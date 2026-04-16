Après avoir franchi le portail, vous vous retrouvez une nouvelle fois dans l’Autre-Monde, où vous aviez perdu Elsa la dernière fois que vous l’avez vue. Dès votre arrivée, suivez le seul chemin unique en scannant les hypothétiques zones d’intérêt jusqu’à ce que vous rejoigniez une zone très brumeuse nommée l’Ossuaire. Ici, de nombreuses informations narratives seront à glâner. Celles-ci, bien que facultatives, pourraient vous aider à mieux comprendre cet endroit.

Notez que ce chapitre ne dispose pas de choix de voie à suivre pour faire avancer votre enquête. Il s’agit d’un déroulement unique qui n’interagira pas avec la fin de l’aventure.

Au tout début de cette zone, vous pouvez apercevoir une grotte. Ici, vous trouverez des affaires personnelles de Mei, prouvant son passage auparavant. Vous pouvez notamment débloquer une fréquence « Sang humain » sur votre sonar grâce aux empreintes de pas au sol. Si vous regardez sous la couverture, vous trouverez le téléphone d’Elsa donnant des nouvelles rassurantes sur son plan. Ressortez de la grotte et suivez le chemin des empreintes dans la brume grâce au sang humain. Vous pénétrez dans une nouvelle cavité, disposant d’un lichen pas très frais.

Si vous analysez le champignon, vous devrez débloquer une interrogation. Vous dénicherez également au sol un vêtement ayant appartenu à Elsa, votre amie et collègue. Associez téléphone d’Elsa au champignon pour déduire son passage ici.

Qui a touché ce champignon ?

Associez le champignon au téléphone pour en déduire le passage d’Elsa.

Vous devrez avoir débloqué une nouvelle fréquence « Spores inconnues » pour suivre de nouvelles traces sur les murs de l’Ossuaire (et ce sera très utile pour plus tard), mais autrement, suivez les traces de pas ensanglantées jusqu’à rejoindre la Salle de l’Abîme un peu plus loin. Ici, notez le grand trou au centre, mais également la pièce à votre gauche. Essayez de trouver le palet posé sur la droite de la pièce pour aller le placer dans la porte, vous aurez une belle surprise. Sinon, si vous n’avez plus rien à analyser, jetez-vous dans la fosse pour découvrir une nouvelle faculté de cet endroit. Attention, aucun retour en arrière n’est possible ici…

Une fois dans le tunnel, suivez le chemin grâce aux fréquences précédemment débloquées jusqu’à déboucher sur une zone dans laquelle Elsa vous avertit à travers des traces que certaines zones sont fragiles, identifiées grâce à votre sonar et la fréquence dédiée aux spores inconnues. Suivez le chemin pour déboucher sur un camp de base d’Ocean-I, théâtre d’un affrontement inévitable il y a peu. Fouillez la zone grâce à vos fréquences (notamment « Documents » et « Composants électroniques »), puis allez voir l’ordinateur du camp pour visionner une cinématique mettant en scène Andrew Marsh et ses mauvaises intentions.

La route préalablement empruntée par Océan-I étant très fragile, il vous faudra sauter dans l’eau tout près pour avancer. Le courant puissant vous entraînera au large et vous fera remonter à la surface dans une zone encore inexplorée. Suivez le chemin pour déboucher dans les hauteurs du camp où de nouvelles traces à inspecter vous attendent, ainsi qu’une tablette des anciens « Barrière occulte ». Faites demi-tour et suivez les traces grâce au sonar jusqu’à apercevoir un pont brisé et un lichen enrichi.

Le sonar vous montrera de nombreux rochers fragiles ici grâce à la précieuse fréquence « Algue invasive », mais repérez en contrebas celui retenant une grosse chaîne rouillée. Sautez sur ce rocher en contrebas pour libérer la chaîne dont l’éboulement provoqué viendra clore le courant qui vous chassait jadis. Plongez dans les profondeurs pour apercevoir absolument partout une tonne d’ossements, ainsi qu’une nouvelle tablette des anciens, dans un coin « Recharge occulte ».

Analyser ces ossements vous permettra de débloquer une nouvelle interrogation, mais votre analyse fine de la zone vous permettra de vous rendre compte qu’il ne s’agit pas que d’ossements humains, mais que certains proviennent de Profonds, des créatures peuplant cet endroit et que vous avez peut-être déjà aperçues plus tôt dans le jeu. Autrement, remontez à la surface pour en apercevoir un spécimen dans les hauteurs des grottes avoisinantes.

Pourquoi n’y a-t-il que des ossements humains ?

Pour résoudre cette interrogation, analysez les stèles de fréquence « Basalte » près de l’entrée du tunnel éclairé en vert plus loin. Vous apprenez alors qu’en liant les ossements des Profonds et la Stèle de mise en garde, que seuls les Profonds (équipés d’écailles spécifiques) peuvent passer le tunnel. En effet, si vous essayez de passer, vous mourrez très rapidement.

En utilisant la fréquence « Os de Profond », vous trouverez la trace d’un fragment de Profond à la surface. Utilisez les grottes adjacentes pour rejoindre la terre ferme où se trouve ce bras d’écailles. Équipez ce fragment dans votre main et traversez le tunnel désormais accessible sans encombre. Poursuivez la route jusqu’à ce que vous soyez bloqué dans le tunnel. Faites donc demi-tour pour vous rendre compte que l’endroit a drastiquement changé. Refaites demi-tour pour tomber enfin dans un tout nouveau lieu, la Galerie de la Chute.

Ici, Noah devra résoudre une énigme pour poursuivre son chemin. Au bord de cette pièce se situent quatre stèles mentionnant une partie de l’Histoire de ces lieux. Pour progresser, commencez par analyser chacune de ces stèles. Rejoignez le bout du couloir pour constater la présence d’un réceptacle à quatre emplacements. En revenant près des stèles, vous remarquez que des palets sont apparus devant chacune d’elles.

Il s’agira d’étudier attentivement l’Histoire qui vous est présentée (l’emprisonnement de Cthulhu par les Yith) pour reproduire une sorte de frise chronologique des événements. Mais si vous ne voulez pas vous tracasser et que vous séchez, voici la solution à cette énigme.

Ramassez les palets et rejoignez le réceptacle pour les placer dans l’ordre suivant de gauche à droite :

R’lyeh La Sombre La Capture Le Sommeil Le Réveil

La porte à votre droite s’ouvre alors, vous permettant d’emprunter un nouveau chemin. Avancez puis descendez dans la zone en contrebas. Analysez la structure métallique que vous trouverez un peu plus loin pour débloquer la fréquence « Alliage Yith » sur votre sonar. Utilisez cette fréquence pour progresser dans le nouveau brouillard qui vous attend. Ici, en faisant gaffe, vous devrez trouver un Lichen bleu. Suivez ensuite le chemin jusqu’à la plateforme émettant une lueur rouge. Sur celle-ci se trouvent deux Sceptres. Il vous faudra trouver le dernier Sceptre utilisable. Utilisez votre sonar avec la fréquence « Alliage Yith » pour le localiser en contrebas dans une grotte, près d’un squelette.

Revenez sur la plateforme et placez le sceptre au seul endroit possible pour déclencher une cinématique angoissante et votre départ de ce mystérieux endroit. Vous commencez alors le Chapitre 5 : La Citadelle. Pour plus d’informations sur Cthulhu: The Cosmic Abyss, rendez-vous sur notre guide complet.