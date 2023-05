Voici tout ce qu’il faut savoir sur Baizhu dans Genshin Impact.

Présentation de Baizhu

Rareté : ★★★★★

: ★★★★★ Élément : Dendro

: Dendro Arme : Catalyseur

: Catalyseur Seiyū : Kōji Yusa

: Kōji Yusa Anniversaire : 25 avril

: 25 avril Date d’arrivée en bannière : 02 mai 2023

Description officielle : « Le propriétaire du Cottage Bubu, un serpent blanc appelé Changsheng l’accompagnant. Médecin extrêmement compétent, ses véritables intentions restent cependant un mystère. »

Compétences

Compétences actives

Attaque normale : Enchaîne jusqu’à 4 attaques qui infligent des dégâts Dendro vers l’avant.

: Enchaîne jusqu’à 4 attaques qui infligent des dégâts Dendro vers l’avant. Attaque chargée : Consomme de l’endurance pour infliger des dégâts Dendro de zone vers l’avant après un court délai.

: Consomme de l’endurance pour infliger des dégâts Dendro de zone vers l’avant après un court délai. Attaque plongeante : Plonge depuis les airs en concentrant ses pouvoirs Dendro, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts Dendro de zone à l’impact.

: Plonge depuis les airs en concentrant ses pouvoirs Dendro, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts Dendro de zone à l’impact. Diagnostic universel : Contrôle un esprit de gaze qui se promène et attaque les ennemis proches, infligeant des dégâts Dendro. Après avoir effectué 3 attaques ou s’il n’y a pas d’ennemis à proximité, l’esprit revient et soigne tous les personnages de l’équipe à proximité selon les PV max de Baizhu.

: Contrôle un esprit de gaze qui se promène et attaque les ennemis proches, infligeant des dégâts Dendro. Après avoir effectué 3 attaques ou s’il n’y a pas d’ennemis à proximité, l’esprit revient et soigne tous les personnages de l’équipe à proximité selon les PV max de Baizhu. Reviviscence holistique : Entre dans l’état Ordonnance impulsive, créant un bouclier aseptique qui absorbe les dégâts Dendro 250 % plus efficacement. Pendant cet état, un nouveau bouclier aseptique est généré toutes les 2,5 secondes. Dans les circonstances suivantes, le bouclier aseptique soigne votre personnage déployé selon les PV max de Baizhu et libère une veine d’aura pour attaquer les ennemis en infligeant des dégâts Dendro : Lorsqu’un personnage est sous la protection d’un bouclier aseptique et qu’un nouveau bouclier aseptique est généré. Lorsque les effets du bouclier aseptique prennent fin ou lorsqu’il est détruit.

: Entre dans l’état Ordonnance impulsive, créant un bouclier aseptique qui absorbe les dégâts Dendro 250 % plus efficacement. Pendant cet état, un nouveau bouclier aseptique est généré toutes les 2,5 secondes. Dans les circonstances suivantes, le bouclier aseptique soigne votre personnage déployé selon les PV max de Baizhu et libère une veine d’aura pour attaquer les ennemis en infligeant des dégâts Dendro :

Compétences passives

Cinq fortunes perpétuelles : Baizhu obtient différents effets selon les PV de votre personnage déployé : Si les PV de ce dernier sont inférieurs à 50 %, Baizhu obtient un bonus de soins de 20 %. Si les PV de ce dernier sont supérieurs ou égaux à 50 %, Baizhu bénéficie d’un bonus de dégâts Dendro de 25 %.

: Baizhu obtient différents effets selon les PV de votre personnage déployé : Terre mère : Les personnages soignés par un bouclier aseptique obtiennent l’effet Année de la chance boisée : pour chaque tranche de 1 000 PV max que Baizhu possède jusqu’à 50 000 PV, les dégâts infligés par leurs réactions de Brûlure, de Fleurissement, d’Exubérance et de Bourgeonnement augmentent de 2 % et ceux infligés par leurs réactions de Suractivation et de Propagation augmentent de 0,8 %, pendant 6 secondes.

: Les personnages soignés par un bouclier aseptique obtiennent l’effet Année de la chance boisée : pour chaque tranche de 1 000 PV max que Baizhu possède jusqu’à 50 000 PV, les dégâts infligés par leurs réactions de Brûlure, de Fleurissement, d’Exubérance et de Bourgeonnement augmentent de 2 % et ceux infligés par leurs réactions de Suractivation et de Propagation augmentent de 0,8 %, pendant 6 secondes. Bienfait herbacé : Lorsque Baizhu fait partie de l’équipe, interagir avec certains objets récoltables soigne votre personnage déployé pour une valeur équivalant à 2,5 % des PV max de Baizhu.

Constellation

Regard attentif : Confère une utilisation supplémentaire de Diagnostic universel.

: Confère une utilisation supplémentaire de Diagnostic universel. Discernement incisif : Lorsque votre personnage déployé touche un ennemi proche avec une attaque, Baizhu libère un esprit divisé de gaze. L’esprit divisé de gaze effectue une attaque avant de revenir, infligeant des dégâts Dendro pour une valeur équivalant à 250 % de l’ATQ de Baizhu et soignant pour 20 % du soin de l’esprit de gaze de Diagnostic universel. Les dégâts infligés de cette manière sont considérés comme des dégâts de compétence élémentaire. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 5 secondes.

: Lorsque votre personnage déployé touche un ennemi proche avec une attaque, Baizhu libère un esprit divisé de gaze. L’esprit divisé de gaze effectue une attaque avant de revenir, infligeant des dégâts Dendro pour une valeur équivalant à 250 % de l’ATQ de Baizhu et soignant pour 20 % du soin de l’esprit de gaze de Diagnostic universel. Les dégâts infligés de cette manière sont considérés comme des dégâts de compétence élémentaire. Cet effet peut être déclenché une fois toutes les 5 secondes. Stabilisation complète : Niveau d’aptitude Reviviscence holistique +3.

: Niveau d’aptitude Reviviscence holistique +3. Perception ancienne : La maîtrise élémentaire de tous les personnages de l’équipe à proximité augmente de 80 points pendant 15 secondes après l’utilisation de Reviviscence holistique.

: La maîtrise élémentaire de tous les personnages de l’équipe à proximité augmente de 80 points pendant 15 secondes après l’utilisation de Reviviscence holistique. Fluctuations déroutantes : Niveau d’aptitude Diagnostic universel +3.

: Niveau d’aptitude Diagnostic universel +3. Purification du qi : Les dégâts infligés par la veine d’aura de Reviviscence holistique augmentent d’une valeur équivalant à 8 % des PV max de Baizhu. De plus, lorsque l’esprit de gaze ou l’esprit divisé de gaze touche un ennemi, il y a 100 % de chances de créer un bouclier aseptique de Reviviscence holistique. Cet effet peut être déclenché une fois par esprit de gaze ou esprit divisé de gaze.

Comment jouer Baizhu ?

En jetant un oeil à son kit, on comprend très bien quel sera le rôle de Baizhu sur le terrain. Il agira en tant que support Dendro off-field avec la possibilité de générer des graines Dendro à faire exploser, tout en vous protégeant avec son bouclier et en vous soignant. Il attaquera donc peu avec ses attaques normales en dehors de quelques coups pour créer des graines.

Bien qu’il soit possible de le jouer plus offensif, son rôle le plus efficace est celui de support, notamment pour compléter les autres personnages Dendro ou pour simplement ajouter un soin Dendro qui va par exemple libérer un Bennett, une Jean voire même un Zhongli (même si son bouclier n’est pas aussi performant).

Avec qui jouer Baizhu ?

Baizhu est assez facile à placer dans votre équipe, surtout si vous avez déjà un personnage Dendro. On le recommandera donc pour des équipes basées sur les réactions Dendro avec Hydro et Electro, qu’il soit seul ou non.

Meilleur équipement pour Baizhu

Quelle arme pour Baizhu ?

Malice : Peut augmenter les PV tout en accordant de la recharge, parfaite arme free-to-play pour le personnage

: Peut augmenter les PV tout en accordant de la recharge, parfaite arme free-to-play pour le personnage Code de Favonius : Pour booster la recharge plus efficacement

Meilleur set pour Baizhu

Souvenir de forêt (2 ou 4 pièces) : Le meilleur set pour Baizhu, surtout en 4 pièces quand le personnage accompagne un autre Dendro.

: Le meilleur set pour Baizhu, surtout en 4 pièces quand le personnage accompagne un autre Dendro. Ancien rituel royal (4 pièces) : On recommandera surtout le 4 pièces ici, plus utile, qui va venir booster fréquemment l’attaque des personnages.

: On recommandera surtout le 4 pièces ici, plus utile, qui va venir booster fréquemment l’attaque des personnages. Emblème du destin brisé (2 ou 4 pièces) : Baizhu aura besoin de recharge donc ce set peut palier à cela

: Baizhu aura besoin de recharge donc ce set peut palier à cela Ténacité du Millelithe (2 pièces) : Pour compléter un autre set avec des PV en plus, mais pas besoin du 4 pièces ici.

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : Recharge d’énergie / PV%

: Recharge d’énergie / PV% Coupe : PV%

: PV% Coiffe/Couronne : PV%

Quelles sub-statistiques en premier pour Baizhu ?

PV Recharge d’énergie Maîtrise élémentaire Taux Critique Dégâts Critique

Matériaux d’élévation et d’aptitudes de Baizhu

Matériaux d’élévation

Voici tout ce qu’il faudra pour monter en élévation le niveau de Baizhu :

Niveau 20 : 1 x Eclat d’émeraude nagadus / 3 x Muguet bleu / 3 x Spores de Fongus / 20.000 moras

: 1 x Eclat d’émeraude nagadus / 3 x Muguet bleu / 3 x Spores de Fongus / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment d’émeraude nagadus / 2 x Anneau de sombreur éternelle / 10 x Muguet bleu / 15 x Spores de Fongus / 40.000 moras

: 3 x Fragment d’émeraude nagadus / 2 x Anneau de sombreur éternelle / 10 x Muguet bleu / 15 x Spores de Fongus / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment d’émeraude nagadus / 4 x Anneau de sombreur éternelle / 20 x Muguet bleu / 12 x Pollen fluorescent

/ 60.000 moras

: 6 x Fragment d’émeraude nagadus / 4 x Anneau de sombreur éternelle / 20 x Muguet bleu / 12 x Pollen fluorescent / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau d’émeraude nagadus / 8 x Anneau de sombreur éternelle / 30 x Muguet bleu / 18 x Pollen fluorescent

/ 80.000 moras

: 3 x Morceau d’émeraude nagadus / 8 x Anneau de sombreur éternelle / 30 x Muguet bleu / 18 x Pollen fluorescent / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Morceau d’émeraude nagadus / 12 x Anneau de sombreur éternelle / 45 x Muguet bleu / 12 x Poussière cristalline de sporange / 100.000 moras

: 6 x Morceau d’émeraude nagadus / 12 x Anneau de sombreur éternelle / 45 x Muguet bleu / 12 x Poussière cristalline de sporange / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre d’émeraude nagadus / 20 x Anneau de sombreur éternelle / 60 x Muguet bleu / 24 x Poussière cristalline de sporange / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude de Baizhu

Voici les matériaux et guides requis pour monter les aptitudes :

Enseignement / Guide / Philosophie de l’Or

Spores de Fongus / Pollen fluorescent / Poussière cristalline de sporange

Fougère du monde luxuriant

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.