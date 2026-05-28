Street Fighter 6 : Le mode World Tour cessera d’être mis à jour avec du nouveau contenu dès la saison 4 du jeu

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Avant de vous laisser vous mesurer à des adversaires dans le monde entier, Street Fighter 6 vous proposait d’apprendre les bases de son gameplay via un mode World Tour dans lequel notre avatar devenait peu à peu le disciple de tous les personnages jouables du jeu. Un mode solo avec ses défauts et ses qualités, mais vendu comme étant très important lors du lancement de ce sixième épisode. Trois ans plus tard, il n’est plus aussi essentiel, c’est pourquoi Capcom prévient que l’ajout de nouveau contenu pour ce mode s’arrête ici.

Street Fighter 6

Le voyage s’arrête là pour notre avatar

C’est aujourd’hui que Street Fighter 6 accueille le personnage d’Ingrid dans ses rangs, et avec elle, une mise à jour importante qui ajoute quelques costumes ainsi qu’une sorte de fin pour le mode World Tour. On apprend cela dans un tweet publié par le compte officiel du jeu, qui prévient que l’histoire d’Ingrid sera la dernière de ce mode :

« Veuillez noter qu’Ingrid sera le dernier personnage à recevoir du contenu narratif supplémentaire pour le mode World Tour lors de sa sortie. Le contenu World Tour ajouté précédemment restera jouable. »

Autrement dit, même si la saison 4 devrait être officialisée d’ici peu de temps, les personnages qui seront intégrés ne disposeront pas d’épisodes spéciaux dans le mode World Tour. Celui-ci restera bien jouable avec tout le contenu sorti précédemment, mais Capcom décide donc que les prochains personnages n’auront pas réellement de lien avec ce mode. On ignore pourquoi, si ce n’est pour se concentrer sur d’autres choses à l’avenir, à l’heure où ce mode World Tour n’était plus aussi indispensable.

À voir maintenant qui seront les prochains personnages de Street Fighter 6, mais notre petit doigt nous dit que l’une des conférences estivales devrait lever le voile à ce sujet.

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Jaquette de Street Fighter 6
Street Fighter 6
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Date de sortie : 02/06/2023

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En savoir plus

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