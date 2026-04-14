cthulhu: the cosmic abyss

Hades II se met à jour pour fêter le lancement de ses versions PS5 et Xbox Series

La trilogie Gothic revient sur consoles en marge de la sortie du remake du premier épisode

Sony annonce un nouveau casque et un nouvel écran 720Hz pour sa gamme Inzone, le H6 Air et le M10S II

The Blood of Dawnwalker : Le PDG du studio n’a pas peur de la comparaison avec The Witcher

Un ancien designer de Naughty Dog revient sur la culture du crunch qui existe au sein du studio depuis The Last of Us

L’équipe derrière Wuchang: Fallen Feathers aurait été démantelée

Sur Steam, Krafton n’apparaît même plus en tant qu’éditeur pour Subnautica 2

Pour la nouvelle PDG de Xbox, Asha Sharma, le Xbox Game Pass est devenu trop cher

La version Switch 2 d’Overwatch (Overwatch 2) sort aujourd’hui pour la saison 2 du jeu

Le tournage du film The Legend of Zelda est désormais terminé

Sony développe un film animé Bloodborne coproduit avec Jacksepticeye

007 First Light est victime d’une grosse fuite à cause de l’organisme de classification indonésien, la fin du jeu circule déjà

Warhammer Classics ramène une vingtaine de jeux sur Steam, avec des classiques sortis les 30 dernières années

Physint : Le prochain jeu de Hideo Kojima recrute quelqu’un « à la Mads Mikkelsen » en tant qu’antagoniste

Games Made in France sera bientôt de retour, le line-up se dévoile en vidéo

Metro 2039 : Xbox nous donne rendez-vous le 16 avril pour découvrir le nouveau jeu de la saga de 4A Games

Splatoon Raiders et le prochain Fire Emblem apparaissent chez l’organisme PEGI, bientôt des annonces ?

Fable : Alors qu’une rumeur évoque un report potentiel, Playground Games réaffirme que le jeu est prévu pour cet automne

Epic Games travaillerait sur un extraction shooter avec des personnages Disney selon Bloomberg, l’éditeur dément

Pete Hines revient sur son départ de Bethesda en pointant du doigt Microsoft « qui n’est ni authentique ni sincère »

Rockstar (GTA 6) est victime d’un nouveau piratage, qui n’a pas de grandes incidences selon le studio

Les sorties jeux vidéo de la semaine du 13 avril (Pragmata, Replaced, Tomodachi Life…)

Débrief : Star Wars Eclipse, Layton, Don’t Starve et résumé Triple-i Initiative