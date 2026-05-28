Le mythique Donkey Kong 64 revient sur Nintendo Switch avec l’abonnement Switch Online

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L’abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel ne repose que sur un seul argument : la nostalgie. Il faut dire que c’est efficace, puisque même si l’on a bien droit à d’autres avantages comme des DLC compris dans le service, on s’abonne aussi avant tout pour profiter des jeux de notre enfance. Comme Donkey Kong 64, qui aura sans doute bercé pas mal de trentenaires ici.

Donkey Kong 64

C’est l’heure de relancer le DK Rap

Un nouveau jeu Nintendo 64 sera donc bientôt ajouté au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, et pas n’importe lequel. Revivez l’aventure de Donkey Kong dans Donkey Kong 64, jeu de plateformes en 3D dans lequel vous irez combattre King K.Rool. Et pas juste avec Donkey Kong d’ailleurs, puisque le jeu nous permet également de contrôler l’incontournable Diddy Kong, Tiny Kong et sa chevelure hélicoptère, Lanky Kong et ses longs bras, et enfin le puissant Chunky Kong. Cinq personnages jouables qui permettaient au jeu de varier les plaisirs, parfois même un peu trop.

Un épisode en 3D que l’on doit à Rare, et que l’on ne présente plus, qui aura fait les belles heures de la Nintendo 64, même s’il n’est pas forcément le plus apprécié de la saga. Les abonnés Nintendo Switch Online + Pack additionnel pourront à nouveau profiter de ce Donkey Kong 64 dès le 4 juin prochain sur les deux Nintendo Switch.

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Un jeu de plus à ajouter dans votre backlog de l’été Maseylia: Echoes of the Past fait donc son retour à l’AG French Direct avec une nouvelle vidéo à la clé, ce qui nous donne l’occasion de redécouvrir ce jeu de plateformes dynamique au style épuré (avec une direction artistique inspirée de Moebius, ce qui se remarque aisément) qui repose sur une structure de metroidvania avec une grande map composée de six biomes interconnectés. On remarque que certaines zones offrent une manière de se déplacer qui est différente, et l’exploration de cette grande carte nous demandera de bien ouvrir l’œil si l’on souhaite en dénicher tous les secrets et les passages bien cachés. Vous pourrez tester tout cela très bientôt dans la mesure où Maseylia: Echoes of the Past était venu pour nous présenter sa date de sortie. Il arrivera donc dans quelques petites semaines, à savoir le 19 juin prochain sur PC. Le jeu sortira plus tard sur PS5, Xbox Series et les deux Switch. Et si vous n’avez pas envie d’attendre, une démo du jeu est disponible sur Steam. Pour en savoir un peu plus sur ce projet, vous pouvez aussi consulter notre…

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