayant servi à graver les inscriptions sur les stèles. Utiliser la fréquence « Pigment » vous permettra désormais de mieux comprendre ces stèles et d’en déduire de nouvelles significations, y compris sur celles déjà ramassées.

Cette mystérieuse pièce contient huit téléporteurs distincts. C’est d’ici que vous pourrez passer de salle en salle pour décortiquer tous les indices et récupérer le maximum d’informations. Il n’y a pas d’ordre précis pour effectuer cette opération, mais veillez à toutes les visiter pour tout ramasser. Sur la gauche du squelette, le deuxième téléporteur en partant de la droite vous mènera au Mémorial du Bâtisseur que vous avez pu apercevoir comme bloqué par de la sève extradimensionnelle depuis les escaliers. Ici, vous pourrez retrouver la trace de la fréquence « électrum » déjà utilisée dans un chapitre précédent et permettant de transformer les cubes métalliques en sphères. Curieusement, vous avez constaté la présence des mêmes plaques métalliques au sol au niveau des Prières, retenez cette information, elle sera importante pour votre choix en fin de chapitre.

Continuez d’explorer, notamment le Mémorial de l’Urgence qui vous mènera dans une nouvelle reconstitution du passé des Yith, « Reconstitution : L’Urgence ». Vous trouverez une nouvelle carte (Fresque recouverte de symboles), permettant de débloquer une nouvelle interrogation primordiale.

À quelles constellations ces noms pourraient-ils correspondre ?

Pour résoudre cette question, reliez les deux cartes précédemment trouvées pour obtenir le symbole lié à chaque constellation et donc à chaque Maître que vous recherchez.

Vous dénichez dans cette même reconstitution une stèle qui vous permet de débloquer la question : « Où est le Maître des Sciences ? ». C’est ici que les choses peuvent se corser si vous ne lisez pas bien toutes les stèles, voire pire, pas bien entre les lignes. Si vous voulez vous aider un peu, sachez qu’utiliser la fréquence « Pigment » vous aidera à trouver de nouvelles informations au niveau des Prières du niveau central.

D’ailleurs, le pilier « Prière du Maître de la Forge » mentionne le nom du Maître des Sciences, Azdryggh. Reliez le symbole d’Azdryggh (une sorte de clé) à la question « Quel est le nom du Maître des Sciences ? » pour résoudre cette interrogation. Si vous continuez de fouiller chaque salle grâce aux cubes transformés en triangle ou grâce à la téléportation, vous rejoindrez le Mémorial du Juge.

Ici, vous trouverez notamment une tablette mentionnant les « Attributions » de chaque Maître, vous donnant par la même occasion l’identité de trois d’entre eux. En continuant vos explorations, vous interagirez avec un pilier dans une des salles, déclenchant une nouvelle interrogation majeure.

Qui est le Maître de la Forge ?

Reliez la tablette « Attributions » à cette question pour obtenir son identité : il s’agit de Vulghred.

Tous ces indices désormais retrouvés doivent vous permettre de deviner comment résoudre l’interrogation encore en suspens : « À quelles constellations ces noms pourraient-ils correspondre ? ». Si vous avez bien lu jusqu’à présent, vous avez pu comprendre que chaque Maître dispose de sa constellation, de son symbole et de sa place dans les signes cardinaux, puisqu’il est souvent fait mention de boussole. Il vous faudra donc relier les Maîtres à leur position cardinale mentionnée (nord, sud, est, etc.) en tenant compte des questions données par l’interrogation au fur et à mesure de vos déductions.

L’ordre que vous devrez obtenir est donc celui-ci :

Prière d’Imh’Tar

Prière de Mhexart

Prière du Bâtisseur

Prière du Maître de la Forge

Maintenant que vous possédez la localisation de chaque Maître, il vous manquera peut-être les symboles de certains d’entre eux. Ils se trouvent en réalité sur les peintures de chaque salle visitée, en utilisant la fréquence « Pigment » de votre sonar pour les enregistrer grâce à Key et ainsi vous en servir.

En revenant dans la première salle visitée, le Mémorial de l’Emprisonnement, vous débloquez la suite de l’enquête, vous demandant cette fois de Graver l’Étoile de Shamash. Comme vous avez pu le faire au tout début, vous allez devoir marquer d’un sceau plusieurs faces de l’Étoile de Shamash afin d’ouvrir la Dernière Porte.

Il vous faut pour cela :

La position cardinale de chaque Maître

Le symbole correspondant à chaque Maître

Note importante pour la gravure : prenez en compte que la face neutre, la face de départ, sera celle sur laquelle vous avez gravé le signe de départ (le I majuscule). Vous devrez ensuite tourner l’étoile dans le menu Analyse pour positionner la face à graver « dos à vous » pour qu’elle soit collée au réceptacle voulu. De plus, vous devez veiller à positionner comme il faut l’Étoile de Shamash, quitte à la tourner, afin que les symboles apparaissent droits et dans le bon sens une fois gravés, et non à l’envers. De toutes les façons, si tout est correct en fin de manipulation, l’Étoile de Shamash devrait se mettre à briller en bleu et Noah fera un commentaire oral.

Les faces à graver se trouvent être celles-ci, en tenant l’Étoile de Shamash avec le premier symbole (I) face à vous :

Imh’Tar sur la face située au Nord (et donc au-dessus du premier symbole gravé) Symbole : Un « T » avec deux barres horizontales

(et donc au-dessus du premier symbole gravé)

Vulghred (aka le Maître de la Forge) sur la face située au Sud (et donc en dessous du symbole initial) Symbole : Le symbole « Pi » allongé

(aka le Maître de la Forge) (et donc en dessous du symbole initial)

Azdryggh (le Maître des Sciences) sur la face positionnée au Nord-Est (très dur à localiser, cette face sera située à l’inverse du premier symbole, sur la face arrière donc) Symbole : Un « A » majuscule

(le Maître des Sciences) (très dur à localiser, cette face sera située à l’inverse du premier symbole, sur la face arrière donc)

Mhexart sur la face située à l’Ouest (et donc à droite du symbole initial) Symbole : Un pont dont le pied droit est brièvement interrompu

(et donc à droite du symbole initial)

Thultris sur la face Sud-Ouest (à gauche du premier symbole) Symbole : Un pont dont le pied gauche est coupé au milieu

(à gauche du premier symbole)

Si tout est bon, l’étoile se met à briller et Noah valide la manœuvre. Sinon, vérifiez l’orientation et le choix du symbole gravé. Vous avez autant d’essais que nécessaire. Pour poursuivre, revenez au niveau des Prières de pierre. C’est ici que vous devrez faire le choix de la voie à emprunter.

Voie à haute corruption

Si vous souhaitez suivre la voie à haute corruption, montez directement au niveau du piédestal pour poser l’Étoile de Shamash. Orientez-la dans le bon sens pour que ses faces correspondent aux points cardinaux de la salle (remarquez les constellations projetées sur les murs et celles indiquées dans votre inventaire), la face de Thultris doit être face à vous (le pont s’interrompant sur son pied gauche). Vous ne bénéficierez d’aucune protection contre Cthulhu.

Voie à basse corruption

Si vous voulez opter pour la voie à basse corruption, il vous faudra préalablement vous munir de cinq cubes métalliques à retrouver notamment dans le Mémorial du Bâtisseur. Utilisez votre fréquence « Electrum » pour transformer vos cubes métalliques en sphères métalliques et ainsi les positionner dans les cinq plaques métalliques aperçues en début de chapitre. C’est la seule manière de vous protéger de l’influence néfaste de Cthulhu en ouvrant la Dernière Porte.

Puis, montez au niveau du piédestal pour poser l’Étoile de Shamash. Orientez-la dans le bon sens pour que ses faces correspondent aux points cardinaux de la salle (remarquez les constellations projetées sur les murs et celles indiquées dans votre inventaire), la face de Thultris doit être face à vous (le pont s’interrompant sur son pied gauche). Dans les deux cas, profitez de la cinématique clôturant ce chapitre et vous ramenant Elsa avant un ultime plongeon vers le Chapitre 7 : Le Cœur. Pour plus d’informations sur Cthulhu: The Cosmic Abyss, rendez-vous sur notre guide complet.