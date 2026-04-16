Chapitre 3 : Le Temple – Cthulhu: The Cosmic Abyss

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Grâce à vos efforts, vous avez trouvé votre chemin dans le Dédale. Parvenant au Temple, vous allez faire de nombreuses découvertes, aussi morbides qu’inquiétantes, tandis que de lourdes décisions devront être prises dans le Chapitre 3 : Le Temple, de Cthulhu: The Cosmic Abyss.

cthulhu: the cosmic abyss chapitre 3 soluce le temple
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Jaquette de Cthulhu: The Cosmic Abyss
Cthulhu: The Cosmic Abyss
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Date de sortie : 16/04/2026

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