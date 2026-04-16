Aller au Camp Mu

Le chapitre débute alors que vous vous trouvez encore dans le courant du Dédale. Avancez et sortez de l’eau pour déclencher une cinématique et découvrir le Temple. Descendez pour réaliser que certaines portions sont fragiles, nous vous apprendrons un peu plus tard comment les anticiper. Examinez les pierres et indices à l’entrée du Temple tandis que votre corruption augmente. En analysant le stèles, vous débloquez la fréquence « Basalte » sur votre sonar. Activez-la pour vous aider à repérer les autres stèles, cela vous aidera à terminer ce niveau quand vous saurez les déchiffrer un peu plus tard.

Noah arrive enfin au Camp Mu. Profitez-en pour analyser les indices à l’aide des fréquences « Documents » et « Composants électroniques » pour déceler tous les indices et notamment celui concernant des objets à tonalité métallique interférant avec les rituels qui se sont joués ici au sujet de Cthulhu. Notez que cette information est capitale pour suivre la voie à faible corruption à venir.

Suivez ensuite le seul chemin vous menant jusqu’au corps de David Curwen, un membre d’Ocean-I, en piteux état. L’homme a participé au rituel sacrificiel dirigé par sa collègue Selina en la gloire de Cthulhu, mais celui-ci s’est mal terminé et tout le monde a été tué. Désormais sacrifié et crucifié, l’homme est sur le point de fusionner avec ce qui compose en partie la cité de R’lyeh. Notez ici la confirmation qu’Andrew Marsh est toujours en vie et a réussi à franchir le portail dorénavant inaccessible. L’homme en mauvaise posture vous suppliera d’achever sa condition, en terminant le rituel, selon les bonnes indications ou non, dans le but ultime de trouver un moyen d’ouvrir le portail et de le traverser. Vous déclenchez une nouvelle enquête : Rejoindre le portail, où toujours deux voies vous attendent.

Comment rejoindre le portail ?

Nous vous détaillons les deux voies de manière indépendante mais de nombreuses manœuvres sont à réaliser dans les deux cas. Suivez bien chaque étape pour ne pas déroger à la voie et que celle que vous avez choisie se réalise bel et bien.

Voie à basse corruption

Le but de cette voie est de Rétablir la protection sous forme de bouclier du Temple. Le début de la marche à suivre sera similaire à celui de la voie à haute corruption. En explorant la zone, vous trouverez une étendue d’eau en contrebas de l’autel sacrificiel. Repérez la plaque métallique se trouvant juste devant. Analysez-la pour débloquer la fréquence « Alliage inconnu » sur votre sonar, puis utilisez-la pour en repérer d’autres à analyser.

Des ordinateurs se trouvent un peu partout dans la zone du camp de recherche, la plupart ou tous hors service. Analysez les batteries externes se trouvant dans le Camp et près des ordinateurs pour débloquer les fréquences « Lithium » et « Hydroxyde de potassium ». Utilisez les deux fréquences combinées pour rechercher des batteries viables pour vos recherches permettant ainsi d’allumer les ordinateurs éteints. Celles-ci étant assez rares, pensez à les récupérer quand vous avez terminé avec un poste pour poursuivre. Profitez-en pour poursuivre vos analyses à l’aide des fréquences « Documents » et « Composants électroniques » pour déceler tous les indices.

Sur la droite de l’autel sacrificiel, derrière vous, vous repèrerez un échafaudage. En passant dessous, vous atteindrez une sorte de laboratoire d’Ocean-I. Mais juste avant d’y entrer, repérez la tablette gravée et l’ordinateur juste à côté, à rallumer à l’aide d’une batterie externe compatible. Cela vous permettra de comprendre comment Ocean-I a traduit les pierres du Temple, en débloquant une nouvelle interrogation/déduction :

Comment Ocean-I traduisait les gravures du temple ?

Reliez la tablette gravée et les informations obtenues sur l’ordinateur pour résoudre cette déduction et ainsi traduire les inscriptions du Temple.

Rendez-vous au laboratoire en pensant à analyser toutes les stèles que vous croiserez. Cherchez les documents se trouvant ici, notamment celui mentionnant les sols fragiles dus à une algue invasive, il se trouve au fond à gauche près de l’échafaudage plus petit. De l’autre côté du labo, vous repérerez un document vous permettant de débloquer une nouvelle interrogation concernant la base métallique de l’étendue d’eau aperçue plus tôt.

Au centre du laboratoire, vous décèlerez également un cube métallique posé sur la paillasse. Utilisez votre sonar pour le voir réagir à certaines fréquences, mais vous ignorez encore lesquelles plus précisément. Si vous analysez l’ordinateur situé à côté, celui-ci vous apprend que le cube a été découpé d’une plaque métallique, probablement celle près du bassin d’eau sacrificiel.

À quoi servait le socle en métal dégradé par Océan-I ?

Relier le sous-indice « Plaque : Bouclier » pour terminer cette déduction

Ressortez ensuite du laboratoire et utilisez la fréquence « Algue invasive » pour localiser une zone fragile sur le sol près du laboratoire et du grand échafaudage. En tombant dans le précipice, vous vous retrouvez dans une zone inondée. Repérez sous l’eau le grand appareil que vous devez analyser pour débloquer une nouvelle fréquence sur votre sonar, « Electrum ».

En utilisant la fréquence « Electrum » sous l’eau, vous trouverez un objet cylindrique à récupérer pour le placer dans l’espace vide sur la machine pour l’activer et déclencher des flux d’énergie électromagnétique. En fouillant les grottes adjacentes, vous pourrez tomber sur votre premier lichen enrichi (bleu), permettant de rajouter un slot d’énergie dans votre barre en bas ainsi qu’une tablette des anciens (Sonar dynamique). Remontez ensuite en suivant les flux énergétiques pour rejoindre l’autel sacrificiel. Juste à droite de celui-ci se trouve un petit couloir menant à l’antichambre.

Dans cette pièce, trouvez l’enregistrement audio d’une conversation entre Selina Frye et Calla Csonka puis retournez fouiller la stèle portant une couronne en contrebas de l’étendue d’eau, face au portail à activer. Cela vous aidera pour une nouvelle interrogation :

Comment traverser le couloir du secret ?

Fusionner la conversation entre Selina et Calla avec les informations de la stèle portant une couronne en contrebas

L’antichambre mène en réalité à un labyrinthe, qui, comme pour le Dédale, vous mènera en bateau si vous ne suivez pas les instructions. Vous devrez regarder les murs des salles s’ouvrant à vous pour trouver de nouvelles zones à analyser. Une seule règle : si les murs sont vides de nouvelles stèles à analyser, faites demi-tour, sinon continuez tout droit. Si vous suivez cette logique, vous devrez faire ce chemin en partant de la première pièce après l’antichambre :

Demi-tour

Tout droit

Demi-tour

Tout droit

Tout droit

Demi-tour

Dans la dernière salle avant le Sanctuaire secret, vous trouverez un élément d’évolution vous permettant de gagner un cran d’évolution dans votre menu d’évolution et ainsi d’être en capacité d’apprendre de nouvelles compétences. En poursuivant le chemin donné, vous parvenez donc au Sanctuaire secret très mystérieux dans lequel vous trouvez un squelette assis sur un trône de pierre.

Utilisez votre sonar pour déceler pas mal d’indices, mais utilisez surtout la fréquence « Alliage inconnu » pour repérer une nouvelle plaque de métal (comme près du bassin) ainsi qu’un nouveau cube métallique immergé sous l’échafaudage. Cube en main, montez à hauteur de la plaque métallique et utilisez la fréquence « Electrum » pour transformer le cube en sphère et pouvoir l’insérer dans la plaque, rétablissant en partie le courant électromagnétique dans le temple.

Ceci fait, retournez devant l’autel sacrificiel et allez de l’autre côté pour trouver une antichambre immergée très glauque. Si vous regardez les traces énergétiques, vous constatez qu’elles pointent vers le fond de la pièce, fermé. Examinez la zone immergée sur la droite de l’antichambre pour trouver un escalier totalement sous l’eau. Utilisez votre sonar pour vous repérer et suivez les couloirs pour parvenir dans la chambre du piédestal. Utilisez votre fréquence « Alliage inconnu » pour localiser le cube métallique et sa plaque en dessous du trône habité puis placez la sphère acquise grâce à la fréquence « Electrum » pour valider l’étape.

Sortez en direction de la porte fermée pour analyser le mécanisme mural à gauche. La clé se trouve à vos pieds au sol, vous la repèrerez en utilisant la fréquence « Roche astrale » obtenue en analysant le mécanisme mural. Ouvrez la porte et retrouvez la plaque métallique près du bassin sacrificiel. Placez ici le dernier cube obtenu au laboratoire à l’aide de la fréquence « Electrum » pour ouvrir le portail que vous pouvez désormais franchir en sautant dans le bassin devant vous. Ainsi se termine le chapitre menant au Chapitre 4 : L’Autre-Monde.

Voie à haute corruption

Le but de cette voie est de Terminer le rituel sacrificiel de David Curwen. Le début de la marche à suivre sera similaire à celui de la voie à basse corruption. Ainsi, des ordinateurs se trouvent un peu partout dans la zone du camp de recherche, la plupart ou tous hors service. Analysez les batteries externes se trouvant dans le Camp et près des ordinateurs pour débloquer les fréquences « Lithium » et « Hydroxyde de potassium ».

Utilisez les deux fréquences combinées pour rechercher des batteries viables pour vos recherches permettant ainsi d’allumer les ordinateurs éteints. Celles-ci étant assez rares, pensez à les récupérer quand vous avez terminé avec un poste pour poursuivre. Profitez-en pour poursuivre vos analyses à l’aide des fréquences « Documents » et « Composants électroniques » pour déceler tous les indices.

En analysant l’enregistrement audio se trouvant dans une des caisses d’une tente du camp, vous débloquerez une nouvelle interrogation sur « Comment bénir une couronne pour le rituel ? », mais vous ne pourrez la résoudre que plus tard. Pour commencer, vous allez devoir trouver les trois couronnes nécessaires au rituel. L’une d’entre elles se trouve derrière l’autel sacrificiel de David. L’autre se situe sur une stèle à analyser près de la zone des caisses et ordinateurs en contrebas, face au bassin et au portail à ouvrir plus loin. Dans le bassin sacrificiel, vous aurez d’ailleurs une drôle de surprise si vous décidez d’y aller, vous confirmant ce qui se joue ici.

Sinon, analysez-les pour débloquer la fréquence « Orichalque », qui vous permettra de toutes les dénicher dans le Temple. N’oubliez pas aussi d’analyser toutes les stèles qui se situent partout dans le Temple (ainsi que dans les antichambres à découvrir juste après) que vous pouvez repérer grâce à la fréquence « Basalte » de votre sonar. En utilisant vos batteries neuves sur l’ordinateur tout près de l’autel sacrificiel (à droite), et en analysant la pierre gravée à côté, vous débloquez l’interrogation suivante :

Comment Ocean-I traduisait les gravures du temple ?

Reliez la tablette gravée et les informations obtenues sur l’ordinateur pour résoudre cette déduction et ainsi traduire les inscriptions du Temple.

Maintenant que Noah peut traduire ce langage, vous devez apprendre à accomplir le rituel sacrificiel. On vous rappelle que pour cela, vous devrez découvrir et déchiffrer toutes les stèles du temple en utilisant la fréquence « Basalte » pour les localiser. Entrez dans la pièce située à gauche de l’autel de David pour trouver l’antichambre immergée (et pleine de liquide rougeâtre). Plusieurs stèles se trouvent dans cette zone, ainsi qu’en prenant l’escalier immergé sur la droite.

Utilisez votre sonar pour vous repérer et analyser plus loin deux stèles très importantes, notamment celle mentionnant une bénédiction, capitale pour résoudre l’interrogation principale de cette voie. Profitez-en pour équiper la fréquence « Orichalque » pour trouver la dernière couronne non loin de cette dernière stèle, puis revenez près de l’autel de David et reliez les indices pour déduire la marche à suivre pour le rituel.

Comment bénir une couronne pour le rituel ?

Reliez la stèle Bénédiction aux informations de cette interrogation (notamment l’enregistrement évoquant le rituel) pour accomplir la déduction

Vous découvrirez alors que les couronnes doivent être immergées dans du sang obtenu lors d’un sacrifice, en l’occurrence, celui du jour proviendra de David. Plongez chaque couronne dans le sang de l’autel sacrificiel et récupérez-les dans votre inventaire. Vous allez devoir placer les couronnes sur les têtes de trois squelettes disséminés dans le Temple :

Pour commencer, retournez dans l’antichambre immergée, suivez la voie vous ayant menée à la stèle Bénédiction mais continuez tout droit pour rejoindre la Chambre du piédestal. Ici se trouve un squelette assis sur un trône de pierre. Placez la couronne ancienne : Griffes sur sa tête. Si c’est la bonne, Noah vous l’indiquera et vous pouvez poursuivre. Vous avez la possibilité d’utiliser la fréquence « Os humain » du squelette pour trouver ses congénères.

Le second squelette se trouve dans le Sanctuaire secret, accessible depuis l’antichambre à droite de l’autel sacrificiel de David. Dans cette pièce, trouvez l’enregistrement audio d’une conversation entre Selina Frye et Calla Csonka puis retournez fouiller la stèle sur laquelle se tenait une couronne en contrebas de l’étendue d’eau, face au portail à activer. Cela vous aidera pour une nouvelle interrogation :

Comment traverser le couloir du secret ?

Fusionner la conversation entre Selina et Calla avec les informations de la stèle portant une couronne en contrebas

L’antichambre mène en réalité à un labyrinthe, qui, comme pour le Dédale, vous mènera en bateau si vous ne suivez pas les instructions. Vous devrez regarder les murs des salles s’ouvrant à vous pour trouver de nouvelles zones à analyser. Une seule règle : si les murs sont vides de nouvelles stèles à analyser, faites demi-tour, sinon continuez tout droit. Si vous suivez cette logique, vous devrez faire ce chemin en partant de la première pièce après l’antichambre :

Demi-tour

Tout droit

Demi-tour

Tout droit

Tout droit

Demi-tour

Dans la dernière salle avant le Sanctuaire secret, vous trouverez un élément d’évolution vous permettant de gagner un cran d’évolution dans votre menu d’évolution et ainsi d’être en capacité d’apprendre de nouvelles compétences. En poursuivant le chemin donné, vous parvenez donc au Sanctuaire secret très mystérieux dans lequel vous trouvez un squelette assis sur un trône de pierre. Placez sur sa tête la couronne ancienne : Œil.

Revenez ensuite sur vos pas et rejoignez la plaque métallique près du bassin en contrebas de l’autel sacrificiel pour placer sur la tête du dernier squelette se trouvant-là, la couronne ancienne : Tentacules. Vous pouvez maintenant assister au rituel sacrificiel, qui n’est pas des plus beaux à voir. Vous recevrez également une visite étonnante, mais nous ne vous gâcherons pas la surprise. Après cela, sautez dans le bassin en direction du portail et franchissez-le pour terminer ce chapitre et commencer le Chapitre 4 : L’Autre-Monde. Pour plus d’informations sur Cthulhu: The Cosmic Abyss, rendez-vous sur notre guide complet.