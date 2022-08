Le Voyageur (ou la Voyageuse) est un personnage à part dans Genshin Impact, peut changer d’élément en se rendant à une statue des Sept. Après l’Anémo, le Géo, l’Electro, notre personnage peut désormais changer son élément pour adopter le Dendro, le nouvel élément apporté par la région de Sumeru. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le build du Voyageur Dendro.

Présentation du Voyageur (Dendro)

Rareté : ★★★★★

: ★★★★★ Élément : Dendro

: Dendro Arme : Epée à une main

: Epée à une main Seiyū : Shun Horie ou Aoi Koga

Description officielle : « Un voyageur venant d’un autre monde qui a été séparé de sa sœur. Il débute son périple à la recherche des Sept Archons de Teyvat dans l’espoir de la retrouver. »

Compétences

Compétences actives

Attaque normale – Fendoir exotique : Enchaîne jusqu’à 5 coups d’épée.

: Enchaîne jusqu’à 5 coups d’épée. Attaque chargée : Consomme de l’endurance pour déclencher deux coups d’épée rapides.

: Consomme de l’endurance pour déclencher deux coups d’épée rapides. Attaque plongeante : Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts de zone à l’impact.

: Plonge depuis les airs pour frapper le sol, infligeant des dégâts aux ennemis en chemin et des dégâts de zone à l’impact. Gerbe acérée : D’un coup de lame, vous libérez une gerbe de feuilles acérées comme des rasoirs en avant pour infliger des dégâts Dendro.

: D’un coup de lame, vous libérez une gerbe de feuilles acérées comme des rasoirs en avant pour infliger des dégâts Dendro. Manifestation surgente : En faisant appel à la puissance de la flore autour de vous, vous créez un lotus lumineux. Ce dernier attaque les ennemis à portée de façon continue, infligeant des dégâts Dendro. Le lotus lumineux subit les changements suivants au contact des éléments Hydro, Électro ou Pyro : Hydro : la portée du lotus et la zone d’effet de ses attaques augmentent. Électro : la VIT d’attaque du lotus augmente. Pyro : le lotus disparaît après un court délai en exposant, infligeant des dégâts Dendro de zone. Le lotus lumineux ne peut faire l’objet que d’une seule transfiguration lotumineuse. Le voyageur ne peut générer qu’un seul lotus lumineux à la fois.

: En faisant appel à la puissance de la flore autour de vous, vous créez un lotus lumineux. Ce dernier attaque les ennemis à portée de façon continue, infligeant des dégâts Dendro. Le lotus lumineux subit les changements suivants au contact des éléments Hydro, Électro ou Pyro :

Compétences passives

Luxe verdoyant : Chaque point de maîtrise élémentaire que le Voyageur possède augmente les dégâts infligés par Gerbe acérée de 0,15%, et ceux de Manifestation surgente de 0,1 %

: Chaque point de maîtrise élémentaire que le Voyageur possède augmente les dégâts infligés par Gerbe acérée de 0,15%, et ceux de Manifestation surgente de 0,1 % Prolifération de verdure : Pendant sa durée, le lotus lumineux obtient 1 cumul de Lumière lotiforme toutes les secondes, augmentant la maîtrise élémentaire du ou des personnages déployés dans sa zone d’effet de 6 pts. La Lumière lotiforme du lotus lumineux peut être cumulée 10 fois maximum.

Constellation

Couvre-sol symbiotique : Le Voyageur récupère 3,5 points d’énergie élémentaire après avoir touché un ennemi avec Gerbe acérée.

: Le Voyageur récupère 3,5 points d’énergie élémentaire après avoir touché un ennemi avec Gerbe acérée. Résilience verte : La durée du lotus lumineux augmente de 3 secondes.

: La durée du lotus lumineux augmente de 3 secondes. Herbes tourbillonnantes : Niveau d’aptitude Gerbe acérée +3.

: Niveau d’aptitude Gerbe acérée +3. Herbe de mélasse : Lorsque le lotus lumineux a déclenché sa transfiguration lotumineuse, il obtient 5 cumuls de Lumière lotiforme de l’aptitude passive « Prolifération de verdure ». L’aptitude passive « Prolifération de verdure » doit être déjà débloquée.

: Lorsque le lotus lumineux a déclenché sa transfiguration lotumineuse, il obtient 5 cumuls de Lumière lotiforme de l’aptitude passive « Prolifération de verdure ». L’aptitude passive « Prolifération de verdure » doit être déjà débloquée. Viride éphémère : Niveau d’aptitude Manifestation surgente +3.

: Niveau d’aptitude Manifestation surgente +3. Agrégation flétrissante : Les personnages affectés par l’effet de la Lumière lotiforme du lotus lumineux obtiennent un bonus de dégâts Dendro de 12 %. Si le lotus lumineux a déjà fait l’objet d’une transfiguration lotumineuse, les personnages obtiennent également un bonus de dégâts de 12 % pour l’élément correspondant.

Comment jouer le Voyageur (Dendro) ?

Vous vous en doutez, le Voyageur ne brille toujours pas vraiment, même avec ce nouvel élément Dendro. Il peut toujours servir de remplaçant à Collei et Tighnari dans le cas où vous aurez besoin d’un Dendro, mais à haut niveau, il est moins viable.

Lui aussi va tout miser sur les réactions élémentaires avec le Dendro, et se présente comme un sub-DPS. On notera que cette version Dendro est tout de même l’une des plus utiles du personnages, notamment grâce à son ulti qui reste sur le terrain et qui peut être le déclencheur de beaucoup de réactions. On fera donc en sorte de vite l’activer avant de switcher vers d’autres personnages.

Avec qui jouer le Voyageur (Dendro) ?

Comme pour les autres personnages, on favorisera des équipes mettant en avant les réactions Electro + Dendro et Hydro + Dendro, avec d’autres éléments en support pour augmenter les dégâts ou se protéger.

Meilleur équipement pour le Voyageur (Dendro)

Quelle arme pour le Voyageur (Dendro) ?

Epée de Favonius : Pour augmenter la recharge d’énergie.

: Pour augmenter la recharge d’énergie. Piqure de fer : Afin d’augmenter la maîtrise élémentaire

: Afin d’augmenter la maîtrise élémentaire Epée rituelle : Le fait de pouvoir relance le skill pourra être utile pour le Voyageur

Meilleur set pour le Voyageur (Dendro)

Souvenir de forêt (2 ou 4 pièces) : Le set Dendro qui permettra à le Voyageur (Dendro) de faire plus de dégâts.

: Le set Dendro qui permettra à le Voyageur (Dendro) de faire plus de dégâts. Rêve doré (2 ou 4 pièces) : Pour augmenter l’attaque ou la maitrise élémentaire selon votre équipe.

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : ATK% / Maîtrise élémentaire

: ATK% / Maîtrise élémentaire Coupe : Dégâts Dendro

: Dégâts Dendro Coiffe/Couronne : Taux Critique / Dégâts Critiques / Maitrise élémentaire

Quelles sub-statistiques en premier pour le Voyageur (Dendro) ?

Taux Critique Dégâts Critiques Maîtrise d’énergie ATK % Recharge d’énergie

Matériaux d’élévation et d’aptitudes du Voyageur (Dendro)

Matériaux d’élévation

Voici tout ce qu’il faudra pour monter en élévation le niveau du Voyageur (Dendro) :

Niveau 20 : 1 x Eclat de diamant scintillant / 3 x Chrysanthème à aubes / 3 x Masque endommagé / 20.000 moras

: 1 x Eclat de diamant scintillant / 3 x Chrysanthème à aubes / 3 x Masque endommagé / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment de diamant scintillant / 10 x Chrysanthème à aubes / 15 x Masque endommagé / 40.000 moras

: 3 x Fragment de diamant scintillant / 10 x Chrysanthème à aubes / 15 x Masque endommagé / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment de diamant scintillant / 20 x Chrysanthème à aubes / 12 x Masque sale / 60.000 moras

: 6 x Fragment de diamant scintillant / 20 x Chrysanthème à aubes / 12 x Masque sale / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau de diamant scintillant / 30 x Chrysanthème à aubes / 18 x Masque sale

/ 80.000 moras

: 3 x Morceau de diamant scintillant / 30 x Chrysanthème à aubes / 18 x Masque sale / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Morceau de diamant scintillant / 45 x Chrysanthème à aubes / 12 x Masque sinistre / 100.000 moras

: 6 x Morceau de diamant scintillant / 45 x Chrysanthème à aubes / 12 x Masque sinistre / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre de diamant scintillant / 60 x Chrysanthème à aubes / 24 x Masque sinistre / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude du Voyageur (Dendro)

Voici les matériaux et guides requis pour monter les aptitudes du Voyageur Dendro :

Enseignement de l’Usage / Guide de l’Usage / Philosophie de l’Usage

Spores de Fongus / Pollen fluorescent / Poussière cristalline de sporange

Larmes de la divinité calamiteuse

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.