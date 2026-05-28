Planet Zoo 2 nous laissera nous fera voyager à travers le monde, sortie prévue en octobre sur PC et consoles

Des zoos plus personnalisables que jamais

La promesse de ce Planet Zoo 2, c’est de conserver les bases du premier épisode tout en visant plus grand. Bien plus grand. Avec davantage d’espèces recensées ici, aussi bien terrestres que sous-marines ou encore volantes, cette suite veut offrir plus de diversité. Entre un lion d’Afrique et un toucan toco, en passant par des requins à pointes noires, vous croiserez bien plus d’animaux ici et vous devrez apprendre à connaître leurs habitudes et leurs besoins pour mieux vous en occuper.

On nous promet également que chaque animal sera plus vivant, grâce à de nouvelles animations. La construction d’habitats a elle aussi été améliorée pour proposer plus d’options, que ce soit au niveau des aquariums ou dans les volières. Vous irez en plus de cela voyager dans le monde entier en sortant de votre zoo pour travailler dans ses réserves naturelles qui pourront elles aussi être améliorées.

Ce Planet Zoo 2 sera disponible sur PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 5 et Xbox Series dès le 13 octobre prochain. Plusieurs éditions seront proposées, avec une édition standard à 49,99 € dans un premier temps, tandis qu’une édition Deluxe à 64,99 € donnera accès à 6 nouvelles espèces (aigle royal, tamarin-lion doré, axolotl, fusilier bleu et or, requin-marteau, platax à longues nageoires).