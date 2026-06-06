Fortnite : (Re)Vivez l’événement « Ultime Rupture » clôturant la Saison 2 du Chapitre 7 et son rebondissement inattendu

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Si vous n’avez pas pu assister à l’événement « Ultime Rupture » de Fortnite Chapitre 7 Saison 2, nous vous proposons de retrouver les détails de ce live event diffusé en pleine nuit ce samedi matin tôt. Un événement censé clôturer la saison en cours et surtout attribuer le mérite à une équipe qui a remporté la bataille au long cours. Un événement riche en lore qui s’est terminé sur un twist narratif majeur que nous vous décrivons ci-dessous avant de vous proposer des rediffusions des deux points de vue.

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(Re)Vivez l'événement Ultime Rupture dans Fortnite Chapitre 7 Saison 2

Les enjeux étaient de taille, puisque La Fondation devait tout faire pour empêcher le Voyageur Noir de dérober l’ultime éclat du Point Zéro, tandis que le Roi des glaces devait tout faire pour l’aider à accomplir son dessein. Après plusieurs vagues de QTE en ayant pris la place de ces protagonistes, la carte s’est fissurée et a provoqué de gros désagréments sur l’île. Un événement qui s’est clôturé par la victoire de l’équipe du Roi des glaces, qui remporte donc cette saison Rivalités. Toutefois, La Fondation ayant été mise hors service et le Roi des glaces désagrégé, tout s’est terminé entre le Voyageur noir, Jones et le Voyageur (Réalité inconnue).

Finalement, un gros twist narratif est venu nous cueillir en toute fin d’event, puisque le Voyageur (Réalité inconnue), incarné par Ben Starr, s’est révélé être avec le Voyageur Noir, et même son maître. Le Voyageur était en réalité Geno, un personnage absent depuis très longtemps mais que l’on sait tenir les ficelles dans l’ombre depuis longtemps. Jones se voit alors touché fortement par le Voyageur et une nouvelle île prend place pour la suite du Chapitre. Nous vous proposons de revoir cet événement sous chaque point de vue, puisque cet événement s’est déroulé de deux manières différentes en fonction de l’équipe que vous aviez choisie au tout début de la saison.

Équipe du Roi des glaces

L’événement débutait depuis le château du Roi des glaces, avec des cinématiques spécifiques à cet antagoniste.

 

Équipe de La Fondation

Ici, grâce au YouTubeur Thoomas, vous pourrez voir à quoi a ressemblé l’événement du point de vue de La Fondation, si vous aviez choisi l’équipe du Roi des glaces initialement. L’événement débutait depuis le QG de La Fondation et avait pour but de surprendre le retour du vaisseau et l’empêcher de connecter le dernier éclat du Point Zéro.

Un événement qui s’est donc clôturé par la création d’une nouvelle île, la Côte brisée, alors qu’on ne sait toujours pas ce qui est arrivé concrètement à Jones, le Roi des glaces et La Fondation, que l’on imagine tous éliminés de cette réalité. Fortnite Chapitre 7 Saison 3 sera à retrouver dès ce 6 juin sur toutes les plateformes. Vous pouvez déjà admirer le trailer de gameplay officiel.

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