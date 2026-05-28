Le mythique Donkey Kong 64 revient sur Nintendo Switch avec l’abonnement Switch Online

C’est l’heure de relancer le DK Rap

Un nouveau jeu Nintendo 64 sera donc bientôt ajouté au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, et pas n’importe lequel. Revivez l’aventure de Donkey Kong dans Donkey Kong 64, jeu de plateformes en 3D dans lequel vous irez combattre King K.Rool. Et pas juste avec Donkey Kong d’ailleurs, puisque le jeu nous permet également de contrôler l’incontournable Diddy Kong, Tiny Kong et sa chevelure hélicoptère, Lanky Kong et ses longs bras, et enfin le puissant Chunky Kong. Cinq personnages jouables qui permettaient au jeu de varier les plaisirs, parfois même un peu trop.

Un épisode en 3D que l’on doit à Rare, et que l’on ne présente plus, qui aura fait les belles heures de la Nintendo 64, même s’il n’est pas forcément le plus apprécié de la saga. Les abonnés Nintendo Switch Online + Pack additionnel pourront à nouveau profiter de ce Donkey Kong 64 dès le 4 juin prochain sur les deux Nintendo Switch.