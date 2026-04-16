Vous trouverez dans ce guide l’intégralité des fins possibles dans Cthulhu: The Cosmic Abyss ainsi que les conditions pour les obtenir. Nous n’avons pas le choix que de spoiler ce qui vous attend, lisez donc le contenu de ce guide en connaissance de cause.

Pour tenter de nouvelles fins, revenez au menu principal et choisissez « Recommencer le niveau » devant le chapitre pendant lequel vous souhaitez modifier votre choix de corruption. Attention, cela s’enregistrera sur un nouveau slot de sauvegarde, laissant votre sauvegarde initiale inchangée. Toutes vos actions postérieures à ce niveau sont par conséquent supprimées, vous forçant à tout refaire pour assister à la fin voulue.

Niveau de corruption trop haut

La fin affichée dépendra de votre choix au moment d’utiliser l’artefact arraché de la tête du Veilleur. On parle ici de choix uniquement effectués dans le sens d’une haute corruption par Cthulhu quand le choix nous était laissé (voir nos guides pour cela — choix concernant les chapitres 2, 3, 5 et 6), afin que le niveau de corruption maximal soit atteint.

Fin 1 : choisissez d’utiliser l’artefact pour détruire l’Étoile de Shamash OU lancez-le à Elsa Cthulhu est enfermé à nouveau mais vous devenez vous-même un Yith

Fin 2 : choisissez de lancer l’artefact à Elsa Cthulhu est enfermé à nouveau mais vous devenez vous-même un Yith

Fin 3 : choisissez Key (et donc d’utiliser l’artefact sur vous-même) Key est parvenu à ses fins : Cthulhu est libéré et détruit l’univers tout entier



Niveau de corruption relativement bas

Ces fins n’arriveront que si vous optez pour des résolutions à corruption « basse », suffisamment pour que votre niveau de corruption reste en dessous de la limite exprimée par le jeu.

Fin 1 : choisissez d’utiliser l’artefact pour détruire l’Étoile de Shamash Tout le monde survit, une scène dans les bureaux de l’Ancile vous explique la version officiellement retenue

Fin 2 : choisissez de lancer l’artefact à Elsa Noah seul survit, une scène dans les bureaux de l’Ancile vous explique la version officiellement retenue

Fin 3 : choisissez Key (et donc d’utiliser l’artefact sur vous-même) Key est parvenu à ses fins : Cthulhu est libéré et détruit l’univers tout entier



Voilà qui devrait vous aider à trouver toutes les fins possibles dans Cthulhu: The Cosmic Abyss. Pour plus d’informations sur le jeu, rendez-vous sur notre guide complet.