Cthulhu: The Cosmic Abyss – Nous avons joué à ce thriller narratif ambitieux de Big Bad Wolf (The Council, Vampire: the Masquerade – Swansong)

Après The Council et Vampire: The Masquerade – Swansong, le studio bordelais Big Bad Wolf poursuit son exploration du jeu narratif avec Cthulhu: The Cosmic Abyss, un thriller d’investigation à la première personne inspiré de l’univers de H. P. Lovecraft. Prévu sur PS5, Xbox Series et PC le 16 avril 2026 sous l’étendard de Nacon, le titre promet de renouveler la formule du studio en mettant l’accent sur l’enquête, la déduction et les conséquences psychologiques des choix du joueur. Nous avons pu assister à une présentation en compagnie des développeurs et jouer aux deux premiers chapitres du jeu pour vous dire si cela vaudra le coup de plonger dans l’abyme cosmique.

