Liste des Trophées / Succès – Cthulhu: The Cosmic Abyss
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Rédigé par Florian
Cthulhu: The Cosmic Abyss est le nouveau thriller d’enquête lovecraftien des bordelais de Big Bad Wolf. Vous promettant une aventure épique dans les contrées légendaires et mythiques de R’lyeh, il se pourrait bien que vous ne reveniez pas indemne d’un voyage aussi énigmatique que profondément vital à la survie de l’humanité. Découvrez ci-dessous la liste des trophées et succès du jeu.
Cthulhu: The Cosmic Abyss propose 28 Trophées dont 1 Platine, 5 Or, 14 Argent et 8 Bronze. Pour toute aide, soluce ou astuce sur le jeu, retrouvez notre guide complet ainsi que la soluce de chaque chapitre et toutes les réponses à vos questions dans notre FAQ.
SommaireToggle
Platine
- Agent de l’Ancile
Débloquer tous les trophées
Or
- Un nouveau veilleur
Empêcher le réveil de Cthulhu
- Charge maximale
Trouver toutes les améliorations d’energie
- Agent augmenté
Trouver toutes les évolutions
- Mens sana
Terminer le jeu sans dépasser le seuil de corruption
- Abysse cosmique
Remplacer le veilleur
Argent
- Sésame, ouvre-toi
Déverrouiller un mécanisme yith à l’aide du sonar
- Où suis-je ?
Se téléporter à l’aide de l’étoile de Shamash
- Au-delà des sens
À l’aide du sonar, révéler les tentacules invisibles du gardien de la citadelle
- Linguiste
Traduire la langue de la grande race de Yith
- Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtagn
Traduire les stèles du temple
- Macro-ondes
Révéler 25 indices différents à l’aide des fréquences sonar
- Addict
Utiliser 10 doses de Lichen
- Inspecteur
Trouver 10 sous-informations en inspectant des objets
- Élémentaire
Résoudre 15 déductions
- Merci Key
Analyser 25 indices
- Mieux que Pandore
Ouvrir la porte sans laisser la matière se répandre
- La voix de son maître
Atteindre l’étoile sans tuer le gardien
- En eaux profondes
Recomposer le sceau et détruire le profond
- À contre-courant
Traverser le dédale sans recomposer le totem maudit
Bronze
- Que la lumière soit
Réactiver la station PIT
- Artiste
Recomposer le dessin de Mei
- La Dernière porte
Atteindre la prison
- La Citadelle
Obtenir l’étoile de Shamash
- L’Autre-Monde
Quitter l’autre monde
- Le Temple
Échapper au profond
- L’Excavation
Traverser le dédale
- L’Éveil
Retrouver Mei dans l’Autre-Monde
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Date de sortie : 16/04/2026