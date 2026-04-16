Au commencement du jeu, il se pourrait que vous ne compreniez pas grand-chose à ce qu’il se passe ici. Vous voguez sur des eaux survenues suite à une nouvelle inondation inexpliquée, dans un futur proche. Vous incarnez Noah, agent de la division Ancile (dérivée d’Interpol s’occupant des affaires occultes) chargé d’enquêter sur la mystérieuse disparition de Mei, une de vos collègues, en compagnie d’Elsa, une autre de vos collègues.

Sans nouvelles depuis plusieurs semaines, vous allez devoir vous rendre à son domicile pour comprendre ce qu’il se passe. Une fois sur les lieux, contournez la maison par la gauche, déplacez le pot de fleurs et rampez sous les planches. Plus loin, vous faites la connaissance de Key, votre IA qui vous sera d’une grande utilité pour le reste de l’aventure.

Vous avez la possibilité d’utiliser plus ou moins Key en fonction du mode souhaité : Investigation et Exploration. Pensez-y si vous êtes bloqués.

Grimpez à l’étage par la brèche dans la façade pour descendre une fois à l’intérieur et ouvrir la porte à Elsa restée devant. En explorant la maison de Mei, vous découvrirez divers objets et notes faisant référence à l’affaire sur laquelle celle-ci travaillait, tout en vous rendant compte d’un penchant pour la démence. L’exploration dans Cthulhu: The Cosmic Abyss s’établit sur l’analyse de diverses preuves et multiples indices. Observez tout ce que vous trouvez pour dégotter des indices mineurs et des indices majeurs, en plus d’indices cachés à obtenir quand vous ferez tourner des objets sur eux-mêmes.

En observant les notes présentes dans la pièce où se trouve l’ordinateur de Mei, vous apprenez l’existence de pierres qui auraient une énergie particulière, comme si elles étaient vivantes. Vous dénicherez d’ailleurs des pierres un peu partout, dont les premières sur la table basse derrière vous (Elbaïte verte et Hécatolite, non utiles ici). Avant d’aller plus loin, descendez au sous-sol près de l’escalier pour déceler une pièce fermée contenant une étrange substance extradimensionnelle, ainsi que deux emplacements destinés à contenir un objet. Vous déclenchez votre première enquête, Ouvrir le portail.

Comment ouvrir le portail ?

Remontez et retournez dans la pièce adjacente à celle de l’ordinateur pour trouver une fresque murale incomplète. Vous trouverez des feuilles éparpillées au sol et sur le bureau derrière vous, à replacer au bon endroit pour reconstituer la fresque. Noah vous indiquera quand ce sera terminé. Le dessin complet vous indiquera en réalité qu’il faut placer des pierres dans la pièce du sous-sol et vous indiquera où placer ces dites pierres.

Pour vous aider, vous pouvez analyser les pierres déjà repérées pour débloquer la fréquence « Minéral » de votre sonar pour rechercher toutes les pierres présentes dans la maison. Sur le mur du sous-sol, deux pierres sont donc nécessaires :

La pierre de gauche est du Basalte : elle se situe à la tête du matelas dans la pièce de la fresque murale.

: elle se situe à la tête du matelas dans la pièce de la fresque murale. La pierre de droite est du Quartz fusionné : vous la trouverez dans le bureau de Mei.

Une fois les deux pierres en poche (pensez à les prendre dans votre inventaire), retournez au sous-sol et placez-les dans leur emplacement (voir ci-dessous), pour déclencher une longue cinématique d’introduction à l’univers. Vous ne reprendrez le contrôle de Noah que huit mois plus tard, mais sans Elsa, portée disparue dans la brèche du portail avec votre drôle de rencontre avec Mei. Vous vous réveillerez sur un bateau en direction d’une expédition dans le cadre du Chapitre 2 : L’Excavation.

Pour plus d’informations sur Cthulhu: The Cosmic Abyss, rendez-vous sur notre guide complet.