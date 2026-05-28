Le réalisateur de Pragmata adorerait travailler sur une suite, mais précise que ce n’est pas de son ressort

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Succès surprise de ces dernières semaines, Pragmata est presque désormais une marque sur laquelle il faut compter chez Capcom. L’éditeur lui-même ne s’attendait sans doute pas à ce que le jeu dépasse les 2 millions de ventes aussi rapidement, et en parle désormais comme d’une licence, signifiant que ce n’est là qu’un premier jeu avant d’autres projets. GamesRadar+ est allé demander à Yonghee Cho, réalisateur du titre, et Naoto Oyama, producteur, leur avis à ce sujet.

Pragmata

L’envie est là, mais la décision n’est pas prise

Pragmata a beau devenir une licence, vous vous doutez bien que le travail sur une suite n’a pas encore commencé. En évoquant un potentiel second épisode, Naoto Oyama botte quelque peu en touche en disant d’abord se concentrer sur ce premier épisode :

« Honnêtement, je ne sais pas ce que l’avenir nous réserve. Comme vous l’avez dit, Pragmata est sorti il ​​y a seulement un mois, donc pour l’instant, je me concentre sur le fait de permettre au plus grand nombre de personnes possible de découvrir le jeu. Je me concentre sur Pragmata en lui-même. »

Le réalisateur Yonghee Cho exprime quant à lui directement son envie de travailler sur une suite, mais il prévient que ce n’est pas lui qui prend les décisions. Comprenez par là que ce projet de suite n’est pas encore dans les plans et/ou validé :

« Bien sûr, j’adorerais voir une suite. Mais je ne suis pas le seul à décider, donc malheureusement, je ne peux pas en dire plus. »

Capcom a encore tout le temps d’y réfléchir en analysant comme il se doit le succès de ce premier épisode, afin de prendre les bonnes décisions par la suite. Rien ne presse.

Pragmata est disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. N’hésitez pas à lire notre guide complet pour vous aider à avancer.

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Jaquette de Pragmata
Pragmata
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Date de sortie : 17/04/2026

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