Ce chapitre, très court, fera office de fin et d’épilogue à votre aventure. Le déroulement de celui-ci sera joué en fonction de vos choix lors de l’aventure, mais également au regard de votre taux de corruption. Vous pourrez ainsi obtenir l’une des six fins disponibles.

Au commencement de ce chapitre, suivez le seul chemin possible. Vous ne pouvez pas analyser ni faire autre chose que rejoindre une pièce dans laquelle se trouve un bassin abyssal. Plongez puis remontez à la surface pour constater que vous avez changé de lieu. Bienvenue au Cœur de la prison de Cthulhu. Sortez de l’eau, grimpez les escaliers et suivez la cinématique qui se joue devant vous, aux nombreuses révélations. Interagissez quand cela vous est demandé (notamment auprès du corps présent au sol) puis profitez du spectacle en prenant garde au dernier choix que vous ferez…

Félicitations ! Vous venez de terminer l’histoire de Cthulhu: The Cosmic Abyss ! Vous pouvez désormais rejouer les différents niveaux en créant de nouveaux fichiers de sauvegarde pour tenter de déclencher de nouvelles fins à votre aventure. Nous espérons que cette soluce vous a plu, n’hésitez pas si vous avez la moindre question, à la poster en commentaire. Pour plus d’informations sur Cthulhu: The Cosmic Abyss, rendez-vous sur notre guide complet.