Valve augmente le prix de son Steam Deck OLED, et il n’y va pas de main morte

Combien ?!

Si vous étiez déjà estomaqués par l’augmentation de 50 euros de la Switch 2, ou écoeurés de voir la PS5 être affichée à une centaine d’euros supplémentaires, accrochez bien votre ceinture. Valve ne fait pas semblant lorsqu’il s’agit d’augmenter le prix de son Steam Deck OLED.

Tenez-vous bien, dès aujourd’hui, le Steam Deck OLED version 512 Go vous coûtera 779 €, contre les 569 € demandés précédemment. Oui oui, une augmentation de 210 €, parce que l’inflation a bon dos, au même titre que la crise. C’est même pire pour la version 1 To de la console, qui passe à 919 € au lieu de 679 €, soit une hausse de 240 €.

À côté, l’augmentation de la Switch 2 semble presque raisonnable, si l’on veut jouer les cyniques. On rappelle que le modèle LCD du Steam Deck, qui possédait 256 Go de mémoire, n’est plus commercialisé, alors qu’il était le plus abordable. Autrement dit, le Steam Deck est maintenant devenu une console un peu plus « premium », qui perd l’avantage de son prix relativement accessible face à certains de ses concurrents sur le marché.

Évidemment, Valve justifie cette hausse par les conditions du marché qui ne sont pas idéales en ce moment, un refrain que les consommateurs sont las d’entendre. Au moins, la console est de retour en stock, ce qui est déjà ça, mais encore faut-il vouloir en mettre le prix. Vous êtes inquiets pour le prix de la Steam Machine ? Nous aussi.