Rejoindre la station

Cette première étape ne devrait pas vous poser plus de désagréments que cela. Après avoir pris vos marques dans votre nouvelle combinaison, suivez les événements se déroulant devant vous : interagissez avec le panneau de commande, accomplissez la déduction « Pourquoi la pierre s’est-elle activée ? » en faisant glisser le « Rapport d’incident : Station PIT », éjectez-vous quand il le sera demandé puis suivez les tuyaux et générateurs sous-marins. Pensez à utiliser votre sonar pour vous situer ainsi que votre lumière pour vous éclairer et votre boost pour aller plus vite.

Vous finirez par rejoindre un sas d’entrée. Laissez la porte se fermer, videz le sas puis entrez dans la station désaffectée. Appartenant à l’opération Ocean-I, celle-ci semble s’être soudainement arrêtée suite à la disparition mystérieuse de nombreux agents ici même. Vous avez été envoyé sur place pour enquêter et les retrouver.

Alimenter la station

Vous constaterez rapidement en rejoignant la salle de contrôle que celle-ci n’est pas alimentée. Pour remettre la station en marche, vous allez devoir trouver la source du problème. Pour cela, descendez les escaliers de la salle de contrôle pour atteindre la salle des machines. Pour y accéder, vous devrez interagir avec un Lichen stimulant, votre principale source d’énergie pour l’aventure. Analyser des indices, notamment, vous fera perdre de l’énergie, donc veillez à toujours en avoir sur vous. Vous en trouverez pas moins de 3 gros et 5 petits dans tout ce chapitre, donc fouillez bien.

Entrez dans la pièce suivante pour repérer le module des machines au bout du couloir. Vous comprenez qu’il vous faudra de l’hydrogène pour alimenter la station, de chaque côté du générateur. Commencez par ôter la bonbonne vide sur un côté puis mettez-vous en quête de bonbonnes neuves. Les notes présentes dans la pièce vous apprendront que l’expédition Ocean-I n’éliminait pas systématiquement des vieilles bonbonnes d’hydrogène, ce qui pourrait pénaliser votre recherche de nouvelles bonbonnes pleines. Cela vous débloquera aussi la fréquence « Composant électronique » sur votre sonar.

Pour avancer, commencez par analyser une bonbonne pour débloquer la fréquence « Hydrogène » sur votre sonar. Vous pourrez maintenant voir quelles bonbonnes sont pleines et lesquelles sont vides. Prenez deux bonbonnes pleines et placez-les de chaque côté du générateur avant d’interagir avec le bouton central pour remettre la station en marche. Revenez près de la salle de contrôle pour visionner sur l’écran central une vidéo d’Andrew Marsh, le PDG d’Ocean I.

Le temps que la base finisse de se rallumer, vous allez pouvoir enquêter en dehors de la base. Rejoignez la salle à gauche quand vous faites face aux écrans, puis analysez les pitons au bout du couloir pour débloquer la fréquence « Cuivre ». Elle pourrait vous servir à repérer les lignes de vie de la cohorte précédente. Ouvrez ensuite la porte à droite pour accéder au site de fouilles archéologiques de la formation Ocean-I.

En arrivant dans la pièce principale de la zone fouillée, vous remarquerez un socle en pierre étrange en plein milieu. Pensez à tout analyser pour débloquer des indices. Ces indices pourront être assimilés entre eux pour faire des déductions et donc faire avancer l’intrigue un peu plus tard. À partir de maintenant, vous débloquez l’enquête « Traverser le Dédale ».

Comment traverser le Dédale ?

Pour chaque enquête dans Cthulhu: The Cosmic Abyss, vous aurez le choix entre deux voies : la voie que nous appellerons à haute corruption, vous octroyant un plus haut niveau de corruption et donc plus de risque de tomber sous le joug des démences irrationnelles, et la voie que nous appellerons à basse corruption, plus à même de vous faire rester du bon côté. Il n’y a pas réellement de bon ou de mauvais choix, mais le jeu vous fera penser que la voie saine sera la bonne. En réalité, il existe sept fins différentes dans le jeu, chacune étant jouée en fonction de vos choix concernant ces enquêtes et la manière de les résoudre. Choisirez-vous la voix très corrompue ou la voix plus saine ? Nous vous donnerons au maximum tous les éléments au sujet de chacune de ces voies, qui peuvent être jouées en parallèle la plupart du temps, jusqu’à la résolution finale. Attention, aucune sauvegarde manuelle n’existe dans Cthulhu: The Cosmic Abyss.

Pour l’heure, la progression est identique entre les deux voies, qui pourront être jouées en parallèle, jusqu’au moment où vous retournerez une seconde fois dans le Dédale pour prendre votre décision concernant la voie à suivre et donc le niveau de corruption qui en découlera. Vous remarquerez d’abord qu’il semble manquer un objet au milieu du socle en pierre. Vous venez en réalité de pénétrer dans le Dédale, une gigantesque structure qui fera tout pour vous perdre et vous ramener à la sortie sans vous autoriser à avancer davantage. Commencez par fouiller en allant directement dans la salle à gauche : ici, vous trouverez un objet (Tablette étrange débloquant la fréquence Glyphe des anciens) qui vous permettra de débloquer et d’équiper une nouvelle évolution pour la première fois (ici, Recyclage).

C’est ici que vous remarquerez pour la première fois la présence de griffures profondes sur les murs de ces grottes étranges. En analysant ces marques de griffures, vous débloquerez la fréquence « Alpha-Kératine », permettant de révéler un tunnel caché derrière une colonne de fumée et d’eau non loin de là. Pensez à équiper vos fréquences dans le menu du Sonar, à les placer en favoris ou à en associer certaines pour plus de rendement spécifique.

En suivant ce tunnel, vous trouverez le corps d’un certain Arif El Fassi, qui semble avoir été tué par une créature qui pourrait être à l’origine des griffures. En suivant la fréquence « Cuivre » de votre sonar, vous trouverez une nouvelle pièce dans laquelle vous dénicherez des informations sur la manière dont était organisée la cellule ainsi que des informations sur ces gros courants qui vous empêchent d’avancer plus loin dans certains couloirs. Vous décèlerez également une sorte de stèle permettant d’augmenter une nouvelle fois votre capacité d’évolution pour en équiper de nouvelles.

Si vous pensez en avoir terminé ici (de toute manière vous ne pourrez rien faire de plus), ressortez et rejoignez la station désormais correctement alimentée. Avec toutes vos observations, vous allez débloquer votre première vraie enquête, mais également des interrogations à résoudre sous la forme de déductions, comme la manière dont les tunnels peuvent être traversés ou encore où se trouve la créature ayant tué Arif El Fassi. Vous en trouverez plusieurs lors de notre soluce, comme par exemple :

La sortie du labyrinthe Comment l’équipage de Marsh est-il parvenu à quitter le labyrinthe ? Faites glisser le sous-indice « Socle en pierre » sur l’interrogation pour valider la déduction qu’un objet est manquant pour correctement traverser le labyrinthe



Avant de choisir une voie (cela se fait en fonction de vos observations dans le décor), vous pouvez déjà résoudre une nouvelle interrogation, en vous intéressant aux ordinateurs situés dans votre dos quand vous faites face à l’écran principal de la salle de contrôle. Vous repèrerez des clichés mystérieux et des logs d’activation des badges de l’équipe.

Logs de la station PIT Où est parti l’inconnu révélé par les logs de la station ? Déplacez le sous-indice « Caméra à capteur de mouvement : Prise 3 » pour valider la déduction montrant la sortie du labyrinthe empruntée par le monstre



Voie à haute corruption « L’artefact »

Nous démarrons cette voie depuis la salle de contrôle. Le but sera de trouver l’artefact manquant à placer sur le socle en pierre du Dédale. Vous allez devoir vous mettre en quête du module scientifique pour faire progresser celle-ci. Au passage, des plans de la station sont disponibles sur le bureau face à l’écran de la salle de contrôle. Pour trouver le module scientifique, vous allez devoir grimper quelques étages pour vous rendre au 2ᵉ étage (suivez la ligne bleue au sol et sur les murs).

Dans le module scientifique, vous trouverez un enregistrement audio, un ordinateur, une tablette, des photos et enfin une chambre de décontamination. Fouillez tous ces éléments pour en apprendre davantage sur l’expédition et les recherches d’Océan-I.

L’ordinateur vous permettra d’apprendre et de confirmer que l’artefact et son socle doivent être assemblés pour indiquer le chemin à travers le labyrinthe.

Les photos vous montreront à quoi devra ressembler l’artefact une fois reconstitué avant de le placer sur le socle en pierre.

Vous apercevrez deux morceaux de l’artefact dans la chambre de décontamination, un troisième sera à retrouver plus tard dans le Dédale. Cette chambre de décontamination étant verrouillée par un lecteur magnétique, vous devrez retrouver le badge d’une des personnes habilitées : Anasatasia Wolejko. Pour plus facilement retrouver les cartes magnétiques dispersées dans la station, vous pouvez fouiller les quartiers d’équipage (Crew Quarter sur les portes adjacentes au module scientifique), notamment celui de Sean Foster pour l’analyser et découvrir la fréquence de sonar « Carte magnétique ». Vous trouverez le nom sur le badge en faisant pivoter ceux-ci lors de leur analyse.

Dans la chambre juste en face de celle de Sean Foster, vous découvrez de nombreuses inscriptions sanguinolentes sur les murs ainsi que des notes d’un certain Terell Curtis dans un casier. Vos recherches viendront débloquer une nouvelle interrogation concernant les effets de l’artefact sur l’équipage. Non loin de là, analysez des croquis pour débloquer la fréquence « Documents ».

Notes de Jeremy Bernard Quels sont les effets supposés de l’artefact sur l’équipage ? Faire glisser le sous-indice « Fichier médial de Terell Curtis » pour valider la déduction



Dans une autre pièce à proximité, vous trouverez la carte magnétique d’Anastasia Wolejko dans l’un de ses casiers. Fouillez son ordinateur pour déceler de nouvelles informations et classez vos indices dans votre « palais mental » pour faire progresser vos enquêtes.

Redescendez au niveau de la salle de contrôle pour trouver de nouveaux quartiers d’équipage, puis revenez sur vos pas pour constater dans le même couloir que celui de ces quartiers ou de la cafétéria une nouvelle pièce à ouvrir dans laquelle vous trouverez un bras d’Anastasia et d’autres indications sur l’artefact. Pour vous la faire courte, Selina, collègue d’Anastasia, aurait invoqué quelque chose de très puissant dans les profondeurs du Dédale et Anastasia aurait décidé de briser l’artefact pour arrêter Selina et la créature. Anastasia aurait récupéré la majeure partie de l’artefact avant de quitter le labyrinthe mais en aurait perdu un bout en chemin, le fameux bout dont nous vous parlions plus tôt.

Pour poursuivre, remontez dans le module scientifique et récupérez les deux morceaux de l’artefact dans la chambre de décontamination, vous pouvez l’assembler dès maintenant mais il demeurera incomplet.

Artefact incomplet Où se trouve le dernier morceau de l’artefact ? Placer le dernier morceau de l’artefact pour terminer cette déduction



Pour trouver la pièce manquante, il vous faudra retourner dans le labyrinthe, dans la pièce où se trouve le corps d’Arif El Fassi. Fouillez la pièce grâce à votre sonar pour dénicher le morceau d’artefact caché derrière une épaisse colonne de fumée et des pierres.

Une fois toutes les pièces réunies, vous devez choisir :

Si vous placez l’artefact reconstitué sur son socle en pierre à l’entrée du Dédale, vous validerez la voie à corruption haute et ferez apparaître un chemin de sève extradimensionnelle . Vous devrez alors suivre les tunnels parcourus par les courants en vous collant à la sève pour ne pas être repoussé pour finalement débarquer devant le Temple et passer au Chapitre suivant.

. Vous devrez alors suivre les tunnels parcourus par les courants en vous collant à la sève pour ne pas être repoussé pour finalement débarquer devant le Temple et passer au Chapitre suivant. Si vous décidez de suivre l’autre voie, arrêtez-vous là et suivez la solution pour la voie à corruption basse juste en dessous.

Voie à basse corruption

Nous démarrons cette voie depuis la salle de contrôle. Le but est de drainer la salle de transfert inondée. En descendant l’escalier de la salle de contrôle, vous constaterez que l’ordinateur situé au rez-de-chaussée indique qu’un bouchon empêche l’activation du système de drainage. En poursuivant dans les couloirs adjacents, vous constaterez énormément de sève extradimensionnelle qui pourrait bloquer les canalisations. Analysez tous les documents pour comprendre plus rapidement ce qu’il se passe.

Système de drainage Pourquoi le module de transfert ne peut-il pas être drainé ? Faire glisser le sous-indice « Matière étrange » pour valider la déduction



Pour poursuivre, il vous faudra trouver dans la salle de stockage adjacente un tuyau en titane et l’analyser. Une fois les deux analyses effectuées (matière étrange et tuyau en titane), réglez votre fréquence de sonar sur ces deux trouvailles conjointes. Vous trouverez alors rapidement la canalisation bouchée qui empêche le système de drainage de fonctionner. Pour remplacer cette canalisation, il vous suffira d’en récupérer une nouvelle dans le module de stockage en cherchant sur les étagères.

Ceci fait, retournez à l’ordinateur de la salle de drainage et activez le bouton pour vider la salle de transfert inondée. Ouvrez les capsules se trouvant dans cette salle pour y découvrir le corps d’Anastasia et apprendre qu’elle a été attaquée par la créature. Elle lâche d’ailleurs une barre de métal qui, une fois analysée, révèlera des traces de cette créature, dont le « Mucus hybride » que vous pourrez placer dans votre sonar pour traquer le parcours de la créature et ainsi suivre son parcours dans le Dédale, éviter d’être repoussé par le courant et ainsi atteindre R’lyeh, le Temple.

Vous débarquez au cœur d’une zone très étrange, qui sera le cadre du Chapitre 3 : Le Temple. Pour plus d’informations sur Cthulhu: The Cosmic Abyss, rendez-vous sur notre guide complet.